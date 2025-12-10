Güllü'nün Şüpheli Ölümü: Kızı Tuğyan Ve Arkadaşı Gözaltında

Soruşturmanın seyri

Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü olarak sürdürülüyor. Kızının ve arkadaşının ifadesi, olaya dair soru işaretlerinin giderilmesi ve ölümün nasıl gerçekleştiğinin netleştirilmesi açısından kritik önem taşıyor.