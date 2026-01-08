Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Metro Tellerine Takılan Poşet Nedeniyle Binlerce Kişi Mahsur Kaldı.

Bursa'da saatte 80 kilometre hıza ulaşan şiddetli lodos hayatı felç ederken, metro tellerine takılan bir poşet nedeniyle seferler aksadı ve binlerce vatandaş istasyonlarda mahsur kaldı.

  1. <b data-path-to-node="3" data-index-in-node="0">Lodos Bursa'yı Esir Aldı: Hızı 80 Kilometreyi Buldu</b> Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli lodos ve sağanak yağış kent genelinde büyük olumsuzluklara yol açtı. Rüzgarın hızının saatte yaklaşık 80 kilometreye ulaşmasıyla birlikte birçok noktada hayat durma noktasına geldi.

  2. <b data-path-to-node="4" data-index-in-node="0">Metro Tellerine Takılan Poşet Seferleri Durdurdu</b> Şiddetli rüzgar nedeniyle uçuşan bir poşetin metro hattındaki tellere takılması sonucu ulaşımda büyük bir aksama yaşandı. Tellerdeki yabancı madde nedeniyle güvenlik gerekçesiyle metro seferleri geçici olarak durduruldu.

  3. <b data-path-to-node="5" data-index-in-node="0">İstasyonlarda İzdiham: Binlerce Kişi Yollarda Kaldı</b> Seferlerde yaşanan 16 dakikalık gecikme nedeniyle özellikle aktarma noktası olan Bursaspor Acemler İstasyonu'nda ve Mudanya yolu güzergahındaki duraklarda binlerce kişi birikti. Metro bekleyen vatandaşlar istasyonlarda büyük bir yoğunluk ve izdiham oluşturdu.

  4. <b data-path-to-node="6" data-index-in-node="0">Belediye Ekiplerinden Müdahale: Seferler Yeniden Başladı</b> Belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle tellerdeki poşet kısa sürede temizlendi. Yaklaşık 16 dakikalık duraksamanın ardından metro seferleri kontrollü bir şekilde yeniden başlatılarak ulaşım normale döndürülmeye çalışıldı.

  5. <b data-path-to-node="7" data-index-in-node="0">Emirsultan'da Dev Ağaçlar Araçların Üzerine Devrildi</b> Fırtınanın etkisi sadece ulaşımda değil, kentin farklı noktalarında da hissedildi. Emirsultan Mezarlığı yanında bulunan ağaçlar şiddetli rüzgara dayanamayarak park halindeki araçların üzerine devrildi ve maddi hasara yol açtı.

  6. <b data-path-to-node="8" data-index-in-node="0">Çatılar Uçtu, İş Yerleri ve Araçlar Zarar Gördü</b> Kentin birçok noktasında evlerin çatıları fırtına sebebiyle uçtu. Uçan çatı parçaları sokaklardaki araçlara ve iş yerlerine isabet ederek ciddi hasara neden olurken, lodosun etkisiyle kent genelinde teyakkuz hali devam etti.

8 Ocak 2026