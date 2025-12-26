Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Kış saati uygulaması devam edecek'
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz
Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
MİT saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
SPK'dan içecek devine izin: Halka arz oluyor
Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak
VEPARA hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararı var
Yeni yıl gelmeden simite zam geldi
Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı
Çorbanıza Bir Kaşık Ekleyin: Ne İltihap Kalıyor Ne Öksürük!

  1. Soğuk havalarda hem sofralarımıza tat katan hem de sağlığımızı koruyan çorbalar, doğru malzemelerle zenginleştirildiğinde doğal bir antibiyotiğe dönüşüyor. Mevsimin getirdiği halsizlik ve vitamin eksikliğiyle savaşırken uzmanlar, özellikle bir baharatı çorbanıza eklemenizi tavsiye ediyor.

  2. Kış aylarının dondurucu soğukları kapıya dayandığında, hem içimizi ısıtan hem de sağlığımızı koruyan en leziz tat şüphesiz bir kase sıcak çorba. Tam bir şifa deposu olan bu kadim lezzet, bir başlangıç yemeğinden çok daha fazlası.

  3. Sağlığa giden yolun en etkili ve doğal anahtarı olan çorbaların içerisine eklenecek bazı doğal malzemeler, vücudumuzu hastalıklara karşı savunan doğal bir kalkan olmasına olanak tanıyor.

  4. Özellikle uzmanların işaret ettiği bir baharat, yorgun düşen bağışıklık sistemimizi canlandırırken, kışın ihtiyacımız olan vitaminleri de en lezzetli yoldan sunuyor.

  5. Peki, nedir bu baharat derseniz, yanıt zencefilde gizli!

  6. Lezzetiyle çorbalara hoş bir aroma katan zencefili, doğrayarak, rendeleyerek ya da blenderdan diğer sebzelerle çektirerek 1 kaşık kadar çorbalarınıza eklemeniz sağlığınız için büyük bir adım olabilir.

  7. İçeriğindeki gingerol adlı biyoaktif bileşen sayesinde güçlü antioksidan ve iltihap giderici özellikler taşıyan zencefil, kış aylarında çorbalara eklendiğinde grip gibi hastalıklara karşı koruyucu olabilir.

  8. Zencefil ayrıca öksürük, boğaz ağrısı, mikrop gibi solunum yolu sorunlarına da kalkan görevi görür.

  9. Vücuttaki iltihap seviyesini düşürerek eklem ve kas ağrılarının azalmasına destek veren zencefil, soğuk havalarda artan eklem sızıları için birebir etki sunar.

26 Aralık 2025