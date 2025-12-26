Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Kış saati uygulaması devam edecek'
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz
Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
MİT saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
SPK'dan içecek devine izin: Halka arz oluyor
Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak
VEPARA hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararı var
Yeni yıl gelmeden simite zam geldi
Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı
Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Ünlü İsmin Son Hali...

90'lı yıllarda ATV ekranlarında sunduğu A'dan Z'ye programıyla hafızalara kazınan 56 yaşındaki Esra Ceyhan, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak bir yaşam yürüyor.

  1. 90'lı yıllarda ATV ekranlarında sunduğu A'dan Z'ye programıyla hafızalara kazınan 56 yaşındaki Esra Ceyhan, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak bir yaşam yürüyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ünlü sunucu, son halini paylaştı. Ceyhan'ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

  2. 90'lı yılların unutulmaz sunucularından Esra Ceyhan, uzun bir aradan sonra paylaştığı son görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. Ünlü ismin değişimi sosyal medyada oldukça dikkat çekerken, yorumlar peş peşe geldi.

  3. Bir dönemin gündüz kuşağına damga vuran isimlerinden Esra Ceyhan, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak bir hayat sürse de yeniden gündeme geldi.

  4. ?A?dan Z?ye? programıyla hafızalara kazınan, hatta Orhan Gencebay?ın ?Dil Yarası? klibinde yer alarak yıllarca konuşulan Ceyhan?ın son hali ve sosyal medyadaki paylaşımları, takipçileri tarafından merakla inceleniyor.

  5. Ekranlardan uzak olsa da Esra Ceyhan, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Esra Ceyhan son halini paylaştı. Yıllara meydan okuyan sunucuya 'estetik' sorusu geldi.

  6. Sunucu ise "Botoks da dolgu da yok" diyerek doğal bir görünümü olduğunu söyledi. Bir dönem aldığı kilolarla dikkat çeken Ceyhan kendisine gelen eleştirel yorumlara da sinirlenmiş ve isyan etmişti.

  7. Esra Ceyhan "Birinin kilosuyla dalga geçmek ve ona zorbalık uygulamak normal değil! Ayrıca bana bunları yazanlar etraflarına neler yaparlar düşünemiyorum. Söylediğiniz her kötü ve boş söz karşınıza gelecek, yaşattığınızı yaşayacaksınız, sizin kalbiniz de kırdığınız diğer kalpler kadar kırılacak, dünyanın şaşmaz kuralıdır bu!" demişti.

26 Aralık 2025