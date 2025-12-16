Kahvaltı Şoku: Ekmekten Jilet Çıktı!

Boyacı: 'Gerekli yerlere şikayette bulunacağım'

Olayın ardından büyük bir tehlike atlattıklarını söyleyen Boyacı, hem fırına hem de ilgili kurumlara şikayette bulunacağını açıkladı. Vatandaşlar, gıda üretiminde daha sıkı denetim yapılması çağrısında bulundu.