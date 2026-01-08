Sahilde Trajik Ölüm: Motosikleti İçin Canından Oldu
İstanbul Sarıyer?de motosikletiyle denize düşen ve vatandaşlarca kurtarılan genç adam, suya batan motosikletine bakmak için tekrar denize atlayınca boğularak hayatını kaybetti.
Motosikletiyle Bir Anda Denize Düştü Sarıyer Rumelihisarı Baltalimanı Hisar Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sahil kenarında motosikletine binip gitmeye çalışan Kemal Uğur, henüz bilinmeyen bir nedenle aracıyla birlikte sulara gömüldü.
Kurtarıldıktan Sonra Motosikleti İçin Tekrar Atladı
Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle denizden sağ olarak çıkarılan Uğur, iddiaya göre suda kalan motosikletini kontrol etmek amacıyla yeniden denize atladı. Genç adamın sudan çıkamadığını fark eden vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.
Hastanede Yapılan Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı Olay yerine gelen sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekiplerince denizden çıkarılan Kemal Uğur, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ancak talihsiz genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.