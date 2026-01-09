Öğrencilerini Eve Temizliğe Götüren Öğretmen Gözaltında
İzmir Bornova'da 6 kız öğrenciyi ders saatinde okuldan çıkarıp evinde temizlik işlerinde çalıştırdığı iddia edilen öğretmen, "insan ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınarak görevden uzaklaştırıldı.
Öğrencileri Ders Saatinde Kendi Evine Götürdü İzmir'in Bornova ilçesindeki bir Mesleki Eğitim Merkezi'nde görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T.'nin, 4 Kasım 2025 tarihinde yaşları 16 olan 6 kız öğrenciyi okul yönetimi ve velilerin bilgisi dışında ders saatinde okuldan çıkardığı öne sürüldü.
Güvenlik Kameralarından Kaçarak Özel Araca Bindirdi İddiaya göre öğretmen D.T., öğrencileri güvenlik kameralarının görüş açısı dışında kalan bir noktadan özel aracına bindirerek yeni taşındığı eve götürdü. Olayın 8 Ocak 2026'da kamuoyuna yansımasıyla İzmir Valiliği idari süreç başlattı.
Valilik Kararıyla Görevden Uzaklaştırıldı İzmir Valiliği, iddiaların ardından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığını ve D.T.'nin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Valilik, ilgili öğretmen hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
"İnsan Ticareti" Suçlamasıyla Polis Gözaltısı Valiliğin suç duyurusu sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında, öğretmen D.T. "insan ticareti" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Öğrenciler Evinde Koli Taşıma ve Temizlik İşlerinde Çalıştırıldı Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre öğrencilerin gün boyu öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve temizlik gibi işlerde çalıştırıldığı iddia edildi. Gün sonunda öğrencilere yiyecek veya ulaşım imkanı sağlanmadığı belirtildi.
Alkol Şişeleri ve Sigaralı Ortam Delil Dosyasında Velilerin şikayet dilekçesinde, öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı fotoğraflar delil olarak sunuldu. İş bitiminde öğrencilerin Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri öğrenildi.