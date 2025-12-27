Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Otopark Yönetmeliği değişti
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
İşte En Yüksek Promosyon Veren Bankalar

Milyonlarca emekli Ocak 2026 zammını merakla beklerken, bankalar promosyon savaşlarını iyice kızıştırdı.

  1. Milyonlarca emekli Ocak 2026 zammını merakla beklerken, bankalar promosyon savaşlarını iyice kızıştırdı. Promosyon tutarları ek koşullarla birlikte 60 bin TL'ye kadar çıktı. Peki hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor! İşte 26 Aralık 2025 itibarıyla bankaların güncel promosyon miktarları

  2. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri gözünü 2026 yılı için açıklanacak zam oranına dikti. Bankalar ise maaş zammı öncesinde promosyon yarışını iyice kızıştırdı.

  3. <strong>BANKALAR, EMEKLİ PROMOSYONLARINI ARTIRDI</strong><br>Milyonlarca emekli için promosyon tutarları peş peşe güncellenirken, bazı bankalar koşulsuz ödemeleri artırdı, bazıları ise "ek ürün" imkanıyla çok yüksek rakamlar sunmaya başladı.

  4. <strong>UZMANLARDAN EMEKLİLERE KRİTİK UYARI</strong><br>Emekli maaşlarına yapılacak artış için büyük gün 3 Ocak. Söz konusu tarihte 6 aylık TÜFE verileriyle birlikte emekliye yapılacak zam netleşecek. Uzmanlar, emeklilere zam oranlarının netleşmesini beklemeleri gerektiğini, çünkü bankaların rekabeti daha da kızıştırıp promosyon miktarlarının yükselebileceğini söyledi.

  5. <p><strong>EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?</strong><br>Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını seçtikleri bankaya taşımaları ve 3 yıl boyunca o bankadan alma taahhüdü vermeleri gerekiyor. Yeni bankaya geçme işlemi banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden kısa sürede yapılabiliyor.</p> <p>Emekli maaş miktarına göre bankaların son promosyon miktarları şu şekilde:</p>

    Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını seçtikleri bankaya taşımaları ve 3 yıl boyunca o bankadan alma taahhüdü vermeleri gerekiyor. Yeni bankaya geçme işlemi banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden kısa sürede yapılabiliyor.

    Emekli maaş miktarına göre bankaların son promosyon miktarları şu şekilde:

  6. <p><strong>ZİRAAT BANKASI</strong><br>Toplam Promosyon:&nbsp;12 bin TL</p> <p>Özellik:&nbsp;Maaş tutarına göre 12 bin TL'ye kadar promosyon</p>

    Toplam Promosyon: 12 bin TL

    Özellik: Maaş tutarına göre 12 bin TL'ye kadar promosyon

  7. <p><strong>TEB</strong><br>Toplam Promosyon:&nbsp;21 bin TL</p> <p>Ana Promosyon:&nbsp;12 bin TL</p> <p>Ek Ödüller:&nbsp;9 bin TL (ek koşullarla ilave ödeme)</p>

    Toplam Promosyon: 21 bin TL

    Ana Promosyon: 12 bin TL

    Ek Ödüller: 9 bin TL (ek koşullarla ilave ödeme)

  8. <p><strong>İŞ BANKASI</strong><br>Toplam Promosyon:&nbsp;24 bin TL</p> <p>Ana Promosyon:&nbsp;15 bin TL</p> <p>Ek Ödüller:&nbsp;9 bin TL (ek kampanyalar)</p>

    Toplam Promosyon: 24 bin TL

    Ana Promosyon: 15 bin TL

    Ek Ödüller: 9 bin TL (ek kampanyalar)

  9. <p><strong>GARANTİ BBVA</strong><br>Toplam Promosyon:&nbsp;25 bin TL</p> <p>Ana Promosyon:&nbsp;15 bin TL</p> <p>Ek Ödüller:&nbsp;10 bin TL (çeşitli bankacılık ürünleri)</p><p><strong>GARANTİ BBVA</strong><br>Toplam Promosyon:&nbsp;25 bin TL</p> <p>Ana Promosyon:&nbsp;15 bin TL</p> <p>Ek Ödüller:&nbsp;10 bin TL (çeşitli bankacılık ürünleri)</p>

    Toplam Promosyon: 25 bin TL

    Ana Promosyon: 15 bin TL

    Ek Ödüller: 10 bin TL (çeşitli bankacılık ürünleri)

  10. <p><strong>DENİZBANK</strong><br>Toplam Promosyon:&nbsp;27 bin TL</p> <p>Ana Promosyon:&nbsp;12 bin TL</p> <p>Ek Ödüller:&nbsp;15 bin TL (ek koşullarla)</p>

    Toplam Promosyon: 27 bin TL

    Ana Promosyon: 12 bin TL

    Ek Ödüller: 15 bin TL (ek koşullarla)

  11. <p><strong>YAPI KREDİ</strong><br>Toplam Promosyon:&nbsp;30 bin TL</p> <p>Özellik:&nbsp;Belirli tarihlerde taahhüt veren emeklilere 30 bin TL'ye kadar nakit promosyon</p>

    Toplam Promosyon: 30 bin TL

    Özellik: Belirli tarihlerde taahhüt veren emeklilere 30 bin TL'ye kadar nakit promosyon

  12. <p><strong>VAKIFBANK</strong><br>Toplam Promosyon:&nbsp;30 bin TL</p> <p>Ana Promosyon:&nbsp;12 bin TL</p> <p>Ek Ödüller:&nbsp;18 bin TL (Troy emekli kart harcamaları)</p>

    Toplam Promosyon: 30 bin TL

    Ana Promosyon: 12 bin TL

    Ek Ödüller: 18 bin TL (Troy emekli kart harcamaları)

  13. <p><strong>QNB FİNANSBANK</strong><br>Toplam Promosyon:&nbsp;31 bin TL</p> <p>Ana Promosyon:&nbsp;20 bin TL (koşulsuz)</p> <p>Ek Ödüller:&nbsp;11 bin TL (ilave kampanyalar)</p>

    Toplam Promosyon: 31 bin TL

    Ana Promosyon: 20 bin TL (koşulsuz)

    Ek Ödüller: 11 bin TL (ilave kampanyalar)

  14. <p><strong>HALKBANK</strong><br>Toplam Promosyon:&nbsp;60 bin TL</p> <p>Ana Promosyon:&nbsp;12 bin TL</p> <p>Ek Ödüller:&nbsp;48 bin TL (kredi kartı harcamaları, fatura talimatları ve avantaj paketleri)</p>

    Toplam Promosyon: 60 bin TL

    Ana Promosyon: 12 bin TL

    Ek Ödüller: 48 bin TL (kredi kartı harcamaları, fatura talimatları ve avantaj paketleri)

27 Aralık 2025