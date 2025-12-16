Kuru Öksürüğü Söküp Atan Doğal Mucize!

Doğru şekilde hazırlandığında ortaya çıkan doğal şurup, hem pratik hem de ulaşılabilir. Hazırlanışı oldukça basit olan bu yöntem için orta boy bir siyah turp tercih ediliyor. Turpun üst kısmı kapak olacak şekilde kesiliyor ve içi dikkatlice oyuluyor. Balın daha rahat süzülmesi için turpun içine küçük kesikler atılıyor. Ardından içi doğal bal ile dolduruluyor ve bir bardağın üzerine yerleştirilerek geceden beklemeye bırakılıyor. Bu sürede turpun özü bal ile birleşerek sıvı hale geliyor.