'Beni Dolandırdılar Her Şeyimi Çaldılar!'
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını topa tuttu
Uzun süredir yaşadığı aile içi krizlerle gündemden düşmeyen usta sanatçı İbrahim Tatlıses, son olarak kızı Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Çocuklarıyla gerilim dolu süreçler yaşayan Tatlıses, "Beni dolandırdılar. Paramı çaldılar, her şeyimi çaldılar" sözleriyle gündeme geldi.
Güçlü sesi ve kendine has tarzıyla yıllardır müzik dünyasına damga vuran usta sanatçı İbrahim Tatlıses, bir süredir çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor.
Kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses ile arasındaki ipleri koparan ünlü sanatçı, son olarak iki çocuğuyla da mahkemelik olmuştu.
Oğlu için uzaklaştırma kararı çıkaran ve ağır sözler sarf eden usta isim, kızıyla da 'kumanda fırlatma' krizi sebebiyle karşı karşıya gelmişti.
AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ!
Önceki gün Moskova konseri dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen usta sanatçı, çocukları hakkında sert açıklamalarda bulundu.
Kızı ve oğuyla arasındaki buzları eritemeyen ünlü sanatçı, daha önce vasiyetini açıklamış ve "biri erkek biri dişi" sözleriyle çok konuşulmuştu.
"MEZARIMA GELDİKLERİNDE YUH ÇEKSİNLER"
İki çocuğu hakkında kararının değişmediğini dile getiren usta sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
"Beni dolandırdılar. Paramı çaldılar, her şeyimi çaldılar o yüzden şikayetçi oldum.
Biri erkek biri dişi dediysem herkes kendini biliyor. Mezarıma geldiklerinde yuh çeksinler."