Kahvaltı Şoku: Ekmekten Jilet Çıktı!
Nevşehir'de bir vatandaşın aldığı ekmeğin içinden jilet çıktı; aile faciadan döndü.
Ekmeğin içinden çıkan jilet şoke etti!
Nevşehir'de sabah kahvaltısı hazırlığı yapan Muhammet Boyacı, babasının fırından aldığı ekmeği bölünce içinden kocaman bir jilet çıktı. O an neye uğradığını şaşıran Boyacı, hemen ekmeği inceledi ve durumu kayda aldı.
Aile faciadan son anda döndü!
Aynı masada küçük yaştaki yeğeninin de bulunduğunu belirten Muhammet Boyacı, "Ben fark ettim ama ya yeğenim ağzına atsaydı?" diyerek tepkisini dile getirdi. Aile, yaşanan olay sonrası derin bir şok yaşadı.
Boyacı: 'Gerekli yerlere şikayette bulunacağım'
Olayın ardından büyük bir tehlike atlattıklarını söyleyen Boyacı, hem fırına hem de ilgili kurumlara şikayette bulunacağını açıkladı. Vatandaşlar, gıda üretiminde daha sıkı denetim yapılması çağrısında bulundu.
16 Aralık 2025