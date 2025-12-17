TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta

Türkiye'den Bir Kasaba Avrupa Listesine Damga Vurdu

Avrupa çapında gerçekleştirilen geniş ölçekli yeni bir araştırma, en güzel 30 kasabayı gözler önüne serdi. Türkiye'den göz kamaştıran bir yerleşim yeri ise listeye damga vurdu.

  1. Seyahat tutkunlarının sıklıkla gezi rehberinde yer verdiği Avrupa ülkeleri, hem zengin tarihi hem de çarpıcı manzaralarıyla ilgi odağı haline geliyor. Avrupa çapında gerçekleştirilen geniş ölçekli yeni bir araştırma, en güzel 30 kasabayı gözler önüne serdi. Türkiye'den göz kamaştıran bir yerleşim yeri ise listeye damga vurdu.

  2. <strong>Avrupa'nın eşsiz güzelliklerini keşfetme imkanı sunan yeni bir araştırma, seyahatseverlerin radarına girdi. Mimari dokunun tarihi derinliği, çevreyi saran doğal güzelliklerin nefes kesiciliği, yerel kültürün canlılığı ve sakinlerine sunduğu refah seviyesi gibi çok sayıda titiz ölçütün temel alındığı araştırmada "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" belirlendi.</strong>

  3. ZİRVEYİ İRLANDA KAPTI<br> Listenin zirvesinde İrlanda'nın Kilkenny kasabası yer aldı. Orta Çağ'dan kalma yapıları, köklü ve tarihi mirasıyla göz kamaştıran kabasa, kendine has atmosferiyle görenleri adeta büyülüyor.

  4. BERAT KASABASI İKİNCİ SIRADA! <br> İkinci sırada ise, "Bin Pencereli Şehir" olarak da bilinen Arnavutluk, Berat kasabası yer alıyor.

  5. <strong>Osmanlı zamanından kalan tarihi Bekarlar Camii, Kurşunlu Camii, Sultan Camii (Kral Camii), Beyaz Camii, Hüseyin Paşa Camii (Saat Camii), Kırmızı Camii ve Telelka Camii'nin yanı sıra kaleleri ve taş evleriyle meşhur olan Berat, listeye damga vurdu.</strong>

  6. ÜÇÜNCÜ SIRADA İSE İTALYA'NIN NADİDE GÜZELLİĞİ VAR! <br> İtalya'nın Civita di Bagnoregio isimli kasabası ise listenin üçüncü sırasında. "Ölen Şehir" olarak anılan kasaba tarihi dokusu ve dramatik manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

  7. TÜRKİYE'DEN GÖLYAZI LİSTEYE DAMGA VURDU <br> Türkiye'nin gözbebeği Gölyazı da listeye adını yazdıran noktalardan biri oldu.

  8. <strong>Bursa'da Uluabat Gölü kıyısında yer alan Gölyazı, göl üzerine kurulu yapıları, dar sokakları ve balıkçı tekneleriyle seyahat tutkunlarından tam not alıyor. "Küçük Venedik" benzetmesiyle anılan kasaba, listenin 10. sırasına yerleşti.</strong>

  9. <p><span style="color:#0000CD"><strong>İşte, Avrupa'nın en güzel 30 kasabası listesi...</strong></span></p> <p><strong>4- Procida (İtalya)</strong></p> <p><strong>5- Conwy (Galler)</strong></p> <p><strong>6- Lech (Avusturya)</strong></p> <p><strong>7- Hindeloopen (Hollanda)</strong></p> <p><strong>8- Lefkara (Kıbrıs)</strong></p> <p><strong>9- Rovinj (Hırvatistan)</strong></p> <p><strong>10- Gölyazı (Türkiye)</strong></p>

  10. <p><strong>11- Soglio (İsviçre)</strong></p> <p><strong>12- Visby (İsveç)</strong></p> <p><strong>13- Setenil de las Bodegas (İspanya)</strong></p> <p><strong>14- Piran (Slovenya)</strong></p> <p><strong>15- Vlkolinec (Slovakya)</strong></p> <p><strong>16- Marianske-Lazne (Çekya)</strong></p> <p><strong>17- Quedlinburg (Almanya)</strong></p> <p><strong>18- Bernkastel-Kues (Almanya)</strong></p> <p><strong>19- Reine (Norveç)</strong></p> <p><strong>20- Sopron (Macaristan)</strong></p>

  11. <p><strong>21- Koprivştitsa (Bulgaristan)</strong></p> <p><strong>22- Porvoo (Finlandiya)</strong></p> <p><strong>23- Saint-Cirq-Lapopie (Fransa)</strong></p> <p><strong>24- Riquewihr (Fransa)</strong></p> <p><strong>25- Sint-Martens-Latem (Belçika)</strong></p> <p><strong>26- Zalipie (Polonya)</strong></p> <p><strong>27- Monsanto (Portekiz)</strong></p> <p><strong>28- Ohrid (Kuzey Makedonya)</strong></p> <p><strong>29- Kotor (Karadağ)</strong></p> <p><strong>30- Gura Humorului (Romanya)</strong></p>

17 Aralık 2025