Sosyal Medya Gençlerin Ruh Sağlığını Bozuyor Mu?

KULLANIM ŞEKLİ DE BELİRLEYİCİ OLMADI

Çalışmada, sosyal medyanın nasıl kullanıldığının da etkili olup olmadığı incelendi. Öğrencilere; mesajlaşma, hikaye, fotoğraf ve video paylaşma ya da yalnızca akışta gezinme gibi davranışlara ne kadar zaman ayırdıkları soruldu.

Elde edilen veriler ister aktif olarak sohbet etmek ister pasif şekilde içerik tüketmek olsun, bu kullanım biçimlerinin ruh sağlığı sorunlarını tetiklemediğini ortaya koydu.