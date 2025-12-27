İşte En Yüksek Promosyon Veren Bankalar
Milyonlarca emekli Ocak 2026 zammını merakla beklerken, bankalar promosyon savaşlarını iyice kızıştırdı.
-
Milyonlarca emekli Ocak 2026 zammını merakla beklerken, bankalar promosyon savaşlarını iyice kızıştırdı. Promosyon tutarları ek koşullarla birlikte 60 bin TL'ye kadar çıktı. Peki hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor! İşte 26 Aralık 2025 itibarıyla bankaların güncel promosyon miktarları
-
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri gözünü 2026 yılı için açıklanacak zam oranına dikti. Bankalar ise maaş zammı öncesinde promosyon yarışını iyice kızıştırdı.
-
BANKALAR, EMEKLİ PROMOSYONLARINI ARTIRDI
Milyonlarca emekli için promosyon tutarları peş peşe güncellenirken, bazı bankalar koşulsuz ödemeleri artırdı, bazıları ise "ek ürün" imkanıyla çok yüksek rakamlar sunmaya başladı.
-
UZMANLARDAN EMEKLİLERE KRİTİK UYARI
Emekli maaşlarına yapılacak artış için büyük gün 3 Ocak. Söz konusu tarihte 6 aylık TÜFE verileriyle birlikte emekliye yapılacak zam netleşecek. Uzmanlar, emeklilere zam oranlarının netleşmesini beklemeleri gerektiğini, çünkü bankaların rekabeti daha da kızıştırıp promosyon miktarlarının yükselebileceğini söyledi.
-
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını seçtikleri bankaya taşımaları ve 3 yıl boyunca o bankadan alma taahhüdü vermeleri gerekiyor. Yeni bankaya geçme işlemi banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden kısa sürede yapılabiliyor.
Emekli maaş miktarına göre bankaların son promosyon miktarları şu şekilde:
-
ZİRAAT BANKASI
Toplam Promosyon: 12 bin TL
Özellik: Maaş tutarına göre 12 bin TL'ye kadar promosyon
-
TEB
Toplam Promosyon: 21 bin TL
Ana Promosyon: 12 bin TL
Ek Ödüller: 9 bin TL (ek koşullarla ilave ödeme)
-
İŞ BANKASI
Toplam Promosyon: 24 bin TL
Ana Promosyon: 15 bin TL
Ek Ödüller: 9 bin TL (ek kampanyalar)
-
GARANTİ BBVA
Toplam Promosyon: 25 bin TL
Ana Promosyon: 15 bin TL
Ek Ödüller: 10 bin TL (çeşitli bankacılık ürünleri)
GARANTİ BBVA
Toplam Promosyon: 25 bin TL
Ana Promosyon: 15 bin TL
Ek Ödüller: 10 bin TL (çeşitli bankacılık ürünleri)
-
DENİZBANK
Toplam Promosyon: 27 bin TL
Ana Promosyon: 12 bin TL
Ek Ödüller: 15 bin TL (ek koşullarla)
-
YAPI KREDİ
Toplam Promosyon: 30 bin TL
Özellik: Belirli tarihlerde taahhüt veren emeklilere 30 bin TL'ye kadar nakit promosyon
-
VAKIFBANK
Toplam Promosyon: 30 bin TL
Ana Promosyon: 12 bin TL
Ek Ödüller: 18 bin TL (Troy emekli kart harcamaları)
-
QNB FİNANSBANK
Toplam Promosyon: 31 bin TL
Ana Promosyon: 20 bin TL (koşulsuz)
Ek Ödüller: 11 bin TL (ilave kampanyalar)
-
HALKBANK
Toplam Promosyon: 60 bin TL
Ana Promosyon: 12 bin TL
Ek Ödüller: 48 bin TL (kredi kartı harcamaları, fatura talimatları ve avantaj paketleri)