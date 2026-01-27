İBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama
İBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama
Bu Üçlü Kış Boyu Hastalıktan Koruyor!

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte artan soğuk algınlığı ve enfeksiyonlara karşı uzmanlar, bağışıklığı doğal yollarla güçlendirmeyi öneriyor.

  1. Düzenli tüketildiğinde bu üçlü, hem hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor hem de iyileşme sürecini hızlandırıyor. İşte bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin faydaları!

  2. <p><strong>SARIMSAK YÜZYILLARDIR DOĞAL KORUYUCU OLARAK KULLANILIYOR</strong></p><p>&#128312;Health'de yer alan bilgilere göre sarımsak, tarih boyunca hastalıklardan korunma, enfeksiyonlarla mücadele ve yaraların iyileştirilmesinde doğal bir destek olarak tercih edildi.</p><p>&#128312;İçeriğinde muzda da bulunan fruktoz yer alan sarımsak, bu özelliğiyle soğuk algınlığı belirtilerinin hafifletilmesine katkı sağlayabiliyor. Ancak uzmanlar, sarımsağın soğuk algınlığını önleme veya tedavi etmedeki etkilerinin netleşmesi için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor.</p>

  3. <p>Bağışıklık sistemini desteklemek için sıcak besinlerin önemine dikkat çeken Cardiff Üniversitesi Soğuk Algınlığı Merkezi'nin eski direktörü Emekli Profesör Ron Eccles, özellikle <span style="color:#800080"><strong>sıcak çorba ve yemeklerin solunum yollarını rahatlattığını belirtiyor.</strong></span></p><p>&#128312;Eccles'e göre domates çorbası, tavuk çorbası veya baharatlı yemekler, tükürük ve mukus salgısını artırarak öksürüğü yatıştırmaya yardımcı oluyor. Pastil emmenin de benzer şekilde boğazı rahatlatıp öksürük refleksini baskıladığı ifade ediliyor.</p><p>&#128312;Beslenme uzmanı Macciochi ise bağışıklığı desteklemek için sarımsak, zencefil ve shiitake mantarı içeren sıcak et sularını öneriyor.</p><p>&#128312;Bu besinlerin hem bağışıklık sistemini güçlendiren bileşenler açısından zengin olduğu hem de kolay sindirilebilir yapılarıyla hastalık dönemlerinde vücudu yormadığı belirtiliyor.</p>

  4. <p><strong>ZENCEFİL SOLUNUM YOLLARINI DESTEKLİYOR</strong></p><p>&#128312;Zencefil, en çok mide bulantısı ve kusmayı hafifletici etkisiyle bilinse de içerdiği anti-inflamatuar bileşenler sayesinde üst solunum yolu enfeksiyonlarının hafifletilmesine de katkı sağlayabiliyor. Ancak uzmanlar, <span style="color:#006400"><strong>zencefilin iltihap azaltıcı etkilerini kesin olarak ortaya koyan bilimsel çalışmaların henüz sınırlı olduğuna dikkat çekiyor.</strong></span></p><p>&#128312;Uzmanlar, hastalık dönemlerinde vücudun yeterli sıvı almasının önemini vurguluyor. Solunum hastalıkları uzmanı Dr. Ricardo Jose, özellikle akşam saatlerinde su tüketimini artırdığını ve yatmadan önce limon kabuğu, zerdeçal ve manuka balı ile hazırlanan ılık bitki çaylarını tercih ettiğini belirtiyor.</p><p>&#128312;<strong><span style="color:#800080">Limon, burun tıkanıklığını hafifletirken C vitamini desteği sağlıyor zerdeçal iltihap karşıtı</span></strong>özellikleriyle öne çıkıyor. Manuka balı ise boğazı yatıştırmasının yanı sıra antiviral ve antibakteriyel etkileriyle biliniyor.</p>

  5. <p>Beslenme uzmanı Macciochi de bağışıklığı güçlendirmek için sıvı tüketimine, özellikle C vitamini ve çinko yönünden zengin besinlere ağırlık verdiğini ifade ediyor.</p><p>&#128312;Macciochi, limon ve portakal gibi narenciyelerle rendelenmiş zencefili, az miktarda acı biber ve karabiber ekleyerek hazırladığı karışımı sıkça tükettiğini söylüyor. Bu karışımın hem vücudu ısıttığı hem de bağışıklık sistemine destek olduğu belirtiliyor.</p>

  6. <p><strong>TURUNÇGİLLER BAĞIŞIKLIĞIN EN GÜÇLÜ DESTEKÇİLERİNDEN</strong></p><p>&#128312;Portakal, limon ve misket limonu gibi turunçgiller C vitamini ve folat açısından zengin içerikleriyle bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışmasına katkı sağlıyor.</p><p>&#128312;Bu besinler, özellikle vücudun direncinin düştüğü dönemlerde savunma mekanizmasını destekleyerek hastalıklara karşı koruyucu rol üstleniyor. Portakal suyu tüketmenin yanı sıra, suya limon ya da misket limonu eklemek ve meyveyi taze olarak yemek de bu faydalardan yararlanmanın etkili yolları arasında yer alıyor.</p>

  7. <p>Enerji düşüklüğü ve halsizlik hissedildiğinde ise mutfakta doğal çözümler devreye giriyor. Şef Anna Jones, bağışıklığı desteklemek ve enerji seviyesini artırmak için <strong>"ateş balı"</strong> adını verdiği karışımı öneriyor.</p><p>&#128312;Bu tarifte limon ve portakal kabukları, ince doğranmış kırmızı biber ve zencefil, kaliteli akışkan bal ile bir araya getiriliyor. <strong>Karışıma taze ya da toz zerdeçal eklenerek hem lezzet hem de şifa artırılıyor.</strong>Buzdolabında iki haftaya kadar saklanabilen bu doğal karışım, kış boyunca pratik bir destek sunuyor.</p><p>&#128312;Jones, enerjiye ihtiyaç duyulduğunda bu baldan bir kaşık alıp sıcak suyla karıştırmayı, isteğe göre limon veya portakal dilimi eklemeyi öneriyor. Bu içecek, hem vücudu ısıtıyor hem de gün içinde ihtiyaç duyulan doğal enerjiyi sağlamaya yardımcı oluyor.</p>

27 Ocak 2026