Sahilde Trajik Ölüm: Motosikleti İçin Canından Oldu

Hastanede Yapılan Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı Olay yerine gelen sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekiplerince denizden çıkarılan Kemal Uğur, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ancak talihsiz genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.