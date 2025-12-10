Eriyip Bitmiş, Son Hali Şoke Etti
Aylardır tedavi görüyordu!
Yeşilçam'ın efsane ve unutulmaz ismi Kadir İnanır, yaklaşık bir yıldır fizik tedavi görüyor. Uzun zamandır tedavi gören usta oyuncunun güncel yaşamı ve sağlığı merak ediliyor. Bir süredir gözlerden uzak olan Kadir İnanır'ın son hali, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ile ortaya çıktı.
Usta oyuncu Kadir İnanır, Yeşilçam'ın efsane ve unutulmaz isimleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. 76 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz yıl geçirdiği inme nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü. Usta oyuncu İnanır'ın güncel sağlık durumu ve son hali herkes tarafından merak edilirken, sosyal medyadan paylaşılan bir fotoğraf ortaya çıktı. Kadir İnanır'ın son halini görenler şaştı kaldı.
Bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, yaklaşık 4 ay boyunca yoğun bakımda tutulmuş, durumunun iyileşmesiyle önce normal servise alınmış, ardından da taburcu edilmişti.
Sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşanan usta sanatçı, geçtiğimiz temmuz ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle bu kez başka bir hastanede yeniden tedavi altına alınmıştı. Yaşanan sürecin ardından İnanır'ın sağlık kontrolleri ve fizik tedavi süreci devam etti.
Yaklaşık 1 yıldır fizik tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı. İstanbul Fatsalılar Derneği Başkanı Osman Cayak, usta oyuncuyu ziyaret etti ve ziyarete ilişkin fotoğraf paylaştı.
