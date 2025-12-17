Türkiye'nin En Uzun Ve En Kısa Boylu Şehirleri!

EN UZUN BOYLU İLLER İSE MARMARA VE EGE BÖLGESİ'NDE!

Yapılan çalışmalara göre en uzun boy ortalamasının görüldüğü şehirler ise Ege ve Marmara bölgelerinde yer alıyor. En uzun boy ortalamasının yer aldığı şehir ise İzmir.