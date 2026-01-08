Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Akaryakıta Büyük İndirim Geliyor

Brent petroldeki iniş çıkışlar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

  1. Brent petroldeki iniş çıkışlar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Bu kez indirim kapıda... Depoları doldurmak için bekleyin cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

  2. Brent petroldeki iniş çıkışlar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.&nbsp;

  3. Buna göre, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 40 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. Ekonomim'de yer alan habere göre benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.&nbsp;

  4. Güncel akaryakıt fiyatları <br> İstanbul Avrupa Yakası'nda kurşunsuz benzinin litre fiyatı 53.17 TL, motorin 54.58 TL ve otogaz 29.03 TL seviyesinde bulunuyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 52.97 TL, motorin 54.38 TL ve otogaz 28.40 TL'den satılıyor.

    Güncel akaryakıt fiyatları
  5. Ankara'da tabelalar benzinde 54.00 TL'yi, motorinde 55.58 TL'yi ve otogazda 28.92 TL'yi gösteriyor.

  6. Yapılacak 1,40 TL'lik indirimin ardından motorin fiyatlarının İstanbul'da 53 TL seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

8 Ocak 2026