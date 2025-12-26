Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
Hadise, Hakaret Davasını Kazandı!

Ünlü şarkıcı Hadise, kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf ederek kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla spor yorumcusu Ahmet Çakar'a açtığı hakaret davasını kazandı.

  1. Ünlü şarkıcı <strong>Hadise</strong>, katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrası kendisi hakkında "hakaret içerikli sözler sarf ederek kişilik haklarına saldırı"da bulunduğu iddiasıyla spor yorumcusu <strong>Ahmet Çakar'a dava açtı</strong>ğını duyurmuştu.

  2. "TERBİYESİZ VE GÖRGÜSÜZ" DEMİŞTİ <br>İddiaya göre, Hadise'nin katıldığı programın yayınlanmasından kısa süre sonra <strong>Ahmet Çakar, </strong>YouTube kanalı üzerinden <strong>ünlü şarkıcıya yönelik açıklamalar</strong>da bulundu.

  3. "Hadise terbiyesiz ve görgüsüz bir kadın" ifadelerini kullanan Çakar'a, Hadise'nin avukatı Orhan Erol, şu açıklamayı yaparak dava açtıklarını duyurmuştu:

  4. "Müvekkilin itibarı, onuru ve saygınlığı zedelenmiştir. Bu sebeple 50 bin lira manevi tazminatın faiziyle Ahmet Çakar'dan alınarak tarafımıza ödenmesini talep ederiz"

  5. MAHKEME ÜNLÜ ŞARKICIYI HAKLI BULDU<br> Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tarafların yerine avukatları hazır bulundu.

  6. <strong>Mahkeme</strong> ünlü şarkıcı <strong>Hadise'yi haklı bularak</strong>, spor yorumcusu <strong>Ahmet Çakar'ın 50 bin TL manevi tazminatı ödemesini hükmetti.</strong>

  7. Ancak mahkeme aynı zamanda bu manevi tazminatı <strong>olayın meydana geldiği 15 Aralık 2024 tarihinden itibaren işleyecek şekilde onadı.</strong>

  8. FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDEYECEK <br>Yani Ahmet Çakar, <strong>15 Aralık 2024 tarihinden bu yana yasal faiziyle birlikte</strong> ünlü şarkıcıya ödeme yapacak.

26 Aralık 2025