Sürekli Tek Bir Kredi Kartını Kullananlar Yandı

TEK BİR KARTTA FAZLA LİMİT KULLANILMASI SİSTEMDE RİSK

Finans çevrelerinde yapılan değerlendirmelere göre, bir kartın limitinin büyük bölümünün sürekli kullanılması, borç her ay kapatılsa bile nakit ihtiyacının yüksek olduğu şeklinde algılanabiliyor. Bu durum, sistemde risk puanının yükselmesine ve kredi notunun baskılanmasına neden olabiliyor.