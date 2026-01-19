Sosyal Medya Gençlerin Ruh Sağlığını Bozuyor Mu?
Manchester Üniversitesi tarafından yürütülen ve 25 bin öğrencinin üç yıl boyunca takip edildiği geniş kapsamlı araştırma, sosyal medyada geçirilen sürenin ya da dijital oyun oynama sıklığının ergenlerde anksiyete ve depresyon belirtilerini artırmadığını ortaya koydu.
The Guardian'da yer alan habere göre, gençlerin ekran başında geçirdiği sürenin ruh sağlığı sorunlarına yol açtığına dair yaygın endişeleri sarsan yeni bir araştırma, sosyal medya kullanımı ve dijital oyunların ergenlerde anksiyete ya da depresyonu artırdığına dair bir kanıt bulunmadığını gösterdi.
İngiltere'de hükümet, Avustralya'nın izinden giderek 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirip getirmemeyi tartışırken yayımlanan bu bulgular, uzun süreli ekran kullanımının gençlerdeki ruhsal sorunların temel nedeni olduğu görüşünü sorgulatıyor.
25 Bin Öğrenci Üç Yıl Boyunca Takip Edildi
Manchester Üniversitesi'nden araştırmacılar, 11 ile 14 yaş arasındaki yaklaşık 25 bin öğrenciyi üç eğitim yılı boyunca izledi. Çalışmada öğrencilerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları, oyun oynama sıklıkları ve duygusal durumları düzenli olarak takip edildi.
Katılımcılara, hafta içi normal bir okul günündeTikTok, Instagram, Snapchat ve benzeri platformlarda ya da dijital oyunlarda ne kadar zaman geçirdikleri soruldu. Ayrıca ruh halleri, duygusal durumları ve genel psikolojik iyilik hâlleriyle ilgili sorular yöneltildi.
DAHA FAZLA KULLANIM DAHA FAZLA SORUN ANLAMINA GELMİYOR
Araştırma sonuçlarına göre, kız ya da erkek öğrencilerde sosyal medya kullanımının artması ya da daha sık oyun oynanması, bir sonraki yıl kaygı veya depresyon belirtilerinde artışa yol açmadı.
Yedinci sınıftan sekizinci sınıfa ve sekizinci sınıftan dokuzuncu sınıfa geçişte sosyal medya kullanım süresi artan öğrencilerin ruh sağlığında herhangi bir olumsuz etki tespit edilmedi. Oyun oynama süresinin artmasının da benzer şekilde zihinsel sağlık üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı belirlendi.
Araştırmanın başyazarı Dr. Qiqi Cheng, ailelerin kaygılarını anladıklarını belirterek,"Elde ettiğimiz bulgular, yalnızca sosyal medyada vakit geçirmenin ya da oyun oynamanın ruh sağlığı sorunlarına yol açtığı fikrini desteklemiyor. Bu konu sanıldığından çok daha karmaşık." dedi.
KULLANIM ŞEKLİ DE BELİRLEYİCİ OLMADI
Çalışmada, sosyal medyanın nasıl kullanıldığının da etkili olup olmadığı incelendi. Öğrencilere; mesajlaşma, hikaye, fotoğraf ve video paylaşma ya da yalnızca akışta gezinme gibi davranışlara ne kadar zaman ayırdıkları soruldu.
Elde edilen veriler ister aktif olarak sohbet etmek ister pasif şekilde içerik tüketmek olsun, bu kullanım biçimlerinin ruh sağlığı sorunlarını tetiklemediğini ortaya koydu.
UZMANLARDAN UYARI: SORUN SÜREDE DEĞİL İÇERİKTE
Araştırmacılar, bu sonuçların çevrim içi deneyimlerin tamamen zararsız olduğu anlamına gelmediğinin altını çizdi. Zorbalık içeren mesajlar, sosyal baskılar ya da aşırı ve zararlı içeriklerin gençlerin iyilik hali üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği vurgulandı.
Çalışmanın yazarlarından Prof. Neil Humphrey ise,"Bulgularımız, gençlerin sosyal medya ve oyun tercihlerinin, onların ruh haliyle ilişkili olabileceğini gösteriyor. Ancak bu ilişki tek yönlü değil. Sorunu teknolojinin kendisinde aramak yerine, gençlerin çevrim içi ortamda ne yaptıklarına, kimlerle iletişim kurduklarına ve günlük yaşamlarında ne kadar destek gördüklerine odaklanmamız gerekiyor."ifadelerini kullandı.