Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama
Erdoğan'dan teşkilata 'kibir' uyarısı: Millete tavır alan bize tavır almıştır
Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Bakan Bolat'tan BYD iddialarına yanıt: İthalat durdurulmadı
Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı
TBMM'de kabul edildi: Enflasyon Muhasebesi 3 yıl süreyle ertelendi
11. Yargı Paketi kabul edildi: 50 bin mahkuma erken tahliye!
Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
TBMM'de 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasında iddianame hazır
Meteoroloji duyurdu: Cuma gününden itibaren kar yağışı bekleniyor
MEB açıkladı: Türk öğrencilerden uluslararası yarışmalarda 272 madalya!
Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye takvimi belli oldu
Gıda Komitesi'nden 2026 mesaisi: İlk 3 ay için 'risk' planı devrede
Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor
'Terörsüz Türkiye' komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Fiyatlar arttı kalite düştü, yeni kapı Suriye
AYM: Yüz Kızartıcı Suç ibaresi anayasaya aykırıdır
Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14'ü Öğrenci 15 yaralı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişiye daha gözaltı kararı
Bakanlık: Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek
Bankalara Göre 1 ve 3 Milyon TL Konut Kredisi Faizleri Açıklandı
'Enerjide dönüşümü birlikte yapalım'
Temsilciler yeni asgari ücreti değerlendirdi: 'Yeni teşvikler önemli'
Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere zam geldi
Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Hangi bölgeler etkilenecek?
Işın Karaca'yı İğne İpliğe Döndüren Yöntem!

'Acıkınca bunu yapıyorum'

  Türk müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, verdiği kilolarla uzun süredir dikkat çekiyor. Bir dönem 130 kiloya kadar çıkan Karaca, zaman içinde toplamda 71 kilo vererek 59 kiloya düştü. Ünlü sanatçının zayıflama sürecine dair anlattıkları, özellikle açlık krizleriyle baş etme yöntemi nedeniyle sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Verdiği kilolarla birlikte sahne duruşunun ve özgüveninin de değiştiğini dile getiren Karaca, bu sürecin kısa vadeli bir heves olmadığını vurguluyor. Kilo vermenin tek başına bir diyet listesiyle sınırlı olmadığını belirten sanatçı, yıllar içinde yeme alışkanlıklarını, günlük rutinlerini ve açlıkla kurduğu ilişkiyi tamamen yeniden düzenlediğini söylüyor.

  2. Işın Karaca, daha önce yaptığı açıklamalarda aralıklı oruç uyguladığını ve vücudunu belirli aralıklarla şaşırtarak ilerlediğini paylaşmıştı. Ancak bu yöntemin herkes için birebir aynı sonucu vermeyebileceğinin de altını çiziyor. Ona göre asıl önemli olan, kişinin kendini tanıması ve hangi alışkanlıkların kilo aldırdığını dürüstçe kabul etmesi.

  3. Ünlü şarkıcı, kilosu ve boyu hakkında ilk kez bu kadar net konuşmasıyla da dikkat çekti. Kendisini gizlemeden ve filtrelemeden anlatan Karaca, geçmişiyle barışık bir dille konuşmayı tercih ediyor. 130 kiloyla başlayan yolculuğunu saklamadığını söyleyen sanatçı, bugün 1.75 boyunda ve 59 kilo olduğunu açıkça dile getiriyor. Bu açıklama, özellikle sosyal medyada beden algısı üzerine yapılan tartışmalarda sıkça paylaşıldı.

  4. Zayıflama sürecinin en çok merak edilen kısmı ise açlık krizleriyle nasıl baş ettiğiydi. Işın Karaca, bu konuda oldukça basit ama dikkat çekici bir alışkanlığını anlattı. Çok acıktığı anlarda dişlerini fırçaladığını söyleyen sanatçı, bunun iştahını bastırdığını ve o anki yeme isteğini kestiğini ifade ediyor.

  5. Kimi kullanıcılar bu alışkanlığı pratik bulurken, kimi kullanıcılar ise herkes için uygun olmayabileceğini savundu. Uzmanlar da benzer yöntemlerin psikolojik etkilerinin kişiden kişiye değişebileceğini hatırlatıyor. Açlık hissinin bazen gerçek bir ihtiyaçtan değil, alışkanlıktan veya duygusal tetikleyicilerden kaynaklanabildiği biliniyor.

  6. Ünlü sanatçının anlattıkları, zayıflama sürecinin yalnızca fiziksel değil, zihinsel bir mücadele olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Eskiden gece yataktan kalkıp dürüm yiyebilen biri olduğunu söylemesi, bu değişimin ne kadar köklü olduğunu da gözler önüne seriyor.

  7. Işın Karaca, verdiği kiloları bir başarı hikayesi olarak sunmaktan çok, yaşadığı süreci olduğu gibi paylaşmayı tercih ediyor. Bu sayede kendisi için en uygun yöntemi bulmuş ve kendi düzeninden şaşmamış.

24 Aralık 2025