Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Son Haliyle Şaşırttı
Küçük yaşta yıldızlaşan oyuncunun 19 yaşındaki son hali, onu yıllar önce ekranlarda izleyenleri şaşkına çevirdi.
-
Bir döneme damga vuran "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı Osman Akarsu karakteriyle hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, yıllar sonra bambaşka bir görünümle yeniden gündemde. Küçük yaşta yıldızlaşan oyuncunun 19 yaşındaki son hali, onu yıllar önce ekranlarda izleyenleri şaşkına çevirdi.
-
Türk televizyon tarihine damga vuran "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı Osman Akarsu karakteriyle hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, yıllar sonra bambaşka bir görünümle yeniden gündemde. Henüz çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde önemli başarılara imza atan Zincidi, bugün 19 yaşında genç bir delikanlı olarak dikkat çekiyor.
-
Model bir babanın oğlu olan Emir Berke Zincidi, daha 2 yaşındayken anne ve babasının desteğiyle ajans dünyasına girdi. Reklam filmleriyle kamera karşısına geçen Zincidi, kısa sürede yapımcıların dikkatini çekti.
-
2010 yılında yayın hayatına başlayan "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisi için yapılan oyuncu seçimlerinde 200 çocuk arasından sıyrılarak Osman rolüne seçilen Emir Berke Zincidi, dizinin en sevilen karakterlerinden birine hayat verdi. Set sürecinde iki oyuncu koçu ve pedagog eşliğinde çalışan Zincidi, performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.
-
Dizideki başarısı, genç oyuncuya ödül de getirdi. Zincidi, "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. 2010 yılında düzenlenen Ayaklıgazete.com Televizyon Yıldızları Ödül Töreni'nde aldığı bu ödül, onun kısa sürede sektörde ne kadar fark edildiğinin göstergesi oldu.
Emir Berke Zincidi, 2014-2015 yıllarında yayınlanan "Küçük Ağa" dizisinde Mehmet Can Acar karakteriyle bir kez daha izleyici karşısına çıktı. Aynı dönemde Disney Channel Türkiye projelerinde ve çeşitli reklam filmlerinde yer aldı.
Sinema kariyerinde ise 2013 yapımı fantastik film **"Hititya: Madalyonun Sırrı"**nda Alaz karakterini canlandırdı. Ardından Arka Sokaklar dizisine konuk olan Zincidi, 2018-2019 yıllarında yayınlanan "İkizler Memo-Can" dizisinde başrol oynadı.
-
Bugün 19 yaşına gelen Emir Berke Zincidi, çocuk yaşta sergilediği unutulmaz performansın ardından gençlik yıllarını dolu dolu yaşıyor. Onu yıllar önce "Küçük Osman" olarak tanıyan izleyiciler, şimdiki halini gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşıyor.
-
Minik yaşta yıldızlaşan Emir Berke Zincidi'nin kariyerine ilerleyen dönemde hangi projelerle devam edeceği şimdiden merak konusu. Genç oyuncunun yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği ise hayranları tarafından yakından takip ediliyor.