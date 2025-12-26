Hadise, Hakaret Davasını Kazandı!

Ünlü şarkıcı Hadise, katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrası kendisi hakkında "hakaret içerikli sözler sarf ederek kişilik haklarına saldırı"da bulunduğu iddiasıyla spor yorumcusu Ahmet Çakar'a dava açtığını duyurmuştu.