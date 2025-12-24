Altın Alacaklar Ve Satacaklar Aman Dikkat, Olay Olacak Tahmin
Altında tüm zamanların rekoru!
Yılbaşından bu yana durdurulamaz bir yükseliş sergileyen altın, böyle giderse seneyi de hızlı kapatacak. Altın fiyatlarında inanılmaz şeyler oluyor. Gram altın 6 bin lira sınırını aştı. Dev yatırım bakanları altın tahminlerinde revizyona gitmiş ve yükselişin süreceğini ön görmüştü. Piyasa Uzmanı İslam Memiş de gram altın için 8 bin lirayı işaret etti.
Yatırımcıların takip ettiği altın piyasasında yukarı yönlü hareketlilik rekor seviyelere tırmandı.Gram altın sabah saatlerinde 6.191 TL?ye, ons altın ise 4.497 dolara yükselerek tarihi zirvelerini gördü.
Haftaya artışla başlayan gram altın şu sıralar 6 bin 79 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 10 bin 35 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 987 liradan satılıyor.
Dünya genelinde jeopolitik tansiyonun artabileceğine yönelik işaretler ile ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimi döngüsünü sürdüreceğine dair beklentilerden destek bulan altının ons fiyatı rekor kırdı.Altının onsu 4 bin 420 dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
1979'DAN BERİ BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
Yılbaşından bu yana durdurulamaz bir yükseliş sergileyen altın 1979 yılından beri görülen en güçlü yıllık performansına imza attı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNNTürk'e yaptığı açıklamada 2026 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı. Gram altında 8 bin lira hedefinin gündemde olduğunu belirten Memiş, jeopolitik risklerin artması ve merkez bankalarının faiz indirimlerine devam etmesi halinde beş haneli fiyatların dahi konuşulabileceğini dile getirdi.
ABD'li Goldman Sachs altın fiyatlarını daha da yükselteceğini savundu. Banka, 2026 sonu ons altın tahminini 4.900 dolar olarak açıkladı.