74 Milyonla Dünyanın En Çok Kedi Besleyen Ülkesi

Can dostlarımızı evlerde ya da sokaklarda her zaman beslemeli, onları asla unutmamalıyız. Hayvan sevgisinin yaygın olduğu dünyada bazı ülkelerde kedi popülasyonu kontrol altına alınırken, World Population Review tarafından yapılan sıralamaya göre Türkiye, kedi popülasyonunun yüksek olduğu ülkeler arasında ilk 25'e girmeyi başardı.