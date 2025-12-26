Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Ünlü İsmin Son Hali...

Esra Ceyhan "Birinin kilosuyla dalga geçmek ve ona zorbalık uygulamak normal değil! Ayrıca bana bunları yazanlar etraflarına neler yaparlar düşünemiyorum. Söylediğiniz her kötü ve boş söz karşınıza gelecek, yaşattığınızı yaşayacaksınız, sizin kalbiniz de kırdığınız diğer kalpler kadar kırılacak, dünyanın şaşmaz kuralıdır bu!" demişti.