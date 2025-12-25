Ferdi Tayfur'un Hiç Bilinmeyen Eşyaları Burada...
Hayranları gözlerine inanamıyor!
Arabesk müziğin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, geçtiğimiz Ocak ayında vefat etmişti. Tayfur'un vefatının ardından memleketi Adana'da açılan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi Ve Müzesi, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Müzede; sanatçının bu zamana kadar sahnede ve filmlerinde kullandığı aksesuarlar yer alıyor.
ÇEŞME FİLMİNDE GİYDİĞİ CEKET MÜZEDE
Tayfur hem ilk sinema filmi hem de gişe rekoru kıran Yeşilçam filmleri arasında kalan projesi, Necla Nazır'la başrolü oldukları Çeşme filmi olmuştu.
Bu filmde giydiği takım elbise de, müze koleksiyonunda yer alıyor.
Yine Derbeder filminde giymiş olduğu beyaz takımı ve Mor Güller albümünün kapak fotoğrafı için giydiği kombin de müzede yer alıyor.
