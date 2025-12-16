Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
Benzinde indirim serisi! 83 kuruş indirim daha gelecek
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Kuru Öksürüğü Söküp Atan Doğal Mucize!

  1. Kimyasal içerikli şuruplar yerine doğal alternatiflere yönelenlerin favorisi haline gelen bu tarif, uzun yıllardır Anadolu?da bilinen bir uygulama. Siyah turpun içinin oyulup bal ile doldurulmasıyla elde edilen karışımın, boğazı yumuşattığı ve kuru öksürüğü hafiflettiği belirtiliyor.

  2. Doğru şekilde hazırlandığında ortaya çıkan doğal şurup, hem pratik hem de ulaşılabilir. Hazırlanışı oldukça basit olan bu yöntem için orta boy bir siyah turp tercih ediliyor. Turpun üst kısmı kapak olacak şekilde kesiliyor ve içi dikkatlice oyuluyor. Balın daha rahat süzülmesi için turpun içine küçük kesikler atılıyor. Ardından içi doğal bal ile dolduruluyor ve bir bardağın üzerine yerleştirilerek geceden beklemeye bırakılıyor. Bu sürede turpun özü bal ile birleşerek sıvı hale geliyor.

  3. Sabah saatlerinde bardakta biriken bal ve turp suyu, doğal bir öksürük şurubu olarak tüketiliyor. Yetişkinler için genellikle bir yemek kaşığı, çocuklar için ise bir tatlı kaşığı öneriliyor. Aç karnına tüketildiğinde boğazda oluşturduğu yumuşak etki daha hızlı hissedilebilir.

  4. Siyah turp yalnızca öksürükle sınırlı kalmayan faydalarıyla da biliniyor. İçeriğinde bulunan doğal bileşenler sayesinde solunum yollarını desteklediği ve bal ile birleştiğinde etkisinin arttığı söyleniyor. Balın antiseptik yapısı, turpun keskin aromasıyla dengelenerek boğazda koruyucu bir tabaka oluşturuyor.

  5. Doğal yöntemleri deneyenlerin son dönemde sıkça bahsettiği bir diğer alternatif ise soğuk sıkım keçiboynuzu özü oluyor. Özellikle kuru öksürüğün şiddetini azaltmak isteyenler, sabahları aç karnına bir ya da iki tatlı kaşığı keçiboynuzu özü tüketmenin faydasını gördüklerini dile getiriyor. Düzenli kullanımda öksürüğün hafiflediği ve daha seyrek hale geldiği paylaşılıyor.

  6. Keçiboynuzu özü, yoğun kıvamı ve doğal şeker içeriğiyle boğazı tahriş etmeden yumuşatmasıyla öne çıkıyor. Aynı zamanda enerji verici etkisi sayesinde günün ilk saatlerinde tercih ediliyor. Özellikle bal tüketemeyenler için güçlü bir alternatif olarak görülüyor. Uzmanlar doğal yöntemlerin destekleyici olabileceğini ancak uzun süren ve şiddetli öksürüklerde mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılması gerektiğini hatırlatıyor.

  7. Siyah turpu bal ile hazırlamanın bir başka yöntemi de dilimleyerek kavanozda bekletmek. Turp soyulup ince ince doğranıyor ve cam bir kavanoza alınıyor. Üzerini tamamen kaplayacak şekilde bal ekleniyor ve birkaç saat dinlendiriliyor. Bu yöntemle elde edilen karışım, kaşıkla tüketilerek benzer bir etki oluşturabilir.

