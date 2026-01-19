Sosyal Medya Gençlerin Ruh Sağlığını Bozuyor Mu?

Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası
Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası
Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza
Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza
Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı
Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı
Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

Sosyal Medya Gençlerin Ruh Sağlığını Bozuyor Mu?

Manchester Üniversitesi tarafından yürütülen ve 25 bin öğrencinin üç yıl boyunca takip edildiği geniş kapsamlı araştırma, sosyal medyada geçirilen sürenin ya da dijital oyun oynama sıklığının ergenlerde anksiyete ve depresyon belirtilerini artırmadığını ortaya koydu.

  1. Geniş çaplı araştırma sosyal medyada daha fazla zaman geçirmenin ya da sık oyun oynamanın kaygı ve depresyon belirtilerini artırmadığını ortaya koydu.

    Geniş çaplı araştırma sosyal medyada daha fazla zaman geçirmenin ya da sık oyun oynamanın kaygı ve depresyon belirtilerini artırmadığını ortaya koydu.

  2. The Guardian'da yer alan habere göre, gençlerin ekran başında geçirdiği sürenin ruh sağlığı sorunlarına yol açtığına dair yaygın endişeleri sarsan yeni bir araştırma, sosyal medya kullanımı ve dijital oyunların ergenlerde anksiyete ya da depresyonu artırdığına dair bir kanıt bulunmadığını gösterdi.

    The Guardian'da yer alan habere göre, gençlerin ekran başında geçirdiği sürenin ruh sağlığı sorunlarına yol açtığına dair yaygın endişeleri sarsan yeni bir araştırma, sosyal medya kullanımı ve dijital oyunların ergenlerde anksiyete ya da depresyonu artırdığına dair bir kanıt bulunmadığını gösterdi.

  3. İngiltere'de hükümet, Avustralya'nın izinden giderek 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirip getirmemeyi tartışırken yayımlanan bu bulgular, uzun süreli ekran kullanımının gençlerdeki ruhsal sorunların temel nedeni olduğu görüşünü sorgulatıyor.

    İngiltere'de hükümet, Avustralya'nın izinden giderek 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirip getirmemeyi tartışırken yayımlanan bu bulgular, uzun süreli ekran kullanımının gençlerdeki ruhsal sorunların temel nedeni olduğu görüşünü sorgulatıyor.

  4. <p><strong>25 Bin Öğrenci Üç Yıl Boyunca Takip Edildi</strong></p><p>Manchester Üniversitesi'nden araştırmacılar, <strong>11 ile 14 yaş arasındaki yaklaşık 25 bin öğrenciyi üç eğitim yılı boyunca izledi.</strong> Çalışmada öğrencilerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları, oyun oynama sıklıkları ve duygusal durumları düzenli olarak takip edildi.</p>

    25 Bin Öğrenci Üç Yıl Boyunca Takip Edildi

    Manchester Üniversitesi'nden araştırmacılar, 11 ile 14 yaş arasındaki yaklaşık 25 bin öğrenciyi üç eğitim yılı boyunca izledi. Çalışmada öğrencilerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları, oyun oynama sıklıkları ve duygusal durumları düzenli olarak takip edildi.

  5. Katılımcılara, hafta içi normal bir okul gününde<strong>TikTok, Instagram, Snapchat ve benzeri platformlarda ya da dijital oyunlarda ne kadar zaman geçirdikleri soruldu. Ayrıca ruh halleri, duygusal durumları ve genel psikolojik iyilik hâlleriyle ilgili sorular yöneltildi.</strong>

    Katılımcılara, hafta içi normal bir okul günündeTikTok, Instagram, Snapchat ve benzeri platformlarda ya da dijital oyunlarda ne kadar zaman geçirdikleri soruldu. Ayrıca ruh halleri, duygusal durumları ve genel psikolojik iyilik hâlleriyle ilgili sorular yöneltildi.

  6. <p><strong>DAHA FAZLA KULLANIM DAHA FAZLA SORUN ANLAMINA GELMİYOR</strong></p><p>Araştırma sonuçlarına göre, kız ya da erkek öğrencilerde sosyal medya kullanımının artması ya da daha sık oyun oynanması, bir sonraki yıl kaygı veya depresyon belirtilerinde artışa yol açmadı.</p>

    DAHA FAZLA KULLANIM DAHA FAZLA SORUN ANLAMINA GELMİYOR

    Araştırma sonuçlarına göre, kız ya da erkek öğrencilerde sosyal medya kullanımının artması ya da daha sık oyun oynanması, bir sonraki yıl kaygı veya depresyon belirtilerinde artışa yol açmadı.

  7. Yedinci sınıftan sekizinci sınıfa ve sekizinci sınıftan dokuzuncu sınıfa geçişte sosyal medya kullanım süresi artan öğrencilerin ruh sağlığında herhangi bir olumsuz etki tespit edilmedi. <strong>Oyun oynama süresinin artmasının da benzer şekilde zihinsel sağlık üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı belirlendi.</strong>

    Yedinci sınıftan sekizinci sınıfa ve sekizinci sınıftan dokuzuncu sınıfa geçişte sosyal medya kullanım süresi artan öğrencilerin ruh sağlığında herhangi bir olumsuz etki tespit edilmedi. Oyun oynama süresinin artmasının da benzer şekilde zihinsel sağlık üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı belirlendi.

  8. Araştırmanın başyazarı Dr. Qiqi Cheng, ailelerin kaygılarını anladıklarını belirterek,<strong>"Elde ettiğimiz bulgular, yalnızca sosyal medyada vakit geçirmenin ya da oyun oynamanın ruh sağlığı sorunlarına yol açtığı fikrini desteklemiyor. Bu konu sanıldığından çok daha karmaşık."</strong> dedi.

    Araştırmanın başyazarı Dr. Qiqi Cheng, ailelerin kaygılarını anladıklarını belirterek,"Elde ettiğimiz bulgular, yalnızca sosyal medyada vakit geçirmenin ya da oyun oynamanın ruh sağlığı sorunlarına yol açtığı fikrini desteklemiyor. Bu konu sanıldığından çok daha karmaşık." dedi.

  9. <p><strong>KULLANIM ŞEKLİ DE BELİRLEYİCİ OLMADI</strong></p><p>Çalışmada, sosyal medyanın nasıl kullanıldığının da etkili olup olmadığı incelendi. Öğrencilere; mesajlaşma, hikaye, fotoğraf ve video paylaşma ya da yalnızca akışta gezinme gibi davranışlara ne kadar zaman ayırdıkları soruldu.</p><p>Elde edilen veriler ister aktif olarak sohbet etmek ister pasif şekilde içerik tüketmek olsun, bu kullanım biçimlerinin ruh sağlığı sorunlarını tetiklemediğini ortaya koydu.</p>

    KULLANIM ŞEKLİ DE BELİRLEYİCİ OLMADI

    Çalışmada, sosyal medyanın nasıl kullanıldığının da etkili olup olmadığı incelendi. Öğrencilere; mesajlaşma, hikaye, fotoğraf ve video paylaşma ya da yalnızca akışta gezinme gibi davranışlara ne kadar zaman ayırdıkları soruldu.

    Elde edilen veriler ister aktif olarak sohbet etmek ister pasif şekilde içerik tüketmek olsun, bu kullanım biçimlerinin ruh sağlığı sorunlarını tetiklemediğini ortaya koydu.

  10. <p><strong>UZMANLARDAN UYARI: SORUN SÜREDE DEĞİL İÇERİKTE</strong></p><p>Araştırmacılar, bu sonuçların çevrim içi deneyimlerin tamamen zararsız olduğu anlamına gelmediğinin altını çizdi. Zorbalık içeren mesajlar, sosyal baskılar ya da aşırı ve zararlı içeriklerin gençlerin iyilik hali üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği vurgulandı.</p><p>Çalışmanın yazarlarından Prof. Neil Humphrey ise,<strong>"Bulgularımız, gençlerin sosyal medya ve oyun tercihlerinin, onların ruh haliyle ilişkili olabileceğini gösteriyor. Ancak bu ilişki tek yönlü değil. Sorunu teknolojinin kendisinde aramak yerine, gençlerin çevrim içi ortamda ne yaptıklarına, kimlerle iletişim kurduklarına ve günlük yaşamlarında ne kadar destek gördüklerine odaklanmamız gerekiyor."</strong>ifadelerini kullandı.</p>

    UZMANLARDAN UYARI: SORUN SÜREDE DEĞİL İÇERİKTE

    Araştırmacılar, bu sonuçların çevrim içi deneyimlerin tamamen zararsız olduğu anlamına gelmediğinin altını çizdi. Zorbalık içeren mesajlar, sosyal baskılar ya da aşırı ve zararlı içeriklerin gençlerin iyilik hali üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği vurgulandı.

    Çalışmanın yazarlarından Prof. Neil Humphrey ise,"Bulgularımız, gençlerin sosyal medya ve oyun tercihlerinin, onların ruh haliyle ilişkili olabileceğini gösteriyor. Ancak bu ilişki tek yönlü değil. Sorunu teknolojinin kendisinde aramak yerine, gençlerin çevrim içi ortamda ne yaptıklarına, kimlerle iletişim kurduklarına ve günlük yaşamlarında ne kadar destek gördüklerine odaklanmamız gerekiyor."ifadelerini kullandı.

19 Ocak 2026