Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Son Haliyle Şaşırttı

Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
Benzinde indirim serisi! 83 kuruş indirim daha gelecek
Benzinde indirim serisi! 83 kuruş indirim daha gelecek
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Son Haliyle Şaşırttı

Küçük yaşta yıldızlaşan oyuncunun 19 yaşındaki son hali, onu yıllar önce ekranlarda izleyenleri şaşkına çevirdi.

  1. Bir döneme damga vuran "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı Osman Akarsu karakteriyle hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, yıllar sonra bambaşka bir görünümle yeniden gündemde. Küçük yaşta yıldızlaşan oyuncunun 19 yaşındaki son hali, onu yıllar önce ekranlarda izleyenleri şaşkına çevirdi.

    Bir döneme damga vuran "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı Osman Akarsu karakteriyle hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, yıllar sonra bambaşka bir görünümle yeniden gündemde. Küçük yaşta yıldızlaşan oyuncunun 19 yaşındaki son hali, onu yıllar önce ekranlarda izleyenleri şaşkına çevirdi.

  2. Türk televizyon tarihine damga vuran "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı Osman Akarsu karakteriyle hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, yıllar sonra bambaşka bir görünümle yeniden gündemde. Henüz çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde önemli başarılara imza atan Zincidi, bugün 19 yaşında genç bir delikanlı olarak dikkat çekiyor.

    Türk televizyon tarihine damga vuran "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı Osman Akarsu karakteriyle hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, yıllar sonra bambaşka bir görünümle yeniden gündemde. Henüz çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde önemli başarılara imza atan Zincidi, bugün 19 yaşında genç bir delikanlı olarak dikkat çekiyor.

  3. Model bir babanın oğlu olan Emir Berke Zincidi, daha 2 yaşındayken anne ve babasının desteğiyle ajans dünyasına girdi. Reklam filmleriyle kamera karşısına geçen Zincidi, kısa sürede yapımcıların dikkatini çekti.

    Model bir babanın oğlu olan Emir Berke Zincidi, daha 2 yaşındayken anne ve babasının desteğiyle ajans dünyasına girdi. Reklam filmleriyle kamera karşısına geçen Zincidi, kısa sürede yapımcıların dikkatini çekti.

  4. 2010 yılında yayın hayatına başlayan "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisi için yapılan oyuncu seçimlerinde 200 çocuk arasından sıyrılarak Osman rolüne seçilen Emir Berke Zincidi, dizinin en sevilen karakterlerinden birine hayat verdi. Set sürecinde iki oyuncu koçu ve pedagog eşliğinde çalışan Zincidi, performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

    2010 yılında yayın hayatına başlayan "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisi için yapılan oyuncu seçimlerinde 200 çocuk arasından sıyrılarak Osman rolüne seçilen Emir Berke Zincidi, dizinin en sevilen karakterlerinden birine hayat verdi. Set sürecinde iki oyuncu koçu ve pedagog eşliğinde çalışan Zincidi, performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

  5. <p>Dizideki başarısı, genç oyuncuya ödül de getirdi. Zincidi, "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. 2010 yılında düzenlenen Ayaklıgazete.com Televizyon Yıldızları Ödül Töreni'nde aldığı bu ödül, onun kısa sürede sektörde ne kadar fark edildiğinin göstergesi oldu.</p> <p>Emir Berke Zincidi, 2014-2015 yıllarında yayınlanan "Küçük Ağa" dizisinde Mehmet Can Acar karakteriyle bir kez daha izleyici karşısına çıktı. Aynı dönemde Disney Channel Türkiye projelerinde ve çeşitli reklam filmlerinde yer aldı.</p> <p>Sinema kariyerinde ise 2013 yapımı fantastik film **"Hititya: Madalyonun Sırrı"**nda Alaz karakterini canlandırdı. Ardından Arka Sokaklar dizisine konuk olan Zincidi, 2018-2019 yıllarında yayınlanan "İkizler Memo-Can" dizisinde başrol oynadı.</p>

    Dizideki başarısı, genç oyuncuya ödül de getirdi. Zincidi, "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. 2010 yılında düzenlenen Ayaklıgazete.com Televizyon Yıldızları Ödül Töreni'nde aldığı bu ödül, onun kısa sürede sektörde ne kadar fark edildiğinin göstergesi oldu.

    Emir Berke Zincidi, 2014-2015 yıllarında yayınlanan "Küçük Ağa" dizisinde Mehmet Can Acar karakteriyle bir kez daha izleyici karşısına çıktı. Aynı dönemde Disney Channel Türkiye projelerinde ve çeşitli reklam filmlerinde yer aldı.

    Sinema kariyerinde ise 2013 yapımı fantastik film **"Hititya: Madalyonun Sırrı"**nda Alaz karakterini canlandırdı. Ardından Arka Sokaklar dizisine konuk olan Zincidi, 2018-2019 yıllarında yayınlanan "İkizler Memo-Can" dizisinde başrol oynadı.

  6. Bugün 19 yaşına gelen Emir Berke Zincidi, çocuk yaşta sergilediği unutulmaz performansın ardından gençlik yıllarını dolu dolu yaşıyor. Onu yıllar önce "Küçük Osman" olarak tanıyan izleyiciler, şimdiki halini gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşıyor.

    Bugün 19 yaşına gelen Emir Berke Zincidi, çocuk yaşta sergilediği unutulmaz performansın ardından gençlik yıllarını dolu dolu yaşıyor. Onu yıllar önce "Küçük Osman" olarak tanıyan izleyiciler, şimdiki halini gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşıyor.

  7. Minik yaşta yıldızlaşan Emir Berke Zincidi'nin kariyerine ilerleyen dönemde hangi projelerle devam edeceği şimdiden merak konusu. Genç oyuncunun yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği ise hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

    Minik yaşta yıldızlaşan Emir Berke Zincidi'nin kariyerine ilerleyen dönemde hangi projelerle devam edeceği şimdiden merak konusu. Genç oyuncunun yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği ise hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

16 Aralık 2025