Hadise, Hakaret Davasını Kazandı!
Ünlü şarkıcı Hadise, kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf ederek kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla spor yorumcusu Ahmet Çakar'a açtığı hakaret davasını kazandı.
-
Ünlü şarkıcı Hadise, katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrası kendisi hakkında "hakaret içerikli sözler sarf ederek kişilik haklarına saldırı"da bulunduğu iddiasıyla spor yorumcusu Ahmet Çakar'a dava açtığını duyurmuştu.
-
"TERBİYESİZ VE GÖRGÜSÜZ" DEMİŞTİ
İddiaya göre, Hadise'nin katıldığı programın yayınlanmasından kısa süre sonra Ahmet Çakar, YouTube kanalı üzerinden ünlü şarkıcıya yönelik açıklamalarda bulundu.
-
"Hadise terbiyesiz ve görgüsüz bir kadın" ifadelerini kullanan Çakar'a, Hadise'nin avukatı Orhan Erol, şu açıklamayı yaparak dava açtıklarını duyurmuştu:
-
"Müvekkilin itibarı, onuru ve saygınlığı zedelenmiştir. Bu sebeple 50 bin lira manevi tazminatın faiziyle Ahmet Çakar'dan alınarak tarafımıza ödenmesini talep ederiz"
-
MAHKEME ÜNLÜ ŞARKICIYI HAKLI BULDU
Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tarafların yerine avukatları hazır bulundu.
-
Mahkeme ünlü şarkıcı Hadise'yi haklı bularak, spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın 50 bin TL manevi tazminatı ödemesini hükmetti.
-
Ancak mahkeme aynı zamanda bu manevi tazminatı olayın meydana geldiği 15 Aralık 2024 tarihinden itibaren işleyecek şekilde onadı.
-
FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDEYECEK
Yani Ahmet Çakar, 15 Aralık 2024 tarihinden bu yana yasal faiziyle birlikte ünlü şarkıcıya ödeme yapacak.