Metro Tellerine Takılan Poşet Nedeniyle Binlerce Kişi Mahsur Kaldı.
Bursa'da saatte 80 kilometre hıza ulaşan şiddetli lodos hayatı felç ederken, metro tellerine takılan bir poşet nedeniyle seferler aksadı ve binlerce vatandaş istasyonlarda mahsur kaldı.
Lodos Bursa'yı Esir Aldı: Hızı 80 Kilometreyi Buldu Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli lodos ve sağanak yağış kent genelinde büyük olumsuzluklara yol açtı. Rüzgarın hızının saatte yaklaşık 80 kilometreye ulaşmasıyla birlikte birçok noktada hayat durma noktasına geldi.
Metro Tellerine Takılan Poşet Seferleri Durdurdu Şiddetli rüzgar nedeniyle uçuşan bir poşetin metro hattındaki tellere takılması sonucu ulaşımda büyük bir aksama yaşandı. Tellerdeki yabancı madde nedeniyle güvenlik gerekçesiyle metro seferleri geçici olarak durduruldu.
İstasyonlarda İzdiham: Binlerce Kişi Yollarda Kaldı Seferlerde yaşanan 16 dakikalık gecikme nedeniyle özellikle aktarma noktası olan Bursaspor Acemler İstasyonu'nda ve Mudanya yolu güzergahındaki duraklarda binlerce kişi birikti. Metro bekleyen vatandaşlar istasyonlarda büyük bir yoğunluk ve izdiham oluşturdu.
Belediye Ekiplerinden Müdahale: Seferler Yeniden Başladı Belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle tellerdeki poşet kısa sürede temizlendi. Yaklaşık 16 dakikalık duraksamanın ardından metro seferleri kontrollü bir şekilde yeniden başlatılarak ulaşım normale döndürülmeye çalışıldı.
Emirsultan'da Dev Ağaçlar Araçların Üzerine Devrildi Fırtınanın etkisi sadece ulaşımda değil, kentin farklı noktalarında da hissedildi. Emirsultan Mezarlığı yanında bulunan ağaçlar şiddetli rüzgara dayanamayarak park halindeki araçların üzerine devrildi ve maddi hasara yol açtı.
Çatılar Uçtu, İş Yerleri ve Araçlar Zarar Gördü Kentin birçok noktasında evlerin çatıları fırtına sebebiyle uçtu. Uçan çatı parçaları sokaklardaki araçlara ve iş yerlerine isabet ederek ciddi hasara neden olurken, lodosun etkisiyle kent genelinde teyakkuz hali devam etti.