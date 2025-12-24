Işın Karaca'yı İğne İpliğe Döndüren Yöntem!

Işın Karaca, daha önce yaptığı açıklamalarda aralıklı oruç uyguladığını ve vücudunu belirli aralıklarla şaşırtarak ilerlediğini paylaşmıştı. Ancak bu yöntemin herkes için birebir aynı sonucu vermeyebileceğinin de altını çiziyor. Ona göre asıl önemli olan, kişinin kendini tanıması ve hangi alışkanlıkların kilo aldırdığını dürüstçe kabul etmesi.