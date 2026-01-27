74 Milyonla Dünyanın En Çok Kedi Besleyen Ülkesi
Türkiye sandınız ama değil!
Can dostlarımızı evlerde ya da sokaklarda her zaman beslemeli, onları asla unutmamalıyız. Hayvan sevgisinin yaygın olduğu dünyada bazı ülkelerde kedi popülasyonu kontrol altına alınırken, World Population Review tarafından yapılan sıralamaya göre Türkiye, kedi popülasyonunun yüksek olduğu ülkeler arasında ilk 25'e girmeyi başardı.
DÜNYADA KEDİ POPÜLASYONU 1 MİLYARI AŞTI
Kediler, dünya genelinde en sevilen evcil hayvanlar arasında yer alırken toplam nüfusları 1 milyarı aşıyor. Bu sayıya vahşi kediler de dahil olup, yaklaşık 480 milyonunu sokak kedileri, 350 milyondanfazlasını ise evlerde yaşayan kediler oluşturuyor.
En fazla kediye sahip ülkeler arasında ABD (74 milyon), Çin (53 milyon) ve Rusya (23 milyon) öne çıkarken Brezilya, Almanya, Birleşik Krallık, Japonya ve Hindistan'da yüksek kedi popülasyonuna sahip ülkeler arasında yer almaktadır.
DÜNYADA EN ÇOK KEDİ BESLEYEN ÜLKELER
1) Amerika Birleşik Devletleri: 74,2 milyon
2) Çin: 53,1 milyon
3) Rusya: 23,1 milyon
4) Almanya: 15,2 milyon
5) Fransa: 14,9 milyon
6) Brezilya: 13 milyon
7) Birleşik Krallık: 12,2 milyon
8) İtalya: 10,5 milyon
9) Hindistan: 10 milyon
10) Japonya: 9,6 milyon
11) Ukrayna: 7,9 milyon
12) Kanada: 7,4 milyon
13) Meksika: 7 milyon
14) Polonya: 6,6 milyon
15) İspanya: 6,4 milyon
16) Pakistan: 5 milyon
17) Avustralya: 3,9 milyon
18) Arjantin: 3,2 milyon
19) Nijerya: 3 milyon
20) Tayland: 3 milyon
21) Hollanda: 3 milyon
22) Endonezya: 2,5 milyon
23) Mısır: 2,5 milyon
24) Türkiye: 2,4 milyon