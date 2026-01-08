İnsan Ömrünün En Uzun Olduğu Ülkeler
İşte Türkiye'nin sıralaması
-
Dünya genelinde yapılan son araştırmalar, insan ömrünün en uzun olduğu ülkeleri tek tek ortaya koydu. Sağlık sistemi, yaşam standartları ve beslenme alışkanlıkları listenin zirvesini belirledi. İşte ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu ülkeler
-
Yapılan son araştırmaya göre bazı ülkelerde insanlar 85 yaşın üzerine çıkarken, Türkiye'nin listedeki yeri de belli oldu.
-
İŞTE ÜLKELERE GÖRE EN UZUN YAŞAYANLARIN SIRALAMASI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Listede ilk 30'da yer almayan Türkiye kendisine 45. sırada yer bulabildi. Ortalama yaşam süresi ise 77.2 oldu.
8 Ocak 2026