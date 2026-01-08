Hem Öksürüğü Kesiyor Hem Enerji Veriyor. Şifalı Besinin Fazlası Zarar

Halk arasında genellikle "şekerlenmiş bal" olarak bilindiği için mesafeli durulan doğal ürün, hem kahvaltı sofralarını süslüyor hem de doğal içeriğiyle şifa kaynağı olarak görülüyor. Düzceli esnaf Yunus Emre Söğüt, "Polenlerin bal içerisinde eşit şekilde dağılmasıyla kristalleşme homojen bir yapı kazanıyor'' dedi. Kristalize olan balın bozulmuş ya da kalitesiz olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Söğüt, bu durumun balın doğal yapısının bir göstergesi olduğunu dile getirdi.