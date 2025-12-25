En Anlamlı Regaip Kandili Mesajları!
Kulların Rabbiyle olan bağını en saf haliyle yaşadığı, gönülden duaların ve tövbelerin edildiği bu özel günde sevdiklerinize anlamlı mesajlar gönderebilirsiniz.
-
İslam aleminde 'üç ayların' habercisi olarak kabul edilen Regaip Kandili, rahmet denizine açılan ilk kapı olarak büyük önem teşkil ediyor. Kulların Rabbiyle olan bağını en saf haliyle yaşadığı, gönülden duaların ve tövbelerin edildiği bu özel günde sevdiklerinize anlamlı mesajlar gönderebilirsiniz.
-
"Kalplerin yumuşadığı, ellerin semaya açıldığı bu gecede, dualarınızda yer bulmak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun..."
-
"Dualarda buluşmak ümidiyle... Regaip Kandiliniz hayırlı ve bereketli olsun."
-
"Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu gece, insanlığa huzur getirsin. Kandiliniz kutlu olsun..."
-
"Gönlümüzün baharı olan Üç Ayların ilk müjdecisi Regaip Kandili?niz mübarek olsun..."
-
"Üç ayların bu ilk hediyesiyle, ruhumuz huzur bulsun. Hayırlı Kandiller."
-
"Gecenin karanlığında dualarınız yıldız gibi parlasın, tüm dilekleriniz rahmetle kabul olsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun..."
-
"Regaip Kandili, rahmet ve bereketin kapılarının sonuna kadar açıldığı bir gecedir. Dualarınız kabul, gönlünüz ferah olsun. Hayırlı kandiller..."
-
"Bu mübarek Regaip Kandili gecesinde, dualarınız kabul, umutlarınız yeşersin..."