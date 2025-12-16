Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
Benzinde indirim serisi! 83 kuruş indirim daha gelecek
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Ünlülerin Yılbaşı Ücretleri Dudak Uçuklattı

Her sene yılbaşı programlarında sahneye çıkarak kazançlarını ikiye katlayan ünlülerin 2026 yılında alacakları ücretler netleşmeye başladı.

  1. Her sene yılbaşı programlarında sahneye çıkarak kazançlarını ikiye katlayan ünlülerin 2026 yılında alacakları ücretler netleşmeye başladı. İbrahim Tatlıses'ten Hadise'ye birçok ünlünün yer alacağı yılbaşı gecesinde en yüksek kazancı elde edecek isimler arasında Hadise yer alıyor. İşte ünlülerin 2026 yılında sahnede en çok kazanacak olan ünlülerin listesi...

  2. Yılbaşına yaklaşık 3 ay kala ünlü şarkıcıların sahne alacağı yerler belli olmaya başladı. Gel Konuşalım programının sunucularının iddialarına göre bazı ünlü şarkıcıların sahne ücretleri belirlendi.

  3. <p><strong>İBRAHİM TATLISES</strong></p> <p>İbrahim Tatlıses iddiaya göre ünlü sanatçı, yılbaşında ilk kez Gürcistan'ın Batum şehrinde sahne alacak ve bu konser için <strong>6 milyon lira</strong> kazanacak.</p>

    İbrahim Tatlıses iddiaya göre ünlü sanatçı, yılbaşında ilk kez Gürcistan'ın Batum şehrinde sahne alacak ve bu konser için 6 milyon lira kazanacak.

  4. <p><strong>ÖZCAN DENİZ</strong></p> <p>Özcan Deniz ise konserden <strong>200 bin dolar (yaklaşık 8,5 milyon TL)</strong> kazanacak. (KKTC)</p>

    Özcan Deniz ise konserden 200 bin dolar (yaklaşık 8,5 milyon TL) kazanacak. (KKTC)

  5. <p><strong>YILDIZ TİLBE</strong></p> <p>Yıldız Tilbe'nin ise <strong>10 milyon TL</strong> alacağı öğrenildi. (Gürcistan)</p>

    Yıldız Tilbe'nin ise 10 milyon TL alacağı öğrenildi. (Gürcistan)

  6. <p><strong>KENAN DOĞULU</strong></p> <p>Ünlü pop sanatçısı Kenan Doğulu'nun <strong>7 milyon TL</strong> alacağı iddia edildi.&nbsp;</p>

    Ünlü pop sanatçısı Kenan Doğulu'nun 7 milyon TL alacağı iddia edildi. 

  7. <p><strong>SİBEL CAN</strong></p> <p>Sibel Can'ın yılbaşı konseri sahne ücretinin<strong> 12 milyon TL</strong> olduğu iddia edildi.</p>

    Sibel Can'ın yılbaşı konseri sahne ücretinin 12 milyon TL olduğu iddia edildi.

  8. <p><strong>AJDA PEKKAN</strong></p> <p>Ajda Pekkan <strong>7 milyon TL</strong> kazanacak.&nbsp;</p>

    Ajda Pekkan 7 milyon TL kazanacak. 

  9. <p><strong>EBRU GÜNDEŞ</strong></p> <p>&#8203;Ebru Gündeş yalnızca Antalya'daki tek konserinden <strong>10 milyon TL</strong> kazanacak.</p>

    ​Ebru Gündeş yalnızca Antalya'daki tek konserinden 10 milyon TL kazanacak.

  10. <p><span style="color:#B22222"><strong>REKOR HADİSE'DE</strong></span></p> <p>Geçtiğimiz günlerde ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade veren ünlü şarkıcı Hadise aylık gelirim 800 bin TL ifadesiyle tepki çekmişti.&nbsp;</p> <br> Ünlü şarkıcının 2026 yılbaşı konseri yılı için <strong>20 milyon TL'ye</strong> yakın bir gelir elde edeceği iddia edildi.<br> İki ayrı mekânda sahne alacak olan Hadise'nin&nbsp;&nbsp;bu kadar yüksek bir ücret talep etmesinin nedeni ise büyük prodüksiyon ekibiyle çalışması ve çok sayıda dansçıyla sahneye çıkması olarak açıklandı.

    Geçtiğimiz günlerde ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade veren ünlü şarkıcı Hadise aylık gelirim 800 bin TL ifadesiyle tepki çekmişti. 


    Ünlü şarkıcının 2026 yılbaşı konseri yılı için 20 milyon TL'ye yakın bir gelir elde edeceği iddia edildi.
    İki ayrı mekânda sahne alacak olan Hadise'nin  bu kadar yüksek bir ücret talep etmesinin nedeni ise büyük prodüksiyon ekibiyle çalışması ve çok sayıda dansçıyla sahneye çıkması olarak açıklandı.

  11. <p><strong>MAHSUN KIRMIZGÜL</strong></p> <p>450 bin dolar (19 milyon 200 bin lira) (KKTC)</p>

    450 bin dolar (19 milyon 200 bin lira) (KKTC)

  12. <p><strong>BÜLENT ERSOY</strong></p> <p>&nbsp;7 milyon lira (Kayseri)</p>

     7 milyon lira (Kayseri)

  13. <p><strong>FUNDA ARAR</strong></p> <p>&nbsp;5 milyon lira (KKTC)</p>

     5 milyon lira (KKTC)

  14. <p><strong>SILA</strong></p> <p>5 milyon lira (KKTC)</p>

    5 milyon lira (KKTC)

  15. <p><strong>HALUK LEVENT</strong></p> <p>4 milyon lira (KKTC)</p>

    4 milyon lira (KKTC)

  16. <p><strong>EDİS</strong></p> <p>&nbsp;4 milyon lira (Aydın)</p>

     4 milyon lira (Aydın)

  17. <p><strong>İREM DERİCİ</strong></p> <p>3.5 milyon lira (KKTC)</p>

    3.5 milyon lira (KKTC)

  18. <p>HAKAN ALTUN</p> <p>3 milyon lira (İstanbul)</p>

    3 milyon lira (İstanbul)

16 Aralık 2025