Tavuklar Yumurtadan Kesildi Müziğe Döndü

"Hatıram Olsun", "Anılar", "Aşığım Sana", "Aşk Kitabı", "Baharı Bekleyen Kumrular Gibi", "Sen Bambaşkasın", "Benimsin", "Gel Gelebilirsen", "İsyanlardayım", "Var Mı Böyle Bir Sevda", "Son Buluşmamız" "Bir Pazar Günü", "İşte Bizim Hikayemiz" adlı şarkıları Türk Müziğinde ün yapmış şarkılar arasındadır. 1990 yılında piyasaya çıkan "Beni Unutma-Aşığım Sana" adlı albümü 1990 yılı itibariyle Türkiye'de tüm zamanların en çok satan çalışmasıdır(3 milyon adet). Altın çağlarını yaşadığı dönemlerde işletmeciliğini de kendisinin yaptığı "Sies" isimli mekanda çıkmaktaydı. Önce "Özel Konser" isimli kaseti yüzünden, 3 kaset yaptığı Oscar Plakçılık'la, daha sonra "Gel Gelebilirsen" isimli kasetini şarkıların üzerine şiirler ekleterek tekrar piyasaya süren plak şirketiyle ve en son olarak da 1992'de bitmeden ve izinsiz olarak piyasaya sürülen "İsyanlardayım" isimli albüm nedeniyle 3 albüm çıkardığı Emre Plakçılık'la davalık oldu.

Kütahya'da yapılan konserinde şimdiye kadar yaptığı en iyi bestenin "Anılar" olduğunu ifade etmiştir.

Sabah, Gülben Ergen'in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan ve Avustralya'da yaşayan Bülent Sabah ise ağabeyidir.