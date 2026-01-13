Savunma Sanayisinde yapay zekadan kuantuma 14 yeni proje
İşte Dünyanın En Güçlü 20 Ordusu, Türkiye'nin Sırası...

Orta Doğu'da askeri güç bakımından bazı ülkeler büyük insan gücü ve tank avantajıyla öne çıkarken, diğerleri ileri teknoloji ve modernizasyon yatırımlarıyla caydırıcılık sağlıyor.

  ABD merkezli Global Firepower, 2026 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü ordularını belirledi.

Dünyanın en güçlü devletlerinin yer aldığı listede Türkiye'nin güncel sırası da belli oldu.

 

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 20 ORDUSU...

    İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 20 ORDUSU...

  2. 20 - UKRAYNA

  3. 19 - MISIR&nbsp;

  4. 18 - AVUSTRALYA&nbsp;

  5. 17 - İSPANYA&nbsp;

  6. 16 - İRAN&nbsp;

  7. 15 - İSRAİL&nbsp;

  14 - ALMANYA 

13 - ENDONEZYA

  12 - PAKİSTAN 

11 - BREZİLYA

  10. 10 - İTALYA&nbsp;

  11. 9 - TÜRKİYE

  8 - JAPONYA 

7 - FRANSA

  13. 6 - İNGİLTERE&nbsp;

  14. 5 - GÜNEY KORE&nbsp;

  15. 4 - HİNDİSTAN&nbsp;

  16. 3 - ÇİN&nbsp;

  17. 2 - RUSYA&nbsp;

  18. 1- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

13 Ocak 2026