Öğrencilerini Eve Temizliğe Götüren Öğretmen Gözaltında

Öğrencileri Ders Saatinde Kendi Evine Götürdü İzmir'in Bornova ilçesindeki bir Mesleki Eğitim Merkezi'nde görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T.'nin, 4 Kasım 2025 tarihinde yaşları 16 olan 6 kız öğrenciyi okul yönetimi ve velilerin bilgisi dışında ders saatinde okuldan çıkardığı öne sürüldü.