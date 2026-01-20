Çöp sandığınız şey altın madeniymiş! 1 kilodan 2 gram çıkıyor

'2 gram altın ne ki?' demeyin

Rakam küçük gibi duruyor ama işin püf noktası şu: Doğadan 1 gram altın çıkarabilmek için tonlarca kaya kazılması gerekiyor. Elektronik atıkta ise altın zaten yoğun halde bulunuyor. Bu yüzden uzmanlar bu yöntemi 'kentsel madencilik' olarak tanımlıyor. Şehir çöpleri, yeni nesil maden sahaları haline geliyor.