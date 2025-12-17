Yürüyüşe Çıkan Kadın Faciayı Önledi: 31 Öğrenci Kurtuldu
Bursa Nilüfer'de sabah yürüyüşüne çıkan bir kadının "kayıyor" diyerek yaptığı ihbar, 9 saat sonra çöken istinat duvarı altında kalabilecek 31 kişinin hayatını kurtardı.
Bursa Nilüfer'de tehlikeli yamaç çöktü
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi Köşk Caddesi'nde meydana geldi. Mevlana Camii'nin arka bahçesindeki istinat duvarı ve yürüyüş yolu sabah saatlerinde kayma belirtisi gösterdi.
Duyarlı kadın faciayı önceden fark etti
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı bir kadın, yolun ve duvarın "kayıyor" olduğunu fark edip durumu Nilüfer İlçe Müftülüğü'ne bildirdi.
İhbar Müftülüğe ulaştı, ekipler harekete geçti
Müftülük çalışanları hemen Mevlana Camii Dernek Başkanı Hamit Kara ve Kur'an kursu yetkilileriyle iletişime geçti.
Cami ve Kur'an kursunda önlem alındı
Ekipler olay yerine sevk edildi, cadde trafiğe kapatıldı. Caminin arka kısmında ve kurs binasında boşaltma kararı alındı.
Kurslardaki öğrenciler tahliye edildi
Kurs yetkilileri hızla harekete geçerek 16'sı çocuk, 15'i kadın toplam 31 öğrenciyi güvenli alana çıkardı.
Polis, itfaiye ve belediye ekipleri bölgede
İhbarın ardından polis, itfaiye ve belediye ekipleri alanı şeritlerle çevirdi ve güvenlik önlemleri artırıldı.
Cami ibadete kapatıldı
Öğle namazının ardından, taşıyıcı sütunlarda zarar tespit edilen Mevlana Camii geçici olarak ibadete kapatıldı.
Kur'an kursu eğitime ara verdi
36 öğrencinin eğitim gördüğü Kur'an kursu, güvenlik gerekçesiyle geçici olarak tatil edildi.
Tehlike 9 saat sonra gerçeğe dönüştü
Sabah yapılan ihbardan yaklaşık 9 saat sonra, istinat duvarı ve yürüyüş yolu büyük bir gürültüyle çöktü.
Yol ve duvar cami bahçesinin üzerine yıkıldı
Çökme, caminin arka bahçesini ve Kur'an kursunun bir bölümünü etkiledi, yapısal hasar oluştu.
AFAD ve belediye ekipleri inceleme yaptı
Çökmenin ardından bölgeye çok sayıda AFAD ve belediye ekibi gönderildi, alan dron ve ekipmanlarla tarandı.
Olay yeri güvenlik altına alındı
Yetkililer şerit çekilmiş bölgede kontrolü sürdürüyor. Duvarın yeniden yapılması için proje hazırlanıyor.
Mahallede 'büyük şükür' havası
Mahalle sakinleri, duyarlı kadının ihbarı sayesinde olası bir faciadan dönülmesinin sevincini yaşıyor.
