Ünlülerin Yılbaşı Ücretleri Dudak Uçuklattı
Her sene yılbaşı programlarında sahneye çıkarak kazançlarını ikiye katlayan ünlülerin 2026 yılında alacakları ücretler netleşmeye başladı.
Her sene yılbaşı programlarında sahneye çıkarak kazançlarını ikiye katlayan ünlülerin 2026 yılında alacakları ücretler netleşmeye başladı. İbrahim Tatlıses'ten Hadise'ye birçok ünlünün yer alacağı yılbaşı gecesinde en yüksek kazancı elde edecek isimler arasında Hadise yer alıyor. İşte ünlülerin 2026 yılında sahnede en çok kazanacak olan ünlülerin listesi...
Yılbaşına yaklaşık 3 ay kala ünlü şarkıcıların sahne alacağı yerler belli olmaya başladı. Gel Konuşalım programının sunucularının iddialarına göre bazı ünlü şarkıcıların sahne ücretleri belirlendi.
İBRAHİM TATLISES
İbrahim Tatlıses iddiaya göre ünlü sanatçı, yılbaşında ilk kez Gürcistan'ın Batum şehrinde sahne alacak ve bu konser için 6 milyon lira kazanacak.
ÖZCAN DENİZ
Özcan Deniz ise konserden 200 bin dolar (yaklaşık 8,5 milyon TL) kazanacak. (KKTC)
YILDIZ TİLBE
Yıldız Tilbe'nin ise 10 milyon TL alacağı öğrenildi. (Gürcistan)
KENAN DOĞULU
Ünlü pop sanatçısı Kenan Doğulu'nun 7 milyon TL alacağı iddia edildi.
SİBEL CAN
Sibel Can'ın yılbaşı konseri sahne ücretinin 12 milyon TL olduğu iddia edildi.
AJDA PEKKAN
Ajda Pekkan 7 milyon TL kazanacak.
EBRU GÜNDEŞ
Ebru Gündeş yalnızca Antalya'daki tek konserinden 10 milyon TL kazanacak.
REKOR HADİSE'DE
Geçtiğimiz günlerde ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade veren ünlü şarkıcı Hadise aylık gelirim 800 bin TL ifadesiyle tepki çekmişti.
Ünlü şarkıcının 2026 yılbaşı konseri yılı için 20 milyon TL'ye yakın bir gelir elde edeceği iddia edildi.
İki ayrı mekânda sahne alacak olan Hadise'nin bu kadar yüksek bir ücret talep etmesinin nedeni ise büyük prodüksiyon ekibiyle çalışması ve çok sayıda dansçıyla sahneye çıkması olarak açıklandı.
MAHSUN KIRMIZGÜL
450 bin dolar (19 milyon 200 bin lira) (KKTC)
BÜLENT ERSOY
7 milyon lira (Kayseri)
FUNDA ARAR
5 milyon lira (KKTC)
SILA
5 milyon lira (KKTC)
HALUK LEVENT
4 milyon lira (KKTC)
EDİS
4 milyon lira (Aydın)
İREM DERİCİ
3.5 milyon lira (KKTC)
HAKAN ALTUN
3 milyon lira (İstanbul)