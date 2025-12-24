Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama
Erdoğan'dan teşkilata 'kibir' uyarısı: Millete tavır alan bize tavır almıştır
Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Bakan Bolat'tan BYD iddialarına yanıt: İthalat durdurulmadı
Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı
TBMM'de kabul edildi: Enflasyon Muhasebesi 3 yıl süreyle ertelendi
11. Yargı Paketi kabul edildi: 50 bin mahkuma erken tahliye!
Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
TBMM'de 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasında iddianame hazır
Meteoroloji duyurdu: Cuma gününden itibaren kar yağışı bekleniyor
MEB açıkladı: Türk öğrencilerden uluslararası yarışmalarda 272 madalya!
Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye takvimi belli oldu
Gıda Komitesi'nden 2026 mesaisi: İlk 3 ay için 'risk' planı devrede
Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor
'Terörsüz Türkiye' komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Fiyatlar arttı kalite düştü, yeni kapı Suriye
AYM: Yüz Kızartıcı Suç ibaresi anayasaya aykırıdır
Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14'ü Öğrenci 15 yaralı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişiye daha gözaltı kararı
Bakanlık: Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek
Bankalara Göre 1 ve 3 Milyon TL Konut Kredisi Faizleri Açıklandı
'Enerjide dönüşümü birlikte yapalım'
Temsilciler yeni asgari ücreti değerlendirdi: 'Yeni teşvikler önemli'
Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere zam geldi
Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Hangi bölgeler etkilenecek?
Yeni Asgari Ücretle Her Şey Sil Baştan!

İşsizlik, kıdem tazminatı, 65 yaş, dul ve yetim aylığı...

  1. 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 27 zamla net 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, rapor parası, stajyer ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, GSS primi, BES kesintisi ile isteğe bağlı sigorta ödemeleri de yeniden hesaplandı. Düzenleme, milyonlarca çalışanın gelirini ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini doğrudan etkileyecek.

  2. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 ve 18 Aralık?taki toplantıların ardından üçüncü ve son toplantısını tamamladı. Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026?dan itibaren geçerli olacak net asgari ücretin 28 bin 75 TL, brüt asgari ücretin ise 33 bin 30 TL olduğunu duyurdu.

  3. Bakan Işıkhan, yeni ücretin bir önceki yıla göre yüzde 27 oranında artırıldığını bildirdi.<p> 7 MİLYON ÇALIŞANI DOĞRUDAN ETKİLİYOR<br> Yeni asgari ücret kararı, yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, ücret ve sosyal güvenlik bağlantılı kalemler üzerinden ise toplumun tamamını dolaylı olarak ilgilendiriyor.

    7 MİLYON ÇALIŞANI DOĞRUDAN ETKİLİYOR
    Yeni asgari ücret kararı, yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, ücret ve sosyal güvenlik bağlantılı kalemler üzerinden ise toplumun tamamını dolaylı olarak ilgilendiriyor.

  BİRÇOK KALEMİ YUKARI ÇEKTİ

Asgari ücretteki artışla birlikte;

İşsizlik ödeneği

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

İsteğe bağlı sigorta ve Bağ-Kur primleri

Ev hizmetlerinde çalışanların prim ödemeleri

Borçlanma tutarları

BES kesintileri

Kıdem tazminatı tabanı

gibi pek çok ödeme ve ücrette yeni tutarlar uygulanacak.

    BİRÇOK KALEMİ YUKARI ÇEKTİ

    Asgari ücretteki artışla birlikte;

    İşsizlik ödeneği


    Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

    İsteğe bağlı sigorta ve Bağ-Kur primleri

    Ev hizmetlerinde çalışanların prim ödemeleri

    Borçlanma tutarları

    BES kesintileri

    Kıdem tazminatı tabanı

    gibi pek çok ödeme ve ücrette yeni tutarlar uygulanacak.

  5. YENİ TUTARLAR 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜKTE <p> Asgari ücrete bağlı olarak güncellenen tüm ödeme ve primler, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Güncellenen kalemler, asgari ücret artışına paralel şekilde yüzde 27 oranında yeniden hesaplandı. Yeni dönemde uygulanacak ödeme ve ücretlere ilişkin detaylı tablo ise şöyle:

    YENİ TUTARLAR 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜKTE

    Asgari ücrete bağlı olarak güncellenen tüm ödeme ve primler, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Güncellenen kalemler, asgari ücret artışına paralel şekilde yüzde 27 oranında yeniden hesaplandı. Yeni dönemde uygulanacak ödeme ve ücretlere ilişkin detaylı tablo ise şöyle:

  En düşük işsizlik maaşı:

2025 ücreti: 10.332,43 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 13.122,19 TL

En yüksek işsizlik maaşı:

2025 ücreti: 20.644,86 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 26.218,97 TL

    En düşük işsizlik maaşı:

    2025 ücreti: 10.332,43 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 13.122,19 TL

    En yüksek işsizlik maaşı:

    2025 ücreti: 20.644,86 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 26.218,97 TL

  Günlük GSS primi:

2025 ücreti: 781,04 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 991,92 TL

    Günlük GSS primi:

    2025 ücreti: 781,04 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 991,92 TL

  İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi:

2025 ücreti: 62.407,87 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 79.257,99 TL

İsteğe bağlı en düşük sigorta primi:

2025 ücreti: 8.321,04 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 10.567,72 TL

    İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi:

    2025 ücreti: 62.407,87 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 79.257,99 TL

    İsteğe bağlı en düşük sigorta primi:

    2025 ücreti: 8.321,04 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 10.567,72 TL

  En düşük Bağ-Kur primi:

2025 ücreti: 7.735,98 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 9.824,69 TL

BES kesintisi:

2025 ücreti: 780,09 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 990,71 TL

    En düşük Bağ-Kur primi:

    2025 ücreti: 7.735,98 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 9.824,69 TL

    BES kesintisi:

    2025 ücreti: 780,09 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 990,71 TL

  Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi:

2025 ücreti: 8.451,05 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 10.732,83 TL

En düşük borçlanma tutarları:

2025 ücreti: 277,20 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 352,04 TL

    Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi:

    2025 ücreti: 8.451,05 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 10.732,83 TL

    En düşük borçlanma tutarları:

    2025 ücreti: 277,20 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 352,04 TL

  En yüksek borçlanma tutarları:

2025 ücreti: 2.080 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 2.642 TL

Kıdem tazminatı tabanı:

2025 ücreti: 25.808 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 32.776 TL

Staj ücretleri de 8 bin 421 TL oldu.

    En yüksek borçlanma tutarları:

    2025 ücreti: 2.080 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 2.642 TL

    Kıdem tazminatı tabanı:

    2025 ücreti: 25.808 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 32.776 TL

    Staj ücretleri de 8 bin 421 TL oldu.

24 Aralık 2025