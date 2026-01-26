İBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama
90'Lardan Bugüne Biriken Servet

Aşkın Nur Yengi'nin şaşırtan gayrimenkul listesi

  1. İstanbul'un yalı dairelerinden Londra'nın en lüks semtlerine uzanan bu yatırımlar, sanatçının finansal geleceğini garanti altına alma stratejisinin bir sonucu olarak dikkat çekiyor.

    İstanbul'un yalı dairelerinden Londra'nın en lüks semtlerine uzanan bu yatırımlar, sanatçının finansal geleceğini garanti altına alma stratejisinin bir sonucu olarak dikkat çekiyor.

  2. <p><strong>AŞKIN NUR YENGİ'NİN GİZLİ SERVETİ</strong></p><p>90'lı yıllarda "Ay İnanmıyorum" ve "Yalancı Bahar" şarkılarıyla listeleri altüst eden Aşkın Nur Yengi'nin, kazancını doğru yöneten ender sanatçılardan biri olduğu tescillendi. Sahne çalışmalarından kazandığı her kuruşu taşa toprağa yatıran ünlü ismin serveti, bugün kıtalararası bir boyuta ulaşmış durumda.</p>

    AŞKIN NUR YENGİ'NİN GİZLİ SERVETİ

    90'lı yıllarda "Ay İnanmıyorum" ve "Yalancı Bahar" şarkılarıyla listeleri altüst eden Aşkın Nur Yengi'nin, kazancını doğru yöneten ender sanatçılardan biri olduğu tescillendi. Sahne çalışmalarından kazandığı her kuruşu taşa toprağa yatıran ünlü ismin serveti, bugün kıtalararası bir boyuta ulaşmış durumda.

  3. <p><strong>TÜRKİYE'DEKİ GAYRİMENKUL PORTFÖYÜ</strong></p><p>Yengi'nin Türkiye sınırları içerisindeki yatırımları, şehrin en değerli noktalarında yoğunlaşıyor:</p><ul><li><p><strong>Acarkent Villaları:</strong> Beykoz'da yan yana 3 adet lüks villası bulunuyor. Bu villalardan birinin tamamen sahne kostümleri ve arşivi için ayrıldığı biliniyor.</p></li><li><p><strong>Boğaz'ın İncileri:</strong> Arnavutköy hattında iki adet yüksek değerli yalı dairesi.</p></li><li><p><strong>Ticari Mülkler:</strong> İstanbul'un merkezi noktalarında çok sayıda dükkan ve pasaj hissesi.</p></li><li><p><strong>Tatil Beldeleri:</strong> Bodrum ve Çeşme'de yüksek kira getirili yazlık konutlar.</p></li></ul>

    TÜRKİYE'DEKİ GAYRİMENKUL PORTFÖYÜ

    Yengi'nin Türkiye sınırları içerisindeki yatırımları, şehrin en değerli noktalarında yoğunlaşıyor:

    • Acarkent Villaları: Beykoz'da yan yana 3 adet lüks villası bulunuyor. Bu villalardan birinin tamamen sahne kostümleri ve arşivi için ayrıldığı biliniyor.

    • Boğaz'ın İncileri: Arnavutköy hattında iki adet yüksek değerli yalı dairesi.

    • Ticari Mülkler: İstanbul'un merkezi noktalarında çok sayıda dükkan ve pasaj hissesi.

    • Tatil Beldeleri: Bodrum ve Çeşme'de yüksek kira getirili yazlık konutlar.

  4. <p><strong>YURT DIŞI YATIRIMLARI: İSTANBUL YETMEDİ!</strong></p><p>Sanatçının asıl şaşırtan hamleleri ise sınır dışından geldi. Yatırımlarını döviz bazlı korumaya alan Yengi'nin portföyünde şunlar yer alıyor:</p><p><strong>Londra (İngiltere):</strong> Şehrin en seçkin bölgelerinden biri olan Kensington ve Chelsea yakınlarında 3 farklı daire.</p><p><strong>Miami (ABD):</strong> Okyanus manzaralı lüks bir rezidans dairesi.</p><p><strong>Nice (Fransa):</strong> Fransız Rivierası'nda, dünya jet sosyetesinin komşusu olduğu bir villa.</p>

    YURT DIŞI YATIRIMLARI: İSTANBUL YETMEDİ!

    Sanatçının asıl şaşırtan hamleleri ise sınır dışından geldi. Yatırımlarını döviz bazlı korumaya alan Yengi'nin portföyünde şunlar yer alıyor:

    Londra (İngiltere): Şehrin en seçkin bölgelerinden biri olan Kensington ve Chelsea yakınlarında 3 farklı daire.

    Miami (ABD): Okyanus manzaralı lüks bir rezidans dairesi.

    Nice (Fransa): Fransız Rivierası'nda, dünya jet sosyetesinin komşusu olduğu bir villa.

  5. <p><strong>FIRTINADAN DİNGİNLİĞE: AŞKIN NUR YENGİ'NİN AŞK VE AİLE DOSYASI</strong></p><p>Aşkın Nur Yengi'nin özel hayatı, büyük başarıların yanı sıra toplumsal hafızada yer eden önemli dönemeçlerle dolu.</p>

    FIRTINADAN DİNGİNLİĞE: AŞKIN NUR YENGİ'NİN AŞK VE AİLE DOSYASI

    Aşkın Nur Yengi'nin özel hayatı, büyük başarıların yanı sıra toplumsal hafızada yer eden önemli dönemeçlerle dolu.

  6. <p><strong>HALUK BİLGİNER İLE OLAYLI BAŞLANGIÇ VE EVLİLİK</strong></p><p>Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer birlikteliği, başladığı dönemde büyük bir magazin fırtınasına neden olmuştu. Haluk Bilginer'in Zuhal Olcay ile olan evliliğinin bitiş nedeni olarak gösterilen bu ilişki, 2006 yılında resmiyete döküldü. Çift, aynı yıl kızları Nazlı'yı kucağına alarak mutluluklarını taçlandırdı. Ancak 6 yıl süren bu evlilik, 2012 yılında tek celsede sona erdi.</p>

    HALUK BİLGİNER İLE OLAYLI BAŞLANGIÇ VE EVLİLİK

    Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer birlikteliği, başladığı dönemde büyük bir magazin fırtınasına neden olmuştu. Haluk Bilginer'in Zuhal Olcay ile olan evliliğinin bitiş nedeni olarak gösterilen bu ilişki, 2006 yılında resmiyete döküldü. Çift, aynı yıl kızları Nazlı'yı kucağına alarak mutluluklarını taçlandırdı. Ancak 6 yıl süren bu evlilik, 2012 yılında tek celsede sona erdi.

  7. <p><strong>"BANA 6 YIL DAYANAMADI": ESPRİLİ GÖNDERMELER</strong></p><p>Boşanma sonrası uzun süre sessiz kalan Yengi, son dönemdeki sahne performanslarında eski eşine yaptığı esprili göndermelerle dikkat çekiyor. Eylül 2025'teki bir konserinde, kendisini dinlemeye gelenler arasında bulunan Bilginer'e dönerek,<strong><em>"Haluk bana 6 yıl dayanamadı, bir gün intikam alacağımı söylemiştim"</em></strong>diyerek izleyicileri güldürmüştü. Bu durum, ikilinin aralarındaki buzları tamamen erittiğinin ve sağlam bir dostluk kurduklarının en büyük kanıtı olarak görülüyor.</p>

    "BANA 6 YIL DAYANAMADI": ESPRİLİ GÖNDERMELER

    Boşanma sonrası uzun süre sessiz kalan Yengi, son dönemdeki sahne performanslarında eski eşine yaptığı esprili göndermelerle dikkat çekiyor. Eylül 2025'teki bir konserinde, kendisini dinlemeye gelenler arasında bulunan Bilginer'e dönerek,"Haluk bana 6 yıl dayanamadı, bir gün intikam alacağımı söylemiştim"diyerek izleyicileri güldürmüştü. Bu durum, ikilinin aralarındaki buzları tamamen erittiğinin ve sağlam bir dostluk kurduklarının en büyük kanıtı olarak görülüyor.

  8. <p><strong>GÖZLERDEN UZAK BÜYÜYEN BİR EVLAT: NAZLI BİLGİNER</strong></p><p>Çiftin kızları Nazlı Bilginer, şimdilerde 18 yaşında genç bir kız. Anne ve babası tarafından kameralardan ve magazin figürü olmaktan özenle uzak tutulan Nazlı, eğitim hayatına odaklanmış durumda. Yengi, geçtiğimiz aylarda kızının doğum gününü sahnede kutlarken duygusal anlar yaşamış ve<strong><em>"Ömrüm senin olsun"</em></strong>diyerek kızına olan düşkünlüğünü bir kez daha dile getirmişti.</p>

    GÖZLERDEN UZAK BÜYÜYEN BİR EVLAT: NAZLI BİLGİNER

    Çiftin kızları Nazlı Bilginer, şimdilerde 18 yaşında genç bir kız. Anne ve babası tarafından kameralardan ve magazin figürü olmaktan özenle uzak tutulan Nazlı, eğitim hayatına odaklanmış durumda. Yengi, geçtiğimiz aylarda kızının doğum gününü sahnede kutlarken duygusal anlar yaşamış ve"Ömrüm senin olsun"diyerek kızına olan düşkünlüğünü bir kez daha dile getirmişti.

  9. <p><strong>KALBİ AŞKA KAPALI MI?</strong></p><p>Haluk Bilginer'den sonra adı ciddi bir aşk dedikodusuna karışmayan Aşkın Nur Yengi, özel hayatında<strong>"yalnız ve huzurlu"</strong>bir dönemi tercih ediyor. Vaktinin büyük çoğunluğunu kızıyla geçiren ve Londra-İstanbul hattında mekik dokuyan sanatçı, özel hayatındaki bu sessizliğiyle de sanat dünyasındaki ağırlığını koruyor.</p>

    KALBİ AŞKA KAPALI MI?

    Haluk Bilginer'den sonra adı ciddi bir aşk dedikodusuna karışmayan Aşkın Nur Yengi, özel hayatında"yalnız ve huzurlu"bir dönemi tercih ediyor. Vaktinin büyük çoğunluğunu kızıyla geçiren ve Londra-İstanbul hattında mekik dokuyan sanatçı, özel hayatındaki bu sessizliğiyle de sanat dünyasındaki ağırlığını koruyor.

26 Ocak 2026