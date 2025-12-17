Tavuklar Yumurtadan Kesildi Müziğe Döndü
Şarkıcı Coşkun Sabah'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yumurta ticareti yapan Sabah o işten elini ayağını çektiğini söyledi. İşte o kararının detayı...
-
Coşkun Sabah, 2020'de Eskişehir'de 1 milyon 300 bin liralık yatırımla tavuk çiftliği kurup, 15 bin tavukla yumurta üretimine başlamıştı.
-
Sabah, "Eskişehir'deki tesisimizi 1 milyon 300 bin liralık bir yatırım bütçesiyle kurduk. 2 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste 15 bin yarka cinsi tavuğumuz var. Günlük 15 bin, aylık ise 450 bin yumurta üretimi planlıyoruz" demişti.
-
Bir süre bu sektörde yer alan şarkıcı, ortağı tarafından ise dolandırılmıştı. Yine de işine devam eden Sabah, daha fazla dayanamadı.
-
Coşkun Sabah katıldığı bir davette yumurta işini bıraktığını şu sözlerle açıkladı:
"Tavuk 19 ay yumurtlar sonra yumurtadan kesilir, yenisini almak lazım. 19 ay yumurtladı, paramızı kazandık tabii çalmalar çırpmalar gani. Yenisini almak yerine bırakmayı tercih ettim. Müzik sektörü keyifli çalışıp zarfımızı alıyoruz."
-
Bu arada 72 yaşındaki Coşkun Sabah'ın yeni imajı da dikkat çekti.
-
COŞKUN SABAH KİMDİR?
Coşkun Sabah 16 Ekim 1954, Diyarbakır doğumlu müzisyendir. Annesinin adı Roza, babasının adı Marsello'dur. Evli ve bir kız babasıdır, kızına annesinin adını koymuştur. Çok sayıda hit olmuş bestesi vardır ve 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamış olup Tsm-Pop ve Fantezi müzik arasında, kendisinin "Coşkun Sabah tarzı" olarak adlandırdığı bir formatta müzik yapmıştır. Son yılların en önemli ud virtüözlerindendir.
-
"Hatıram Olsun", "Anılar", "Aşığım Sana", "Aşk Kitabı", "Baharı Bekleyen Kumrular Gibi", "Sen Bambaşkasın", "Benimsin", "Gel Gelebilirsen", "İsyanlardayım", "Var Mı Böyle Bir Sevda", "Son Buluşmamız" "Bir Pazar Günü", "İşte Bizim Hikayemiz" adlı şarkıları Türk Müziğinde ün yapmış şarkılar arasındadır. 1990 yılında piyasaya çıkan "Beni Unutma-Aşığım Sana" adlı albümü 1990 yılı itibariyle Türkiye'de tüm zamanların en çok satan çalışmasıdır(3 milyon adet). Altın çağlarını yaşadığı dönemlerde işletmeciliğini de kendisinin yaptığı "Sies" isimli mekanda çıkmaktaydı. Önce "Özel Konser" isimli kaseti yüzünden, 3 kaset yaptığı Oscar Plakçılık'la, daha sonra "Gel Gelebilirsen" isimli kasetini şarkıların üzerine şiirler ekleterek tekrar piyasaya süren plak şirketiyle ve en son olarak da 1992'de bitmeden ve izinsiz olarak piyasaya sürülen "İsyanlardayım" isimli albüm nedeniyle 3 albüm çıkardığı Emre Plakçılık'la davalık oldu.
Kütahya'da yapılan konserinde şimdiye kadar yaptığı en iyi bestenin "Anılar" olduğunu ifade etmiştir.
Sabah, Gülben Ergen'in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan ve Avustralya'da yaşayan Bülent Sabah ise ağabeyidir.