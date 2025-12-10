Eriyip Bitmiş, Son Hali Şoke Etti

Yeşilçam'ın efsane ve unutulmaz ismi Kadir İnanır, yaklaşık bir yıldır fizik tedavi görüyor. Uzun zamandır tedavi gören usta oyuncunun güncel yaşamı ve sağlığı merak ediliyor. Bir süredir gözlerden uzak olan Kadir İnanır'ın son hali, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ile ortaya çıktı.