Bu Üçlü Kış Boyu Hastalıktan Koruyor!

Bağışıklık sistemini desteklemek için sıcak besinlerin önemine dikkat çeken Cardiff Üniversitesi Soğuk Algınlığı Merkezi'nin eski direktörü Emekli Profesör Ron Eccles, özellikle sıcak çorba ve yemeklerin solunum yollarını rahatlattığını belirtiyor.

🔸Eccles'e göre domates çorbası, tavuk çorbası veya baharatlı yemekler, tükürük ve mukus salgısını artırarak öksürüğü yatıştırmaya yardımcı oluyor. Pastil emmenin de benzer şekilde boğazı rahatlatıp öksürük refleksini baskıladığı ifade ediliyor.

🔸Beslenme uzmanı Macciochi ise bağışıklığı desteklemek için sarımsak, zencefil ve shiitake mantarı içeren sıcak et sularını öneriyor.

🔸Bu besinlerin hem bağışıklık sistemini güçlendiren bileşenler açısından zengin olduğu hem de kolay sindirilebilir yapılarıyla hastalık dönemlerinde vücudu yormadığı belirtiliyor.