Sahilde Trajik Ölüm: Motosikleti İçin Canından Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!

Sahilde Trajik Ölüm: Motosikleti İçin Canından Oldu

İstanbul Sarıyer?de motosikletiyle denize düşen ve vatandaşlarca kurtarılan genç adam, suya batan motosikletine bakmak için tekrar denize atlayınca boğularak hayatını kaybetti.

  1. <b data-path-to-node="3" data-index-in-node="0">Motosikletiyle Bir Anda Denize Düştü</b> Sarıyer Rumelihisarı Baltalimanı Hisar Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sahil kenarında motosikletine binip gitmeye çalışan Kemal Uğur, henüz bilinmeyen bir nedenle aracıyla birlikte sulara gömüldü.

    Motosikletiyle Bir Anda Denize Düştü Sarıyer Rumelihisarı Baltalimanı Hisar Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sahil kenarında motosikletine binip gitmeye çalışan Kemal Uğur, henüz bilinmeyen bir nedenle aracıyla birlikte sulara gömüldü.

  2. Kurtarıldıktan Sonra Motosikleti İçin Tekrar Atladı<br> Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle denizden sağ olarak çıkarılan Uğur, iddiaya göre suda kalan motosikletini kontrol etmek amacıyla yeniden denize atladı. Genç adamın sudan çıkamadığını fark eden vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.

    Kurtarıldıktan Sonra Motosikleti İçin Tekrar Atladı
    Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle denizden sağ olarak çıkarılan Uğur, iddiaya göre suda kalan motosikletini kontrol etmek amacıyla yeniden denize atladı. Genç adamın sudan çıkamadığını fark eden vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.

  3. <b data-path-to-node="5" data-index-in-node="0">Hastanede Yapılan Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı</b> Olay yerine gelen sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekiplerince denizden çıkarılan Kemal Uğur, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ancak talihsiz genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Hastanede Yapılan Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı Olay yerine gelen sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekiplerince denizden çıkarılan Kemal Uğur, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ancak talihsiz genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

8 Ocak 2026