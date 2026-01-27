2026 Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı

CELP VE SEVK DÖNEMİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILACAK?

Yükümlüler, istemeleri halinde celp ve sevk dönemlerini sadece 2026 yılı içerisinde geçerli olmak üzere değiştirebilecek. Değişiklik işlemleri, mevcut kontenjan durumu dikkate alınarak yapılacak ve sevk tarihinden en geç 10 gün öncesine kadar gerçekleştirilebilecek. Bu hak en fazla 3 kez kullanılabilecek.