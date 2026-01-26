İBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama
Bakanlıktan 'sahte yardım' paylaşımlarına karşı uyarı
İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
MTV'de ilk taksit için süre daralıyor
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Engellilere bireysel eğitim desteği bu yıl için aylık 7 bin 748 lira oldu
Akademi fırsatçıları! Kontenjanlar açıklandı, fiyatlar katlandı
Fabrika fiyatına eczane! Ruhsat ranta döndü, mezunlar dışarıda kaldı
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte güncel fiyatlar
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Bakan Tekin: Öğrenmeyi sınıfın dört duvarından çıkarmayı hedefliyoruz
Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak
Bakan Işıkhan açıkladı: 3 yılda 3 milyon gence iş kapısı!
İlk evini alacaklara kredi kolaylığı yolda: Düşük faiz, uzun vade!
Bakan Göktaş'tan korkutan uyarı: Çocuklarda yeme bozukluğu yaşı 8'e düştü!
Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
'Beni Dolandırdılar Her Şeyimi Çaldılar!'

İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını topa tuttu

    Uzun süredir yaşadığı aile içi krizlerle gündemden düşmeyen usta sanatçı İbrahim Tatlıses, son olarak kızı Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Çocuklarıyla gerilim dolu süreçler yaşayan Tatlıses, "Beni dolandırdılar. Paramı çaldılar, her şeyimi çaldılar" sözleriyle gündeme geldi.

    Güçlü sesi ve kendine has tarzıyla yıllardır müzik dünyasına damga vuran usta sanatçı İbrahim Tatlıses, bir süredir çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. 

    Kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses ile arasındaki ipleri koparan ünlü sanatçı, son olarak iki çocuğuyla da mahkemelik olmuştu.

    Oğlu için uzaklaştırma kararı çıkaran ve ağır sözler sarf eden usta isim, kızıyla da 'kumanda fırlatma' krizi sebebiyle karşı karşıya gelmişti.

    AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ!

    Önceki gün Moskova konseri dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen usta sanatçı, çocukları hakkında sert açıklamalarda bulundu.

    Kızı ve oğuyla arasındaki buzları eritemeyen ünlü sanatçı, daha önce vasiyetini açıklamış ve "biri erkek biri dişi" sözleriyle çok konuşulmuştu.

    "MEZARIMA GELDİKLERİNDE YUH ÇEKSİNLER"

    İki çocuğu hakkında kararının değişmediğini dile getiren usta sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

    "Beni dolandırdılar. Paramı çaldılar, her şeyimi çaldılar o yüzden şikayetçi oldum.

    Biri erkek biri dişi dediysem herkes kendini biliyor. Mezarıma geldiklerinde yuh çeksinler."

26 Ocak 2026