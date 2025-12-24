Altın Alacaklar Ve Satacaklar Aman Dikkat, Olay Olacak Tahmin

Yılbaşından bu yana durdurulamaz bir yükseliş sergileyen altın, böyle giderse seneyi de hızlı kapatacak. Altın fiyatlarında inanılmaz şeyler oluyor. Gram altın 6 bin lira sınırını aştı. Dev yatırım bakanları altın tahminlerinde revizyona gitmiş ve yükselişin süreceğini ön görmüştü. Piyasa Uzmanı İslam Memiş de gram altın için 8 bin lirayı işaret etti.