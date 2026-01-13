İşte Dünyanın En Güçlü 20 Ordusu, Türkiye'nin Sırası...
Orta Doğu'da askeri güç bakımından bazı ülkeler büyük insan gücü ve tank avantajıyla öne çıkarken, diğerleri ileri teknoloji ve modernizasyon yatırımlarıyla caydırıcılık sağlıyor.
ABD merkezli Global Firepower, 2026 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü ordularını belirledi.
Dünyanın en güçlü devletlerinin yer aldığı listede Türkiye'nin güncel sırası da belli oldu.
İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 20 ORDUSU...
20 - UKRAYNA
19 - MISIR
18 - AVUSTRALYA
17 - İSPANYA
16 - İRAN
15 - İSRAİL
14 - ALMANYA
13 - ENDONEZYA
12 - PAKİSTAN
11 - BREZİLYA
10 - İTALYA
9 - TÜRKİYE
8 - JAPONYA
7 - FRANSA
6 - İNGİLTERE
5 - GÜNEY KORE
4 - HİNDİSTAN
3 - ÇİN
2 - RUSYA
1- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
