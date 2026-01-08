Akaryakıta Büyük İndirim Geliyor
Brent petroldeki iniş çıkışlar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.
Bu kez indirim kapıda... Depoları doldurmak için bekleyin cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Buna göre, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 40 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. Ekonomim'de yer alan habere göre benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası'nda kurşunsuz benzinin litre fiyatı 53.17 TL, motorin 54.58 TL ve otogaz 29.03 TL seviyesinde bulunuyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 52.97 TL, motorin 54.38 TL ve otogaz 28.40 TL'den satılıyor.
Ankara'da tabelalar benzinde 54.00 TL'yi, motorinde 55.58 TL'yi ve otogazda 28.92 TL'yi gösteriyor.
Yapılacak 1,40 TL'lik indirimin ardından motorin fiyatlarının İstanbul'da 53 TL seviyelerine gerilemesi bekleniyor.