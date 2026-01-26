İBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama
Gün Boyu Enerjik Ve Dengeli Olmanın Sırrı

Kahvaltı ne zaman yapılmalı?

  Zihin berraklığından, beden sağlığına kadar önemli bir etkisi bulunan kahvaltının besleyici olmasının yanı sıra günün hangi saatinde tercih edilmesi gerektiği de oldukça önemli. Kimileri güne mutlaka kahvaltıyla başlarken, kimileri ise daha geç saatlerde kahvaltı rutini oluşturmayı tercih ediyor. Peki, kahvaltı için en doğru saat hangisi?

    Zihin berraklığından, beden sağlığına kadar önemli bir etkisi bulunan kahvaltının besleyici olmasının yanı sıra günün hangi saatinde tercih edilmesi gerektiği de oldukça önemli. Kimileri güne mutlaka kahvaltıyla başlarken, kimileri ise daha geç saatlerde kahvaltı rutini oluşturmayı tercih ediyor. Peki, kahvaltı için en doğru saat hangisi?

  Güne enerjik ve sağlıklı bir başlangıç yapmanın sırrı olan kahvaltı, kimileri için vazgeçilmez öğünlerin başında geliyor.

    Güne enerjik ve sağlıklı bir başlangıç yapmanın sırrı olan kahvaltı, kimileri için vazgeçilmez öğünlerin başında geliyor. 

  İçeriği zengin ve dengeli bir kahvaltı, kaslarımızın ve beynimizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayarak sağlığımızı destekler.

    İçeriği zengin ve dengeli bir kahvaltı, kaslarımızın ve beynimizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayarak sağlığımızı destekler. 

  Kahvaltıda, yumurta, peynir, zeytin, bol yeşillik ve sağlıklı yağlar gibi protein ve lif odaklı bir tabak hazırlamak kadar; günün hangi saatinde bu öğünü tercih etmemiz gerektiği önemli bir soru işareti oluşturuyor.

    Kahvaltıda, yumurta, peynir, zeytin, bol yeşillik ve sağlıklı yağlar gibi protein ve lif odaklı bir tabak hazırlamak kadar; günün hangi saatinde bu öğünü tercih etmemiz gerektiği önemli bir soru işareti oluşturuyor.

  Güne başlarken ilk yapılması gereken 'su' içmek olmalı. Sindirim sistemini uyandırmak ve vücudun temel ihtiyacını ihmal etmemek önemli.

    Güne başlarken ilk yapılması gereken 'su' içmek olmalı. Sindirim sistemini uyandırmak ve vücudun temel ihtiyacını ihmal etmemek önemli.

  Gece boyunca uzun süreli açlıktan sonra vücudumuzdaki glikojen depoları tükenir ve kan şekeri dalgalanmalarına daha açık hale gelebiliriz. Bu noktada kahvaltı, vücudumuz için gerekli olan kıvılcımı sağlayarak kan şekerini dengeler ve metabolizmayı harekete geçiren temel kuvvet olur.

    Gece boyunca uzun süreli açlıktan sonra vücudumuzdaki glikojen depoları tükenir ve kan şekeri dalgalanmalarına daha açık hale gelebiliriz. Bu noktada kahvaltı, vücudumuz için gerekli olan kıvılcımı sağlayarak kan şekerini dengeler ve metabolizmayı harekete geçiren temel kuvvet olur.

  SAĞLIKLI BİR BAŞLANGIÇ İLE DENGEYİ KORUYABİLİRSİNİZ

Bundan dolayı tam bir öğün şeklinde kahvaltı yapmak istemiyorsanız bile küçük bir ara başlangıç yapabilirsiniz. Örneğin; meyve ve kuruyemiş ikilisine şans vererek hem sağlıklı bir başlangıç yapabilir, hem de uzun bir kahvaltı rutinine veda edebilirsiniz.

    SAĞLIKLI BİR BAŞLANGIÇ İLE DENGEYİ KORUYABİLİRSİNİZ

    Bundan dolayı tam bir öğün şeklinde kahvaltı yapmak istemiyorsanız bile küçük bir ara başlangıç yapabilirsiniz. Örneğin; meyve ve kuruyemiş ikilisine şans vererek hem sağlıklı bir başlangıç yapabilir, hem de uzun bir kahvaltı rutinine veda edebilirsiniz.

  KAHVALTIYI ES GEÇİYORSANIZ BU TAVSİYELERE DİKKAT!

Eğer kahvaltı öğününe yer vermekten kaçınıyorsanız; günün geri kalanında beslenme dengesini korumaya özen göstermelisiniz çünkü kahvaltı yapmayan kişiler gün içinde aşırı açlıkla öğünleri büyütebiliyor ya da akşam saatlerinde kontrolsüz yeme eğilimine girebiliyor. Bundan dolayı, öğle ve akşam öğünlerinde protein, sebze ve lif dengesini sağlamanız oldukça önemli.

    KAHVALTIYI ES GEÇİYORSANIZ BU TAVSİYELERE DİKKAT!

    Eğer kahvaltı öğününe yer vermekten kaçınıyorsanız; günün geri kalanında beslenme dengesini korumaya özen göstermelisiniz çünkü kahvaltı yapmayan kişiler gün içinde aşırı açlıkla öğünleri büyütebiliyor ya da akşam saatlerinde kontrolsüz yeme eğilimine girebiliyor. Bundan dolayı, öğle ve akşam öğünlerinde protein, sebze ve lif dengesini sağlamanız oldukça önemli.

  KAHVALTI SAATİ NASIL OLMALI?

Uzmanlara göre kahvaltı saati, vücudunuzun biyolojik saati olan sirkadiyen ritme göre temellenmeli. Beslenme uzmanlarının çoğu, kahvaltının uyandıktan sonraki ilk 30 ila 60 dakika içinde yapılmasını tavsiye eder. Uyandıktan kısa bir süre sonra yapılan dengeli bir kahvaltı, insülin salgılanmasını sağlayarak hormonal dengeyi korur ve gün içindeki açlık krizlerinin önüne geçer.

    KAHVALTI SAATİ NASIL OLMALI?

    Uzmanlara göre kahvaltı saati, vücudunuzun biyolojik saati olan sirkadiyen ritme göre temellenmeli. Beslenme uzmanlarının çoğu, kahvaltının uyandıktan sonraki ilk 30 ila 60 dakika içinde yapılmasını tavsiye eder. Uyandıktan kısa bir süre sonra yapılan dengeli bir kahvaltı, insülin salgılanmasını sağlayarak hormonal dengeyi korur ve gün içindeki açlık krizlerinin önüne geçer.

  Öte yandan; uzmanlar 'gece açlığı' süresine de vurgu yapmaktadır. Akşam yemeği ile ertesi günün ilk öğünü arasında en az 12 saat olması, metabolizmanın düzenli çalışmasına olanak tanır.

    Öte yandan; uzmanlar 'gece açlığı' süresine de vurgu yapmaktadır. Akşam yemeği ile ertesi günün ilk öğünü arasında en az 12 saat olması, metabolizmanın düzenli çalışmasına olanak tanır.

