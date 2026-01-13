Türkiye'nin En Soğuk Şehri!
70 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü! O il resmen buz tuttu -19,9'u gördü
-
Soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü yurtta, dün 70 ilde termometreler sıfırın altını gösterirken, en düşük sıcaklık -19,9 ile yaşandı.
-
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlenen verilere göre, yurdun büyük bir kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.Dün, 70 ilde sıcaklıklar ilçelere göre eksi 0,6 ila eksi 19,9 derece aralığında seyretti.
-
Türkiye'de dün en düşük sıcaklık Van'ın Çaldıran ilçesinde sıfırın altında 19,9 derece olarak ölçüldü. Termometrelerin sıfırın altında gösterdiği il ve ilçeler şöyle:
-
Van, Çaldıran -19,9
Hakkari, Yüksekova, -13,6
-
Ağrı, Taşlıçay -11,9
Erzurum, Palandöken -10,1
-
Iğdır, Aralık -8,7
Kırklareli, Pınarhisar -8,6
-
Çankırı, Ilgaz-8,1
Kastamonu, Merkez-8,1
Kars, Merkez-8
Şırnak, Beytüşşebap-7,8
-
Düzce, Gölyaka-7,3
Karabük, Merkez -7,3
Tekirdağ, Şarköy -7,3
Bursa, Osmangazi-7,2
-
Ardahan, Merkez-7
Denizli, Tavas-6,7
Muş, Malazgirt-6,3
Bitlis, Adilcevaz-5,8
-
Gümüşhane, Merkez-5,8
Rize, Çamlıhemşin-5,7
Bolu, Mudurnu-5,6
Kocaeli, Kartepe-5,5
-
Edirne, Lalapaşa-5,4
Samsun, Atakum-5,1
Isparta, Merkez,-5
Antalya, Elmalı-4,9
-
Eskişehir, Seyitgazi-4,8
Şanlıurfa, Siverek-4,8
Bartın, Merkez-4,7
Elazığ, Sivrice-4,6
Niğde, Ulukışla-4,5
Erzincan, Merkez-4,4
-
Kütahya, Gediz-4,4
Bayburt, Aydıntepe-4,3
Siirt, Pervari-4,3
Afyonkarahisar, Şuhut-4,2
Çorum, Kargı-4,2
Ankara, Çamlıdere-4
Sinop, Ayancık-4
-
Amasya, Merzifon-3,8
Konya, Derbent-3,8
Tokat, Erbaa-3,8
Giresun, Alucra-3,7
Karaman, Merkez-3,7
Manisa, Şehzadeler-3,6
Tunceli, Ovacık-3,6
-
Yalova, Çiftlikköy-3,4
Sivas, Suşehri-3,3
Bingöl, Karlıova-3,3
Kayseri, Melikgazi-3,2
Bilecik, Pazaryeri-3,1
Burdur, Çavdır-3,1
Artvin, Şavşat-2,9
Sakarya, Hendek-2,9
Zonguldak, Devrek-2,8
-
Çanakkale, Ezine-2,7
Malatya, Merkez-2,6
Balıkesir, Kepsut-2,5
İstanbul, Çatalca-2,5
Aksaray, Merkez-2,4
Mersin, Tarsus-2,3
Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu-2,2
-
Ordu, Akkuş-2,1
İzmir, Ödemiş-2
Kırşehir, Akçakent-1,5
Uşak, Banaz-1,4
Adana, Tufanbeyli-1,3
Yozgat, Merkez-1,2
Nevşehir, Avanos-0,7
Muğla, Seydikemer-0,6