Motorine Yeni Zam Geliyor, Litresi Ne Kadar?
Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.
-
Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına yeni bir güncelleme daha geliyor. Depoları daha ucuza doldurmak için elinizi çabuk tutun. Benzinde herhangi bir değişim beklenmiyor, motorine ise yeni zam kapıda...
-
Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
-
ÇARŞAMBA GÜNÜ 1 LİRADAN FAZLA ZAM
Motorin litre fiyatında çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk artış bekleniyor.
-
ÖNCE BENZİNE SONRA MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ
Benzinin litresine 16 Ocak gece yarısı 1 lira 70 kuruş zam gelmişti. Bu zammı hemen yeni bir artış takip etti ve 17 Ocak'ta motorine 1 TL 61 kuruş zam geldi. Benzine yapılan 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından, bu kez indirim geldi.
-
İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.00 TL
Motorin litre fiyatı: 54.86 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
-
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.83 TL
Motorin litre fiyatı: 54.69 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
-
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.90 TL
Motorin litre fiyatı: 55.94 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL