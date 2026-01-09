186 Evin Çatısı Uçtu, Mahalle Savaş Alanına Döndü

Halk Acil Yardım Bekliyor: "Kahvaltı Bile Yapamadılar" Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Can, vatandaşların evlerine giremediğini ve bazı ailelerin kahvaltı dahi yapamadığını ifade etti. Bölgenin halen afet şartları altında olduğunu vurgulayan muhtar, hayatın normale dönmesi için acil müdahale istedi.