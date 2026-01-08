Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Skandal İddia: Öğrencilerini Evine Temizliğe Götürdü!

İzmir Bornova'da bir edebiyat öğretmeni hakkında, 6 kız öğrenciyi ders saatinde okuldan çıkarıp kendi evinde temizlik işlerinde çalıştırdığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

  1. <b data-path-to-node="3" data-index-in-node="0">Okul Yerine Öğretmenin Evine Gittiler</b> Bornova'daki bir mesleki eğitim merkezinde görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T.'nin, ders saatinde 6 kız öğrenciyi okuldan çıkararak kendi evine götürdüğü iddia edildi. 4 Kasım 2025'te yaşanan olayda, 16 yaşındaki öğrencilerin okul yönetimi ve velilerin haberi olmadan okul dışına çıkarıldığı öne sürüldü.

  2. <b data-path-to-node="4" data-index-in-node="0">Güvenlik Kamerasından Kaçış Planı</b> İddiaya göre öğretmen D.T., öğrencileri okulun güvenlik kameralarının görüş açısı dışında kalan kör bir noktadan özel aracına bindirdi. Buradan öğrencilerin, öğretmenin yeni taşındığı eve nakledildiği ve gün boyu eğitim haklarından mahrum bırakıldıkları belirtildi.

  3. <b data-path-to-node="5" data-index-in-node="0">Eğitim Değil, Koli Taşıma ve Temizlik Mesaisi</b> Velilerin şikayet dilekçelerine yansıyan şoke edici detaylara göre; eğitim görmek için okula giden öğrenciler, öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve genel temizlik işlerinde çalıştırıldı. Veliler, çocuklarının rızaları dışında işçi gibi kullanıldığını savundu.

  4. <b data-path-to-node="6" data-index-in-node="0">Dönüş Yolu Çilesi: Kilometrelerce Yürüdüler</b> Gün sonunda öğrencilere herhangi bir yiyecek veya ulaşım imkanı sağlanmadığı da iddialar arasında. İş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürümek zorunda kalan öğrencilerin, evlerine kendi imkanlarıyla toplu taşıma kullanarak dönebildikleri ifade edildi.

  5. <b data-path-to-node="7" data-index-in-node="0">Soruşturma Dosyasındaki Şok Fotoğraflar</b> Velilerin İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sunduğu dosyada, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen fotoğraflar delil oldu. Görüntülerde, öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı, bu durumun çocuklar için ciddi güvenlik riski oluşturduğu vurgulandı.

  İl Milli Eğitim Müdürlüğü Soruşturma Başlattı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu'na aykırılık teşkil eden eylemler zinciri sonrası İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Velilerin şikayeti üzerine öğretmen D.T. hakkında kapsamlı bir idari soruşturma başlatıldı.

8 Ocak 2026