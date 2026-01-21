Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
En düşük emekli maaşı görüşmeleri bugün başlıyor
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
Kalpten Bağırsaklara Tüm Vücudu Koruyor!

Sağlıklı bir yaşamın anahtarı olan bakliyatlar, düzenli bir şekilde tüketildiğinde oldukça faydalı bir besin kaynağı haline dönüşüyor.

    Sağlıklı bir yaşamın anahtarı olan bakliyatlar, düzenli bir şekilde tüketildiğinde oldukça faydalı bir besin kaynağı haline dönüşüyor. Özellikle bu ailenin en mütevazı ama en güçlü savaşçılarından biri olan bir bakliyat, kan şekerinden kalp sağlığına kadar vücudu tepeden tırnağa onaran bir şifa kaynağına dönüşüyor.

    Sağlıklı bir beslenme rutini için çoğunlukla protein ağırlıklı et, tavuk, yumurta ya da zengin içerikleriyle ön plana çıkan sebzelere yönelsek de toprağın bereketiyle harmanlanan bakliyatları unutmamak gerekiyor.

    Yüksek lif oranlarıyla binlerce yıldır sofralarımızın vazgeçilmezi olan bakliyatlar, hem doyurucu hem de ekonomik olmasıyla sıklıkla tercih ediliyor. Özellikle "Anadolu'nun vejetaryen eti" olarak nam salan bir bakliyat var ki protein değeriyle tabaklarımıza sadece lezzet değil, sağlık taşıyor. 

    Söz konusu bakliyat nedir, derseniz yanıt 'yeşil mercimek'te saklı!

    İşte, yeşil mercimeğin sağlık için faydaları...

  6. ZENGİN BİR PROTEİN KAYNAĞI <br> Hem bütçe dostu olmalarıyla hem de zengin içeriğiyle ezber bozan yeşil mercimek, protein alımını bitkisel yollarla desteklemek isteyenler için harika bir lezzet. 100 gramında yaklaşık 23-26 gram protein bulunan yeşil mercimek, kas yapısını destekler ve onarımı hızlandırır.

    Hem bütçe dostu olmalarıyla hem de zengin içeriğiyle ezber bozan yeşil mercimek, protein alımını bitkisel yollarla desteklemek isteyenler için harika bir lezzet. 100 gramında yaklaşık 23-26 gram protein bulunan yeşil mercimek, kas yapısını destekler ve onarımı hızlandırır.

    KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUR
    Modern sofraların lüks arayışına inat, sadeliğiyle şifa dağıtan yeşil mercimek, kalp ve damar sağlığını korumada da önemli bir rol üstlenir. Potasyum, magnezyum ve folat açısından zengin olan bu bakliyat, kan akışını rahatlatarak damarın gevşemesine yardımcı olur. Ayrıca kandaki kötü kolesterol seviyelerini azaltmayı sağlar.

    BAĞIRSAK SİSTEMİNİ DÜZENLER
    Yüksek lif oranıyla adından söz ettiren yeşil mercimek, bağırsak hareketlerini hızlandırarak kabızlığı önler ve uzun süre tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı olur.

    KAN ŞEKERİNİ DENGELER Karmaşık karbonhidratlar içeren yeşil mercimek, kan şekerini dengeleyen özelliğiyle etkili bir besindir.

    SAĞLIK İÇİN KALKAN OLUR
    Güçlü antioksidanlar sayesinde vücudu serbest radikallere karşı koruyabilen yeşil mercimek, hastalıklara karşı kalkan görevi üstlenir.

21 Ocak 2026