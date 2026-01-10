2025'İn En Çok Tercih Edilen Kız Ve Erkek İsimleri
2025 yılında da hem kız hem de erkek bebekler için en çok tercih edilen bebek isimleri belli olurken, bazı isimlerin sadece birer tane olması dikkat çekti.
-
Kamuoyu ile paylaşılan verilere göre 2025 yılında erkek bebeklere koyulan isimler listesinin ilk sırasısı değişmedi.
İŞTE EN POPÜLER ERKEK BEBEK İSİMLERİ
-
10. EYMEN - 3.676
9. MİRAÇ - 3.743
8. ÖMER - 3.869
-
7. ASLAN - 3.920
6. KEREM - 4.207
5. ÖMER ASAF - 4.244
-
4. METEHAN - 4.762
3. YUSUF - 4.880
2. GÖKTUĞ - 5.683
-
1. ALPARSLAN - 8.088
-
2025 YILININ EN ÇOK TERCİH EDİLEN KIZ BEBEK İSİMLERİ
10. DURU - 3.389
9. LİNA - 3.655
8. ELİSA - 4.197
-
7. ELİF - 4.203
6. ZÜMRA - 4.685
5. GÖKÇE - 4.759
4. ASYA - 5.041
3. ZEYNEP - 6.540
2. ASEL - 7.347
1. DEFNE - 7.466
10 Ocak 2026