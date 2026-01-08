Akaryakıta Büyük İndirim Geliyor

Brent petroldeki iniş çıkışlar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Bu kez indirim kapıda... Depoları doldurmak için bekleyin cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.