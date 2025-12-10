Güllü'nün Şüpheli Ölümü: Kızı Tuğyan Ve Arkadaşı Gözaltında
Yalova'da evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ve yaşı küçük bir kız İstanbul'da yakalanarak Yalova'ya getirildi.
-
Olayın özeti
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 28 Eylül 2025'te 5'inci kattaki kapalı terasın penceresinden düşen, "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut hayatını kaybetti. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir soruşturma başlattı.
-
Olayın yaşandığı apartman
Olay, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta, Güllü'nün kızı ve arkadaşıyla birlikte eğlendiği sırada meydana geldi. Sanatçı, terasın penceresinden düşerek ağır yaralandı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
-
Güvenlik kamerası görüntüleri
Soruşturma sürerken, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun İstanbul Büyükçekmece'de sokakta yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ikilinin yakalanmadan kısa süre önce Mimaroba Mahallesi'nde dolaştıkları görülüyor.
-
Büyükçekmece'de yakalanma anı
Yalova Cinayet Büro Şubesi ekipleri, Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'yu Büyükçekmece'de bulundukları sitede yakalayarak gözaltına aldı. Aynı operasyon kapsamında yaşı küçük bir kız da şüpheli olarak gözaltına alındı.
-
Yalova'ya sevk ve sağlık kontrolü
Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemler için Yalova'ya getirildi. Şüpheliler önce Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi, daha sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.
-
Soruşturmanın seyri
Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü olarak sürdürülüyor. Kızının ve arkadaşının ifadesi, olaya dair soru işaretlerinin giderilmesi ve ölümün nasıl gerçekleştiğinin netleştirilmesi açısından kritik önem taşıyor.