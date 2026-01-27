İBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama
2026 Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı

e-Devlet MSB celp ve sevk tarihleri!

  1. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre,<strong>2026 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları ilan edildi.</strong>

  2. <p><strong>MSB'DEN AÇIKLAMA</strong></p><p><u>Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;</u></p><p><strong>"Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir.</strong></p><p><strong>Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz."</strong></p>

    "Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir.

  3. <p>Sonuçlar yalnızca <strong>e-Devlet "Askerliğim"</strong>hizmeti üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek. Posta veya farklı bir bildirim yöntemi uygulanmayacak.</p><p><a href="https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-askerligim" target="_blank" data-processed="true"><strong>ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI</strong></a></p>

  4. <p><strong>E-DEVLET ÜZERİNDEN BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA</strong></p><p>Sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yükümlüler, eğitim alacakları birlik, celp dönemi ve sevk tarihine e-Devlet üzerinden kolayca ulaşabilecek.</p><p>Bunun için:</p><p><strong><span style="background-color:#FFFFE0">e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılacak.</span></strong></p><p><strong><span style="background-color:#FFFFE0">Arama bölümüne "Askerliğim" ya da "Milli Savunma Bakanlığı" yazılacak.</span></strong></p><p><strong><span style="background-color:#FFFFE0">"Sınıflandırma Sonucu" veya "Celp Bilgileri" ekranından detaylar görüntülenecek.</span></strong></p>

  5. <p><strong>2026 YILI BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ</strong></p><p>MSB'nin yayımladığı takvime göre 2026 yılında bedelli askerlik sevkleri aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirilecek:</p><p><strong><span style="background-color:#FFFFE0">05 Şubat 2026</span></strong></p><p><strong><span style="background-color:#FFFFE0">05 Mart 2026</span></strong></p><p><strong><span style="background-color:#FFFFE0">02 Nisan 2026</span></strong></p><p><strong><span style="background-color:#FFFFE0">04 Haziran 2026</span></strong></p><p><strong><span style="background-color:#FFFFE0">02 Temmuz 2026</span></strong></p><p><strong><span style="background-color:#FFFFE0">06 Ağustos 2026</span></strong></p><p><strong><span style="background-color:#FFFFE0">03 Eylül 2026</span></strong></p><p><strong><span style="background-color:#FFFFE0">01 Ekim 2026</span></strong></p><p><strong><span style="background-color:#FFFFE0">05 Kasım 2026</span></strong></p><p><strong><span style="background-color:#FFFFE0">03 Aralık 2026</span></strong></p>

  6. <p><strong>CELP VE SEVK DÖNEMİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILACAK?</strong></p><p>Yükümlüler, istemeleri halinde celp ve sevk dönemlerini sadece 2026 yılı içerisinde geçerli olmak üzere değiştirebilecek. Değişiklik işlemleri, mevcut kontenjan durumu dikkate alınarak yapılacak ve sevk tarihinden en geç 10 gün öncesine kadar gerçekleştirilebilecek. Bu hak en fazla 3 kez kullanılabilecek.</p>

  7. Başvurular e-Devlet<strong>"Askerliğim"</strong> uygulaması üzerinden ya da askerlik şubelerinden yapılabilecek. Ancak kontenjanı dolu olan veya temel eğitim planlanmayan celp dönemleri için tercih açılmayacak.

  8. <p><strong>SEVK BELGELERİ NE ZAMAN ALINACAK?</strong></p><p>Bedelli askerlik sevk belgeleri, yükümlülerin tabi olduğu celp ve sevk tarihinden 10 gün önce e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden temin edilebilecek. Yapılan celp değişikliklerinin sonuçları ise <strong>"Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri" ya da "Askerlik Durum Belgesi Sorgulama"</strong> ekranlarından takip edilebilecek.</p>

  9. 2026 yılında bedelli askerlik yapacak adaylar için süreç bu takvim doğrultusunda ilerleyecek.

  10. <p><strong>BEDELLİ ASKERLİK İHTİYAÇ LİSTESİNDE NELER OLMALI?</strong></p><p><span style="background-color:#FFFFE0">· İç çamaşırı (Boxer)</span></p><p><span style="background-color:#FFFFE0">· Ayak kokusunu önleyici toz</span></p><p><span style="background-color:#FFFFE0">· Tıraş malzemeleri seti (Köpük, kolonya, tıraş bıçağı)</span></p><p><span style="background-color:#FFFFE0">· Boyun askılı cüzdan</span></p><p><span style="background-color:#FFFFE0">· Kol saati</span></p><p><span style="background-color:#FFFFE0">· Kulak tıkacı</span></p><p><span style="background-color:#FFFFE0">· Kulak çubuğu</span></p><p><span style="background-color:#FFFFE0">· Banyo çamaşırı</span></p><p><span style="background-color:#FFFFE0">. Banyo lifi</span></p><p><span style="background-color:#FFFFE0">· Havlu</span></p><p><span style="background-color:#FFFFE0">· Terlik</span></p><p><span style="background-color:#FFFFE0">· Tırnak bakım seti ( tırnak makası, törpü)</span></p><p><span>· Yara bandı</span></p><p><span>· Kağıt ürünleri ( ıslak mendil, tuvalet kağıdı, peçete)</span></p>

27 Ocak 2026