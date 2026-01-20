Çöp Sandığınız Şey Altın Madeniymiş! 1 Kilodan 2 Gram Çıkıyor
Çöp sandığınız şey altın madeniymiş! 1 kilodan 2 gram çıkıyor
-
Akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve elektronik devre kartları; altın, gümüş, bakır, paladyum gibi değerli metaller içeriyor. Bunun nedeni basit: Altın paslanmıyor, iletkenliği çok yüksek ve elektronik devrelerde vazgeçilmez. Yani çöpe attığınız bir cihaz, aslında doğrudan hammadde.
-
Çöpten altın nasıl çıkarılıyor?
Tabii bu iş evde tencereyle yapılmıyor. Süreç profesyonel tesislerde ilerliyor. Elektronik atıklar ayrıştırılıyor, parçalar öğütülüyor, özel kimyasal ve fiziksel işlemlerden geçiriliyor, son aşamada saf altın elde ediliyor.
-
Ortaya çıkan altın, mücevherden sanayiye kadar birçok alanda yeniden kullanılıyor.
-
'2 gram altın ne ki?' demeyin
Rakam küçük gibi duruyor ama işin püf noktası şu: Doğadan 1 gram altın çıkarabilmek için tonlarca kaya kazılması gerekiyor. Elektronik atıkta ise altın zaten yoğun halde bulunuyor. Bu yüzden uzmanlar bu yöntemi 'kentsel madencilik' olarak tanımlıyor. Şehir çöpleri, yeni nesil maden sahaları haline geliyor.
-
Bu yöntem sadece ekonomik değil, çevresel açıdan da önemli. Doğal maden kazıları azalıyor. Toprak ve su kirliliği düşüyor. Elektronik atık sorunu hafifliyor. Yani eski cihazları geri dönüşüme vermek, hem cüzdana hem gezegene yarıyor.