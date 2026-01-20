Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
En düşük emekli maaşı görüşmeleri bugün başlıyor
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
Araç Muayene Ücretleri 2026: Hangi Araç Ne Kadar Ödeyecek?

  1. Türkiye?de 2026 araç muayene ücretleri, yeniden değerleme oranının yürürlüğe girmesiyle netleşti. Karayollarında trafiğe çıkan tüm araçlar için zorunlu olan muayenelerde, yeni yıl tarifesi araç sahiplerinin bütçesini doğrudan etkiliyor. Açıklanan oran doğrultusunda tüm sınıflarda artış yapıldı.

  2. 2026 zamlı araç muayene ücretleri<p> Güncellenen tarifeye göre otomobil, minibüs ve kamyonet gibi hafif araç gruplarında muayene bedeli 3.288 TL olarak belirlendi.<p> Otobüs, kamyon, çekici ve tanker sınıfındaki ağır vasıtalar için ücret 4.446 TL?ye çıktı. Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde ise en düşük muayene ücreti 1.674 TL olarak uygulanacak.

  3. Araç türlerine göre 2026 muayene bedelleri <p> Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı ve römorklar: 3.288 TL <p> Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 4.446 TL <p> Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet: 1.674 TL

  4. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu?na göre araç muayenesi, trafikte güvenliğin sağlanması için zorunlu tutuluyor. Muayenelerde araçların teknik yeterlilikleri kontrol edilerek yolcu ve sürücü güvenliğine uygunlukları tespit ediliyor.

  5. <br>Otomobillerde ilk üç yılın ardından her iki yılda bir muayene şartı bulunuyor. Diğer motorlu araçlar için ise ilk yılın sonunda ve sonrasında yılda bir kez muayene yapılması gerekiyor. 2026 zamlı araç muayene ücretleri bu periyotlar çerçevesinde tahsil edilecek.


20 Ocak 2026