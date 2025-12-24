Işın Karaca'yı İğne İpliğe Döndüren Yöntem!
'Acıkınca bunu yapıyorum'
Türk müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, verdiği kilolarla uzun süredir dikkat çekiyor. Bir dönem 130 kiloya kadar çıkan Karaca, zaman içinde toplamda 71 kilo vererek 59 kiloya düştü. Ünlü sanatçının zayıflama sürecine dair anlattıkları, özellikle açlık krizleriyle baş etme yöntemi nedeniyle sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
Verdiği kilolarla birlikte sahne duruşunun ve özgüveninin de değiştiğini dile getiren Karaca, bu sürecin kısa vadeli bir heves olmadığını vurguluyor. Kilo vermenin tek başına bir diyet listesiyle sınırlı olmadığını belirten sanatçı, yıllar içinde yeme alışkanlıklarını, günlük rutinlerini ve açlıkla kurduğu ilişkiyi tamamen yeniden düzenlediğini söylüyor.
Işın Karaca, daha önce yaptığı açıklamalarda aralıklı oruç uyguladığını ve vücudunu belirli aralıklarla şaşırtarak ilerlediğini paylaşmıştı. Ancak bu yöntemin herkes için birebir aynı sonucu vermeyebileceğinin de altını çiziyor. Ona göre asıl önemli olan, kişinin kendini tanıması ve hangi alışkanlıkların kilo aldırdığını dürüstçe kabul etmesi.
Ünlü şarkıcı, kilosu ve boyu hakkında ilk kez bu kadar net konuşmasıyla da dikkat çekti. Kendisini gizlemeden ve filtrelemeden anlatan Karaca, geçmişiyle barışık bir dille konuşmayı tercih ediyor. 130 kiloyla başlayan yolculuğunu saklamadığını söyleyen sanatçı, bugün 1.75 boyunda ve 59 kilo olduğunu açıkça dile getiriyor. Bu açıklama, özellikle sosyal medyada beden algısı üzerine yapılan tartışmalarda sıkça paylaşıldı.
Zayıflama sürecinin en çok merak edilen kısmı ise açlık krizleriyle nasıl baş ettiğiydi. Işın Karaca, bu konuda oldukça basit ama dikkat çekici bir alışkanlığını anlattı. Çok acıktığı anlarda dişlerini fırçaladığını söyleyen sanatçı, bunun iştahını bastırdığını ve o anki yeme isteğini kestiğini ifade ediyor.
Kimi kullanıcılar bu alışkanlığı pratik bulurken, kimi kullanıcılar ise herkes için uygun olmayabileceğini savundu. Uzmanlar da benzer yöntemlerin psikolojik etkilerinin kişiden kişiye değişebileceğini hatırlatıyor. Açlık hissinin bazen gerçek bir ihtiyaçtan değil, alışkanlıktan veya duygusal tetikleyicilerden kaynaklanabildiği biliniyor.
Ünlü sanatçının anlattıkları, zayıflama sürecinin yalnızca fiziksel değil, zihinsel bir mücadele olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Eskiden gece yataktan kalkıp dürüm yiyebilen biri olduğunu söylemesi, bu değişimin ne kadar köklü olduğunu da gözler önüne seriyor.
Işın Karaca, verdiği kiloları bir başarı hikayesi olarak sunmaktan çok, yaşadığı süreci olduğu gibi paylaşmayı tercih ediyor. Bu sayede kendisi için en uygun yöntemi bulmuş ve kendi düzeninden şaşmamış.