Ünlülerin Yılbaşı Ücretleri Dudak Uçuklattı

REKOR HADİSE'DE

Geçtiğimiz günlerde ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade veren ünlü şarkıcı Hadise aylık gelirim 800 bin TL ifadesiyle tepki çekmişti.

Ünlü şarkıcının 2026 yılbaşı konseri yılı içinyakın bir gelir elde edeceği iddia edildi.İki ayrı mekânda sahne alacak olan Hadise'nin bu kadar yüksek bir ücret talep etmesinin nedeni ise büyük prodüksiyon ekibiyle çalışması ve çok sayıda dansçıyla sahneye çıkması olarak açıklandı.