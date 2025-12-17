Türkiye'den Bir Kasaba Avrupa Listesine Damga Vurdu

Seyahat tutkunlarının sıklıkla gezi rehberinde yer verdiği Avrupa ülkeleri, hem zengin tarihi hem de çarpıcı manzaralarıyla ilgi odağı haline geliyor. Avrupa çapında gerçekleştirilen geniş ölçekli yeni bir araştırma, en güzel 30 kasabayı gözler önüne serdi. Türkiye'den göz kamaştıran bir yerleşim yeri ise listeye damga vurdu.