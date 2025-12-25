Sürekli Tek Bir Kredi Kartını Kullananlar Yandı

Sektör temsilcileri anlaştı: Zincir marketler pazar günü kapanıyor mu?
Sektör temsilcileri anlaştı: Zincir marketler pazar günü kapanıyor mu?
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk diasporası irade sahibi olmayı başarmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk diasporası irade sahibi olmayı başarmıştır
Tüketiciyi mağdur eden firmalara 1,6 milyar lira ceza verildi
Tüketiciyi mağdur eden firmalara 1,6 milyar lira ceza verildi
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi Hükümlülere Yeni Haklar Getirdi
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi Hükümlülere Yeni Haklar Getirdi
Bakan Yumaklı: Su Kanunu'nun 2026 yılında yasalaşmasını diliyoruz
Bakan Yumaklı: Su Kanunu'nun 2026 yılında yasalaşmasını diliyoruz
İçişleri personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
İçişleri personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
Ambulans filosu güçlendi, 6 bin 308 araç hizmette
Ambulans filosu güçlendi, 6 bin 308 araç hizmette
MSB: Türkiye, hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir
MSB: Türkiye, hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir
MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi
MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
Önalım Hakkı Değişti. Süre kısaldı, bedel yatırma şartı netleştirildi
Önalım Hakkı Değişti. Süre kısaldı, bedel yatırma şartı netleştirildi
Akaryakıta 1 Ocak'ta ÖTV zammı gelecek
Akaryakıta 1 Ocak'ta ÖTV zammı gelecek
Yılbaşında saldırı planı yapan DAEŞ'e operasyon! 115 kişi yakalandı
Yılbaşında saldırı planı yapan DAEŞ'e operasyon! 115 kişi yakalandı
Öğretmenler öğrencilerden korkar oldu! Güç dengesi değişti
Öğretmenler öğrencilerden korkar oldu! Güç dengesi değişti
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı sayısı artırıldı
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı sayısı artırıldı
Hastanede uyuşturucu test sonuçlarıyla oynayan memurlar tutuklandı
Hastanede uyuşturucu test sonuçlarıyla oynayan memurlar tutuklandı
Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacak
Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacak
Fahiş zamlara son: Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme
Fahiş zamlara son: Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
Hatay'da deprem! AFAD açıkladı
Hatay'da deprem! AFAD açıkladı
Fenomen avukatlara 'etik' freni! Mesleğin itibarı korunacak
Fenomen avukatlara 'etik' freni! Mesleğin itibarı korunacak
Enflasyon Düzeltmesi 2025-2027 Yıllarında Uygulanmayacak
Enflasyon Düzeltmesi 2025-2027 Yıllarında Uygulanmayacak
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama
Erdoğan'dan teşkilata 'kibir' uyarısı: Millete tavır alan bize tavır almıştır
Erdoğan'dan teşkilata 'kibir' uyarısı: Millete tavır alan bize tavır almıştır
Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Bakan Bolat'tan BYD iddialarına yanıt: İthalat durdurulmadı
Bakan Bolat'tan BYD iddialarına yanıt: İthalat durdurulmadı
Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı
Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı
TBMM'de kabul edildi: Enflasyon Muhasebesi 3 yıl süreyle ertelendi
TBMM'de kabul edildi: Enflasyon Muhasebesi 3 yıl süreyle ertelendi
11. Yargı Paketi kabul edildi: 50 bin mahkuma erken tahliye!
11. Yargı Paketi kabul edildi: 50 bin mahkuma erken tahliye!

Sürekli Tek Bir Kredi Kartını Kullananlar Yandı

Tüm harcamaları tek bir kredi kartında toplamak, borç düzenli ödense bile kredi kullanım oranının yükselmesine neden oluyor. Uzmanlar uyardı, kredi notunu etkiliyor.

  1. Kredi kartı borcunu düzenli ödeyen birçok kişi, finansal açıdan güvende olduğunu düşünse de uzmanlara göre harcamaların sürekli tek bir kredi kartında toplanması, fark edilmeden kredi notunu aşağı çekebiliyor. Bankalar, ödeme alışkanlığından çok kredi kullanım oranına odaklanıyor.

    Kredi kartı borcunu düzenli ödeyen birçok kişi, finansal açıdan güvende olduğunu düşünse de uzmanlara göre harcamaların sürekli tek bir kredi kartında toplanması, fark edilmeden kredi notunu aşağı çekebiliyor. Bankalar, ödeme alışkanlığından çok kredi kullanım oranına odaklanıyor.

  2. <h2>TEK BİR KARTTA FAZLA LİMİT KULLANILMASI SİSTEMDE RİSK&nbsp;</h2> <p>Finans çevrelerinde yapılan değerlendirmelere göre, bir kartın limitinin büyük bölümünün sürekli kullanılması, borç her ay kapatılsa bile nakit ihtiyacının yüksek olduğu şeklinde algılanabiliyor. Bu durum, sistemde risk puanının yükselmesine ve kredi notunun baskılanmasına neden olabiliyor.</p>

    TEK BİR KARTTA FAZLA LİMİT KULLANILMASI SİSTEMDE RİSK 

    Finans çevrelerinde yapılan değerlendirmelere göre, bir kartın limitinin büyük bölümünün sürekli kullanılması, borç her ay kapatılsa bile nakit ihtiyacının yüksek olduğu şeklinde algılanabiliyor. Bu durum, sistemde risk puanının yükselmesine ve kredi notunun baskılanmasına neden olabiliyor.

  3. Özellikle tüm giderlerini tek karttan yapan kullanıcıların, kart limitinin yüzde 70?80?ine hatta daha üzerine çıkması, bankaların dikkatini çeken başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Diğer kartlar kullanılmazken tek bir kartın sürekli dolu görünmesi, dengesiz kredi kullanımı olarak değerlendiriliyor.

    Özellikle tüm giderlerini tek karttan yapan kullanıcıların, kart limitinin yüzde 70?80?ine hatta daha üzerine çıkması, bankaların dikkatini çeken başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Diğer kartlar kullanılmazken tek bir kartın sürekli dolu görünmesi, dengesiz kredi kullanımı olarak değerlendiriliyor.

  4. <h2>UZMANLAR HARCAMALARI BİRDEN FAZLA KARTA DENGELİ DAĞITMAYI ÖNERİYOR&nbsp;</h2> <p>Uzmanlar, kredi notunu korumak isteyen tüketicilerin harcamalarını birden fazla karta dengeli şekilde dağıtmalarını mümkünse ekstre kesim tarihinden önce borç tutarını düşürmelerini önerdi. Ayrıca, kart limitinin tamamını kullanmak yerine belirli bir oranı aşmamanın, uzun vadede finansal güvenilirliği artırdığına dikkat çekildi.&nbsp;</p>

    UZMANLAR HARCAMALARI BİRDEN FAZLA KARTA DENGELİ DAĞITMAYI ÖNERİYOR 

    Uzmanlar, kredi notunu korumak isteyen tüketicilerin harcamalarını birden fazla karta dengeli şekilde dağıtmalarını mümkünse ekstre kesim tarihinden önce borç tutarını düşürmelerini önerdi. Ayrıca, kart limitinin tamamını kullanmak yerine belirli bir oranı aşmamanın, uzun vadede finansal güvenilirliği artırdığına dikkat çekildi. 

  5. Finansal sistemde güvenli kullanıcı profili oluşturmanın yalnızca borcu ödemekle sınırlı olmadığı vurgulanırken, kart kullanım alışkanlıklarının kredi notu üzerindeki etkisinin çoğu kişi tarafından hala yeterince bilinmediği ifade edildi.

    Finansal sistemde güvenli kullanıcı profili oluşturmanın yalnızca borcu ödemekle sınırlı olmadığı vurgulanırken, kart kullanım alışkanlıklarının kredi notu üzerindeki etkisinin çoğu kişi tarafından hala yeterince bilinmediği ifade edildi.

25 Aralık 2025