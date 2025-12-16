Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
'Dünyanın En İyi Çorbaları' Arasında 5 Türk Lezzeti

Türk mutfağı TasteAtlas'ta yine zirvede!

    Türk mutfağı, TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi Çorbaları" listesinde önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'den seçilen lezzetler, üst sıralarda yer alarak geleneksel mutfağımızın dünya gastronomisindeki güçlü ve saygın konumunu bir kez daha ortaya koydu.

    Geleneksel mutfaklar ve gastronomi turizmi alanında uluslararası ölçekte referans kabul edilen TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Çorbaları" listesini açıkladı. 

    Her yıl titizlikle hazırlanan bu prestijli listede, Türk mutfağı, zenginliği ve köklü lezzet mirasıyla bir kez daha uluslararası gastronomi sahnesindeki güçlü konumunu gözler önüne serdi.

    Bu yıl açıklanan ilk 100 listesine, Türkiye'den dört çorba ve bir klasik Türk mezesi, çorba kategorisinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

    Seçkin Türk lezzetlerinin bu denli saygın bir platformda yer bulması, Türk mutfağının dünya mutfaklarıyla olan rekabet gücünü ve evrensel beğenisini açıkça ortaya koyuyor.

    İşte TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi Çorbaları" listesinde yer alan Türk lezzetleri ve sıralamaları:

    2. sırada: Beyran Çorbası

    6. sırada: Mercimek Çorbası

    45. sırada: Domates Çorbası

    87. sırada: Kelle Paça Çorbası

    96. sırada: Cacık Mezesi

    Bu başarı, Türk mutfağının sadece yerel değil, küresel ölçekte de ne denli güçlü ve saygın bir konuma sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

16 Aralık 2025