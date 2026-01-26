90'Lardan Bugüne Biriken Servet

GÖZLERDEN UZAK BÜYÜYEN BİR EVLAT: NAZLI BİLGİNER

Çiftin kızları Nazlı Bilginer, şimdilerde 18 yaşında genç bir kız. Anne ve babası tarafından kameralardan ve magazin figürü olmaktan özenle uzak tutulan Nazlı, eğitim hayatına odaklanmış durumda. Yengi, geçtiğimiz aylarda kızının doğum gününü sahnede kutlarken duygusal anlar yaşamış ve"Ömrüm senin olsun"diyerek kızına olan düşkünlüğünü bir kez daha dile getirmişti.