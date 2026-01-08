Karşıyaka'da Fırtına Dehşeti: 4 Katlı Binanın Çatısı Uçtu
İzmir Karşıyaka?da şiddetli fırtınaya dayanamayan 4 katlı bir binanın metal çatısı yerinden sökülerek çevre binaların üzerine uçtu; facianın eşiğinden dönülen olayda maddi hasar meydana geldi.
Karşıyaka'da Sabah Mesaisi Fırtınayla Başladı İzmir'in Karşıyaka ilçesi İnönü Mahallesi 6737. Sokak'ta sabah saat 07.00 sıralarında etkisini artıran şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın şiddetine dayanamayan 4 katlı bir binanın metal çatısı büyük bir gürültüyle yerinden söküldü.
Metal Çatı Havada Savrularak Binalara Çarptı Yerinden sökülen dev metal çatı, rüzgarın etkisiyle boş araziye ve evlerin bulunduğu alana doğru savruldu. Çatı parçaları çevredeki binaların dış cephelerine çarparak durabildi, sokakta kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.
Klima Üniteleri ve Duvarlar Zarar Gördü Savrulan parçalar nedeniyle tek katlı bir evin çatısında ve başka bir evin dış cephesinde asılı olan klima ünitesinde maddi hasar oluştu. Olayda şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çevrede maddi hasar tespit edildi.
Ekipler Vinç ve Halatlarla Müdahale Etti İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, binaların üzerinde asılı kalarak tehlike oluşturan ağır metal parçaları vinç ve halatlar yardımıyla bulundukları yerden titizlikle kaldırdı.
"Deprem Oluyor Sandık" Gürültüyle uyanan ev sahibi Rüştü Kaplan, yaşadığı korkuyu "Ev üstümüze mi uçuyor, deprem mi oluyor diye düşündüm" sözleriyle anlattı. Kaplan, çatının komşunun avlusuna düştüğünü, klimayı kopardığını ve garaj duvarına hasar verdiğini belirtti.
Henüz Bir Aylık Çatı Fırtınaya Direnemedi Olayın ardından çarpıcı bir detay ortaya çıktı; rüzgarın şiddetiyle uçan metal çatının henüz bir ay önce yapıldığı öğrenildi. Ev sahibi Kaplan, büyük hasara yol açan çatıyı yeniden kuracaklarını ifade etti.
Mahalle Muhtarından "İşçilik Hatası" İddiası İnönü Mahallesi Muhtarı Turgut Kaya, tehlikenin işçilik hatalarından kaynaklandığını savundu. Kaya, çivilerin uygun olmadığını ve pabuçların sağlam yapılmadığını belirterek, özensiz çalışma nedeniyle yapının altından patlayarak uçtuğunu iddia etti.