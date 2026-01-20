Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
En düşük emekli maaşı görüşmeleri bugün başlıyor
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
Motorine Yeni Zam Geliyor, Litresi Ne Kadar?

Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.

  1. Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına yeni bir güncelleme daha geliyor. Depoları daha ucuza doldurmak için elinizi çabuk tutun. Benzinde herhangi bir değişim beklenmiyor, motorine ise yeni zam kapıda...

  2. Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

  ÇARŞAMBA GÜNÜ 1 LİRADAN FAZLA ZAM
Motorin litre fiyatında çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk artış bekleniyor.

    ÇARŞAMBA GÜNÜ 1 LİRADAN FAZLA ZAM
    Motorin litre fiyatında çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk artış bekleniyor.

  ÖNCE BENZİNE SONRA MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ
Benzinin litresine 16 Ocak gece yarısı 1 lira 70 kuruş zam gelmişti. Bu zammı hemen yeni bir artış takip etti ve 17 Ocak'ta motorine 1 TL 61 kuruş zam geldi. Benzine yapılan 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından, bu kez indirim geldi.

    ÖNCE BENZİNE SONRA MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ
    Benzinin litresine 16 Ocak gece yarısı 1 lira 70 kuruş zam gelmişti. Bu zammı hemen yeni bir artış takip etti ve 17 Ocak'ta motorine 1 TL 61 kuruş zam geldi. Benzine yapılan 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından, bu kez indirim geldi.

  İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.00 TL

Motorin litre fiyatı: 54.86 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

    İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 

    İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
    Benzin litre fiyatı: 54.00 TL

    Motorin litre fiyatı: 54.86 TL

    LPG litre fiyatı: 29.29 TL

  İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.83 TL

Motorin litre fiyatı: 54.69 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

    İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
    Benzin litre fiyatı: 53.83 TL

    Motorin litre fiyatı: 54.69 TL

    LPG litre fiyatı: 28.69 TL

  Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.90 TL

Motorin litre fiyatı: 55.94 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

    Ankara akaryakıt fiyatları
    Benzin litre fiyatı: 54.90 TL

    Motorin litre fiyatı: 55.94 TL

    LPG litre fiyatı: 29.17 TL
     

20 Ocak 2026