Kalpten Bağırsaklara Tüm Vücudu Koruyor!
Sağlıklı bir yaşamın anahtarı olan bakliyatlar, düzenli bir şekilde tüketildiğinde oldukça faydalı bir besin kaynağı haline dönüşüyor.
-
Sağlıklı bir yaşamın anahtarı olan bakliyatlar, düzenli bir şekilde tüketildiğinde oldukça faydalı bir besin kaynağı haline dönüşüyor. Özellikle bu ailenin en mütevazı ama en güçlü savaşçılarından biri olan bir bakliyat, kan şekerinden kalp sağlığına kadar vücudu tepeden tırnağa onaran bir şifa kaynağına dönüşüyor.
-
Sağlıklı bir beslenme rutini için çoğunlukla protein ağırlıklı et, tavuk, yumurta ya da zengin içerikleriyle ön plana çıkan sebzelere yönelsek de toprağın bereketiyle harmanlanan bakliyatları unutmamak gerekiyor.
-
Yüksek lif oranlarıyla binlerce yıldır sofralarımızın vazgeçilmezi olan bakliyatlar, hem doyurucu hem de ekonomik olmasıyla sıklıkla tercih ediliyor. Özellikle "Anadolu'nun vejetaryen eti" olarak nam salan bir bakliyat var ki protein değeriyle tabaklarımıza sadece lezzet değil, sağlık taşıyor.
-
Söz konusu bakliyat nedir, derseniz yanıt 'yeşil mercimek'te saklı!
-
İşte, yeşil mercimeğin sağlık için faydaları...
-
ZENGİN BİR PROTEİN KAYNAĞI
Hem bütçe dostu olmalarıyla hem de zengin içeriğiyle ezber bozan yeşil mercimek, protein alımını bitkisel yollarla desteklemek isteyenler için harika bir lezzet. 100 gramında yaklaşık 23-26 gram protein bulunan yeşil mercimek, kas yapısını destekler ve onarımı hızlandırır.
-
KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUR
Modern sofraların lüks arayışına inat, sadeliğiyle şifa dağıtan yeşil mercimek, kalp ve damar sağlığını korumada da önemli bir rol üstlenir. Potasyum, magnezyum ve folat açısından zengin olan bu bakliyat, kan akışını rahatlatarak damarın gevşemesine yardımcı olur. Ayrıca kandaki kötü kolesterol seviyelerini azaltmayı sağlar.
-
BAĞIRSAK SİSTEMİNİ DÜZENLER
Yüksek lif oranıyla adından söz ettiren yeşil mercimek, bağırsak hareketlerini hızlandırarak kabızlığı önler ve uzun süre tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı olur.
-
KAN ŞEKERİNİ DENGELER Karmaşık karbonhidratlar içeren yeşil mercimek, kan şekerini dengeleyen özelliğiyle etkili bir besindir.
-
SAĞLIK İÇİN KALKAN OLUR
Güçlü antioksidanlar sayesinde vücudu serbest radikallere karşı koruyabilen yeşil mercimek, hastalıklara karşı kalkan görevi üstlenir.