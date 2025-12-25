En Anlamlı Regaip Kandili Mesajları!

İslam aleminde 'üç ayların' habercisi olarak kabul edilen Regaip Kandili, rahmet denizine açılan ilk kapı olarak büyük önem teşkil ediyor. Kulların Rabbiyle olan bağını en saf haliyle yaşadığı, gönülden duaların ve tövbelerin edildiği bu özel günde sevdiklerinize anlamlı mesajlar gönderebilirsiniz.