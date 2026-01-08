Skandal İddia: Öğrencilerini Evine Temizliğe Götürdü!

Eğitim Değil, Koli Taşıma ve Temizlik Mesaisi Velilerin şikayet dilekçelerine yansıyan şoke edici detaylara göre; eğitim görmek için okula giden öğrenciler, öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve genel temizlik işlerinde çalıştırıldı. Veliler, çocuklarının rızaları dışında işçi gibi kullanıldığını savundu.