Türkiye'nin En Uzun Ve En Kısa Boylu Şehirleri!

En kısalar tek bir bölgeden!

  Yapılan son araştırmalar, Türkiye'nin en uzun ve en kısa boy ortalamasına sahip şehirlerini ortaya koydu. Ülkenin boy ortalaması haritasında ezber bozan sonuçları gözler önüne seren araştırmada en kısa boy ortalamasına sahip ilimiz çok şaşırttı.

    Yapılan son araştırmalar, Türkiye'nin en uzun ve en kısa boy ortalamasına sahip şehirlerini ortaya koydu. Ülkenin boy ortalaması haritasında ezber bozan sonuçları gözler önüne seren araştırmada en kısa boy ortalamasına sahip ilimiz çok şaşırttı.

  Türkiye'de yapılan yeni bir araştırma, ülke genelindeki boy ortalamalarını ve şehirler arasındaki dikkat çekici farklılıkları gözler önüne serdi.

    Türkiye'de yapılan yeni bir araştırma, ülke genelindeki boy ortalamalarını ve şehirler arasındaki dikkat çekici farklılıkları gözler önüne serdi. 

  Kapsamlı çalışmaya göre Türkiye'de erkeklerin ortalama boyu 1.74 metre, kadınların ortalama boyu ise 1.60 metre olarak belirlendi. Söz konusu veriler, Türkiye'nin boy uzunluğunun Avrupa ortalamasının bir miktar altında olduğunu ortaya koydu.

    Kapsamlı çalışmaya göre Türkiye'de erkeklerin ortalama boyu 1.74 metre, kadınların ortalama boyu ise 1.60 metre olarak belirlendi. Söz konusu veriler, Türkiye'nin boy uzunluğunun Avrupa ortalamasının bir miktar altında olduğunu ortaya koydu.

  EN KISA BOY ORTALAMASINA SAHİP BÖLGE: KARADENİZ
Çalışmada yalnızca ülke genelindeki ortalama değerler değil, bölgesel dağılımlar da mercek altına alındı. Buna göre; Türkiye?nin en kısa boy ortalamasına sahip bölgesi Karadeniz oldu.

    EN KISA BOY ORTALAMASINA SAHİP BÖLGE: KARADENİZ
    Çalışmada yalnızca ülke genelindeki ortalama değerler değil, bölgesel dağılımlar da mercek altına alındı. Buna göre; Türkiye?nin en kısa boy ortalamasına sahip bölgesi Karadeniz oldu.

  RİZE İLK SIRADA YER ALDI
Karadeniz Bölgesi en kısa boy ortalamasına sahip bölge olurken şehir olarak "Rize" ilk sırada yer aldı.  Rize'yi kısa boy ortalamasında Ordu ve Trabzon takip etti. Uzmanlar, üç şehrin benzer genetik yapıları, beslenme alışkanlıkları ve coğrafi koşullarının bu tabloda etkili olabileceğini belirtti.

    RİZE İLK SIRADA YER ALDI
    Karadeniz Bölgesi en kısa boy ortalamasına sahip bölge olurken şehir olarak "Rize" ilk sırada yer aldı.  Rize'yi kısa boy ortalamasında Ordu ve Trabzon takip etti. Uzmanlar, üç şehrin benzer genetik yapıları, beslenme alışkanlıkları ve coğrafi koşullarının bu tabloda etkili olabileceğini belirtti.

  EN UZUN BOYLU İLLER İSE MARMARA VE EGE BÖLGESİ'NDE!
Yapılan çalışmalara göre en uzun boy ortalamasının görüldüğü şehirler ise Ege ve Marmara bölgelerinde yer alıyor. En uzun boy ortalamasının yer aldığı şehir ise İzmir.

    EN UZUN BOYLU İLLER İSE MARMARA VE EGE BÖLGESİ'NDE!
    Yapılan çalışmalara göre en uzun boy ortalamasının görüldüğü şehirler ise Ege ve Marmara bölgelerinde yer alıyor. En uzun boy ortalamasının yer aldığı şehir ise İzmir.

  Listede İzmir'i  Bursa ve Balıkesir takip ediyor.

    Listede İzmir'i  Bursa ve Balıkesir takip ediyor.

  Uzmanlara göre; bu şehirlerde ortalamaların yüksek çıkmasının temelinde yaşam standartları, beslenme çeşitliliği, sosyoekonomik durum ve bölgesel genetik faktörler etkili.

    Uzmanlara göre; bu şehirlerde ortalamaların yüksek çıkmasının temelinde yaşam standartları, beslenme çeşitliliği, sosyoekonomik durum ve bölgesel genetik faktörler etkili.

17 Aralık 2025