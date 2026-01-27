İBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama
Bakanlıktan 'sahte yardım' paylaşımlarına karşı uyarı
İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
MTV'de ilk taksit için süre daralıyor
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Engellilere bireysel eğitim desteği bu yıl için aylık 7 bin 748 lira oldu
Akademi fırsatçıları! Kontenjanlar açıklandı, fiyatlar katlandı
Fabrika fiyatına eczane! Ruhsat ranta döndü, mezunlar dışarıda kaldı
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte güncel fiyatlar
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Bakan Tekin: Öğrenmeyi sınıfın dört duvarından çıkarmayı hedefliyoruz
Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak
Bakan Işıkhan açıkladı: 3 yılda 3 milyon gence iş kapısı!
İlk evini alacaklara kredi kolaylığı yolda: Düşük faiz, uzun vade!
Bakan Göktaş'tan korkutan uyarı: Çocuklarda yeme bozukluğu yaşı 8'e düştü!
Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
74 Milyonla Dünyanın En Çok Kedi Besleyen Ülkesi

Türkiye sandınız ama değil!

  1. Can dostlarımızı evlerde ya da sokaklarda her zaman beslemeli, onları asla unutmamalıyız. Hayvan sevgisinin yaygın olduğu dünyada bazı ülkelerde kedi popülasyonu kontrol altına alınırken, World Population Review tarafından yapılan sıralamaya göre Türkiye, kedi popülasyonunun yüksek olduğu ülkeler arasında ilk 25'e girmeyi başardı.

  2. DÜNYADA KEDİ POPÜLASYONU 1 MİLYARI AŞTI <br> Kediler, dünya genelinde en sevilen evcil hayvanlar arasında yer alırken toplam nüfusları 1 milyarı aşıyor. Bu sayıya vahşi kediler de dahil olup, yaklaşık 480 milyonunu sokak kedileri, 350 milyondanfazlasını ise evlerde yaşayan kediler oluşturuyor.

  3. En fazla kediye sahip ülkeler arasında <span><strong>ABD (74 milyon), Çin (53 milyon) ve Rusya (23 milyon) öne çıkarken Brezilya, Almanya, Birleşik Krallık, Japonya ve Hindistan'da</strong></span> yüksek kedi popülasyonuna sahip ülkeler arasında yer almaktadır.

    DÜNYADA EN ÇOK KEDİ BESLEYEN ÜLKELER

    1) Amerika Birleşik Devletleri: 74,2 milyon

    4) Almanya: 15,2 milyon

    5) Fransa: 14,9 milyon

    6) Brezilya: 13 milyon

    7) Birleşik Krallık: 12,2 milyon

    8) İtalya: 10,5 milyon

    9) Hindistan: 10 milyon

    10) Japonya: 9,6 milyon

    11) Ukrayna: 7,9 milyon

    12) Kanada: 7,4 milyon

    13) Meksika: 7 milyon

    14) Polonya: 6,6 milyon

    15) İspanya: 6,4 milyon

    16) Pakistan: 5 milyon

    17) Avustralya: 3,9 milyon

    18) Arjantin: 3,2 milyon

    19) Nijerya: 3 milyon

    20) Tayland: 3 milyon

    21) Hollanda: 3 milyon

    22) Endonezya: 2,5 milyon

    23) Mısır: 2,5 milyon

    24) Türkiye: 2,4 milyon

27 Ocak 2026