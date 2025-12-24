Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Erdoğan'dan teşkilata 'kibir' uyarısı: Millete tavır alan bize tavır almıştır
Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Bakan Bolat'tan BYD iddialarına yanıt: İthalat durdurulmadı
Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı
TBMM'de kabul edildi: Enflasyon Muhasebesi 3 yıl süreyle ertelendi
11. Yargı Paketi kabul edildi: 50 bin mahkuma erken tahliye!
Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
TBMM'de 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasında iddianame hazır
Meteoroloji duyurdu: Cuma gününden itibaren kar yağışı bekleniyor
MEB açıkladı: Türk öğrencilerden uluslararası yarışmalarda 272 madalya!
Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye takvimi belli oldu
Gıda Komitesi'nden 2026 mesaisi: İlk 3 ay için 'risk' planı devrede
Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor
'Terörsüz Türkiye' komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Fiyatlar arttı kalite düştü, yeni kapı Suriye
AYM: Yüz Kızartıcı Suç ibaresi anayasaya aykırıdır
Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14'ü Öğrenci 15 yaralı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişiye daha gözaltı kararı
Bakanlık: Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek
Bankalara Göre 1 ve 3 Milyon TL Konut Kredisi Faizleri Açıklandı
'Enerjide dönüşümü birlikte yapalım'
Temsilciler yeni asgari ücreti değerlendirdi: 'Yeni teşvikler önemli'
Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere zam geldi
Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Hangi bölgeler etkilenecek?
Altın Alacaklar Ve Satacaklar Aman Dikkat, Olay Olacak Tahmin

Altında tüm zamanların rekoru!

  1. Yılbaşından bu yana durdurulamaz bir yükseliş sergileyen altın, böyle giderse seneyi de hızlı kapatacak. Altın fiyatlarında inanılmaz şeyler oluyor. Gram altın 6 bin lira sınırını aştı. Dev yatırım bakanları altın tahminlerinde revizyona gitmiş ve yükselişin süreceğini ön görmüştü. Piyasa Uzmanı İslam Memiş de gram altın için 8 bin lirayı işaret etti.

  2. Yatırımcıların takip ettiği altın piyasasında yukarı yönlü hareketlilik rekor seviyelere tırmandı.Gram altın sabah saatlerinde 6.191 TL?ye, ons altın ise 4.497 dolara yükselerek tarihi zirvelerini gördü.

  3. Haftaya artışla başlayan gram altın şu sıralar 6 bin 79 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 10 bin 35 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 987 liradan satılıyor.

  4. Dünya genelinde jeopolitik tansiyonun artabileceğine yönelik işaretler ile ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimi döngüsünü sürdüreceğine dair beklentilerden destek bulan altının ons fiyatı rekor kırdı.Altının onsu 4 bin 420 dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

  5. 1979'DAN BERİ BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ<br> Yılbaşından bu yana durdurulamaz bir yükseliş sergileyen altın 1979 yılından beri görülen en güçlü yıllık performansına imza attı.

  6. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNNTürk'e yaptığı açıklamada 2026 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı. Gram altında 8 bin lira hedefinin gündemde olduğunu belirten Memiş, jeopolitik risklerin artması ve merkez bankalarının faiz indirimlerine devam etmesi halinde beş haneli fiyatların dahi konuşulabileceğini dile getirdi.

  7. ABD'li Goldman Sachs altın fiyatlarını daha da yükselteceğini savundu. Banka, 2026 sonu ons altın tahminini 4.900 dolar olarak açıkladı.

24 Aralık 2025