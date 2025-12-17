Yürüyüşe Çıkan Kadın Faciayı Önledi: 31 Öğrenci Kurtuldu

TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın: İki bakanlık ve TÜİK sunum yapacak
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın: İki bakanlık ve TÜİK sunum yapacak
TÜİK açıkladı: Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük
TÜİK açıkladı: Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük
Bakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladı
Bakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladı
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
Bakan Işıkhan: SGK'ya mülakatsız sözleşmeli personel alınacak
Bakan Işıkhan: SGK'ya mülakatsız sözleşmeli personel alınacak
Ezber bozan nafaka kararı: Bu sefer işsiz erkeğe nafaka bağlandı!
Ezber bozan nafaka kararı: Bu sefer işsiz erkeğe nafaka bağlandı!
Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
235 emniyet müdürü emekli edildi
235 emniyet müdürü emekli edildi
İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor
İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!
İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde
İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bitlis'te eğitime kar engeli
Bitlis'te eğitime kar engeli
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta

Yürüyüşe Çıkan Kadın Faciayı Önledi: 31 Öğrenci Kurtuldu

Bursa Nilüfer'de sabah yürüyüşüne çıkan bir kadının "kayıyor" diyerek yaptığı ihbar, 9 saat sonra çöken istinat duvarı altında kalabilecek 31 kişinin hayatını kurtardı.

  1. <strong>Bursa Nilüfer'de tehlikeli yamaç çöktü</strong><br> Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi Köşk Caddesi'nde meydana geldi. Mevlana Camii'nin arka bahçesindeki istinat duvarı ve yürüyüş yolu sabah saatlerinde kayma belirtisi gösterdi.

    Bursa Nilüfer'de tehlikeli yamaç çöktü
    Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi Köşk Caddesi'nde meydana geldi. Mevlana Camii'nin arka bahçesindeki istinat duvarı ve yürüyüş yolu sabah saatlerinde kayma belirtisi gösterdi.

  2. <strong>Duyarlı kadın faciayı önceden fark etti</strong><br> Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı bir kadın, yolun ve duvarın "kayıyor" olduğunu fark edip durumu Nilüfer İlçe Müftülüğü'ne bildirdi.

    Duyarlı kadın faciayı önceden fark etti
    Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı bir kadın, yolun ve duvarın "kayıyor" olduğunu fark edip durumu Nilüfer İlçe Müftülüğü'ne bildirdi.

  3. <strong>İhbar Müftülüğe ulaştı, ekipler harekete geçti</strong><br> Müftülük çalışanları hemen Mevlana Camii Dernek Başkanı Hamit Kara ve Kur'an kursu yetkilileriyle iletişime geçti.

    İhbar Müftülüğe ulaştı, ekipler harekete geçti
    Müftülük çalışanları hemen Mevlana Camii Dernek Başkanı Hamit Kara ve Kur'an kursu yetkilileriyle iletişime geçti.

  4. <strong>Cami ve Kur'an kursunda önlem alındı</strong><br> Ekipler olay yerine sevk edildi, cadde trafiğe kapatıldı. Caminin arka kısmında ve kurs binasında boşaltma kararı alındı.

    Cami ve Kur'an kursunda önlem alındı
    Ekipler olay yerine sevk edildi, cadde trafiğe kapatıldı. Caminin arka kısmında ve kurs binasında boşaltma kararı alındı.

  5. <strong>Kurslardaki öğrenciler tahliye edildi</strong><br> Kurs yetkilileri hızla harekete geçerek 16'sı çocuk, 15'i kadın toplam 31 öğrenciyi güvenli alana çıkardı.

    Kurslardaki öğrenciler tahliye edildi
    Kurs yetkilileri hızla harekete geçerek 16'sı çocuk, 15'i kadın toplam 31 öğrenciyi güvenli alana çıkardı.

  6. <strong>Polis, itfaiye ve belediye ekipleri bölgede</strong><br> İhbarın ardından polis, itfaiye ve belediye ekipleri alanı şeritlerle çevirdi ve güvenlik önlemleri artırıldı.

    Polis, itfaiye ve belediye ekipleri bölgede
    İhbarın ardından polis, itfaiye ve belediye ekipleri alanı şeritlerle çevirdi ve güvenlik önlemleri artırıldı.

  7. <strong>Cami ibadete kapatıldı</strong><br> Öğle namazının ardından, taşıyıcı sütunlarda zarar tespit edilen Mevlana Camii geçici olarak ibadete kapatıldı.

    Cami ibadete kapatıldı
    Öğle namazının ardından, taşıyıcı sütunlarda zarar tespit edilen Mevlana Camii geçici olarak ibadete kapatıldı.

  8. <strong>Kur'an kursu eğitime ara verdi</strong><br> 36 öğrencinin eğitim gördüğü Kur'an kursu, güvenlik gerekçesiyle geçici olarak tatil edildi.

    Kur'an kursu eğitime ara verdi
    36 öğrencinin eğitim gördüğü Kur'an kursu, güvenlik gerekçesiyle geçici olarak tatil edildi.

  9. <strong>Tehlike 9 saat sonra gerçeğe dönüştü</strong><br> Sabah yapılan ihbardan yaklaşık 9 saat sonra, istinat duvarı ve yürüyüş yolu büyük bir gürültüyle çöktü.

    Tehlike 9 saat sonra gerçeğe dönüştü
    Sabah yapılan ihbardan yaklaşık 9 saat sonra, istinat duvarı ve yürüyüş yolu büyük bir gürültüyle çöktü.

  10. <strong>Yol ve duvar cami bahçesinin üzerine yıkıldı</strong><br> Çökme, caminin arka bahçesini ve Kur'an kursunun bir bölümünü etkiledi, yapısal hasar oluştu.

    Yol ve duvar cami bahçesinin üzerine yıkıldı
    Çökme, caminin arka bahçesini ve Kur'an kursunun bir bölümünü etkiledi, yapısal hasar oluştu.

  11. <strong>AFAD ve belediye ekipleri inceleme yaptı</strong><br> Çökmenin ardından bölgeye çok sayıda AFAD ve belediye ekibi gönderildi, alan dron ve ekipmanlarla tarandı.

    AFAD ve belediye ekipleri inceleme yaptı
    Çökmenin ardından bölgeye çok sayıda AFAD ve belediye ekibi gönderildi, alan dron ve ekipmanlarla tarandı.

  12. <strong>Olay yeri güvenlik altına alındı</strong><br> Yetkililer şerit çekilmiş bölgede kontrolü sürdürüyor. Duvarın yeniden yapılması için proje hazırlanıyor.

    Olay yeri güvenlik altına alındı
    Yetkililer şerit çekilmiş bölgede kontrolü sürdürüyor. Duvarın yeniden yapılması için proje hazırlanıyor.

  13. <strong>Mahallede 'büyük şükür' havası</strong><br> Mahalle sakinleri, duyarlı kadının ihbarı sayesinde olası bir faciadan dönülmesinin sevincini yaşıyor.

    Mahallede 'büyük şükür' havası
    Mahalle sakinleri, duyarlı kadının ihbarı sayesinde olası bir faciadan dönülmesinin sevincini yaşıyor.

17 Aralık 2025