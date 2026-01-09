186 Evin Çatısı Uçtu, Mahalle Savaş Alanına Döndü
Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar Kocaeli?nin Hereke bölgesinde afete dönüştü; kopan teller nedeniyle bir ev küle dönerken, tek bir mahallede 186 evin çatısının hasar görmesiyle okullar tatil edildi.
Marmara'yı Esir Alan Şiddetli Rüzgar Kocaeli'yi Vurdu Dün Marmara Bölgesi genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar, Kocaeli'de büyük çaplı yıkıma yol açtı. Şehir genelinde ağaçlar köklerinden sökülerek yollara devrildi, elektrik telleri koptu ve çatılar yerlerinden uçtu.
Hereke Cumhuriyet Mahallesi Afet Bölgesine Döndü Körfez ilçesi Hereke'nin Cumhuriyet Mahallesi, fırtınanın en ağır hasar verdiği noktalardan biri oldu. Mahallede ağaçların yolları kapatması ve elektrik altyapısının çökmesi sonucu ulaşım ve enerji akışı tamamen durdu.
Kopan Elektrik Telleri Bir Evi Küle Çevirdi Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen elektrik direkleri ve kopan teller faciaya yol açtı. Mahallede bulunan bir ev, kopan tellerin oluşturduğu akım ve yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Tek Bir Mahallede 186 Evin Çatısı Hasar Gördü Yapılan ilk resmi tespitlere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde tam 186 binanın çatısı uçtu veya ağır hasar aldı. Mahalle sakinleri, fırtınanın ardından evlerinin açıkta kalan kısımları nedeniyle mağduriyet yaşıyor.
Sarkan Kablolar Sokaklarda Ölüm Saçıyor Mahallede kopan ve sarkan elektrik kabloları vatandaşlar için büyük bir güvenlik riski oluşturuyor. Muhtar Abdurrahman Can, sarkan tellerin hayati tehlike oluşturduğunu belirterek kabloların bir an önce toplanması çağrısında bulundu.
Okullar Tatil Edildi, Enerji Kesintisi Sürüyor Fırtınanın yarattığı olumsuz şartlar nedeniyle mahalledeki okullarda eğitime ara verildi. Elektrik kesintisinin devam etmesi sebebiyle ısınma, aydınlatma ve yemek pişirme gibi temel ihtiyaçlar karşılanamıyor.
Halk Acil Yardım Bekliyor: "Kahvaltı Bile Yapamadılar" Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Can, vatandaşların evlerine giremediğini ve bazı ailelerin kahvaltı dahi yapamadığını ifade etti. Bölgenin halen afet şartları altında olduğunu vurgulayan muhtar, hayatın normale dönmesi için acil müdahale istedi.
Belediye Ekipleri Temizlik Çalışmalarına Başladı Belediye ekipleri, sokaklara ve caddelere savrulan devasa çatı parçalarını toplamak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Ancak mahalle sakinleri, yalnızca enkazın kaldırılmasının yeterli olmadığını, altyapı sorunlarının çözümünü beklediklerini ifade ediyor.