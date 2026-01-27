2026 Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı
e-Devlet MSB celp ve sevk tarihleri!
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre,2026 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları ilan edildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir.
Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz."
Sonuçlar yalnızca e-Devlet "Askerliğim"hizmeti üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek. Posta veya farklı bir bildirim yöntemi uygulanmayacak.
E-DEVLET ÜZERİNDEN BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA
Sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yükümlüler, eğitim alacakları birlik, celp dönemi ve sevk tarihine e-Devlet üzerinden kolayca ulaşabilecek.
Bunun için:
e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılacak.
Arama bölümüne "Askerliğim" ya da "Milli Savunma Bakanlığı" yazılacak.
"Sınıflandırma Sonucu" veya "Celp Bilgileri" ekranından detaylar görüntülenecek.
2026 YILI BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
MSB'nin yayımladığı takvime göre 2026 yılında bedelli askerlik sevkleri aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirilecek:
05 Şubat 2026
05 Mart 2026
02 Nisan 2026
04 Haziran 2026
02 Temmuz 2026
06 Ağustos 2026
03 Eylül 2026
01 Ekim 2026
05 Kasım 2026
03 Aralık 2026
CELP VE SEVK DÖNEMİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILACAK?
Yükümlüler, istemeleri halinde celp ve sevk dönemlerini sadece 2026 yılı içerisinde geçerli olmak üzere değiştirebilecek. Değişiklik işlemleri, mevcut kontenjan durumu dikkate alınarak yapılacak ve sevk tarihinden en geç 10 gün öncesine kadar gerçekleştirilebilecek. Bu hak en fazla 3 kez kullanılabilecek.
Başvurular e-Devlet"Askerliğim" uygulaması üzerinden ya da askerlik şubelerinden yapılabilecek. Ancak kontenjanı dolu olan veya temel eğitim planlanmayan celp dönemleri için tercih açılmayacak.
SEVK BELGELERİ NE ZAMAN ALINACAK?
Bedelli askerlik sevk belgeleri, yükümlülerin tabi olduğu celp ve sevk tarihinden 10 gün önce e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden temin edilebilecek. Yapılan celp değişikliklerinin sonuçları ise "Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri" ya da "Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" ekranlarından takip edilebilecek.
2026 yılında bedelli askerlik yapacak adaylar için süreç bu takvim doğrultusunda ilerleyecek.
BEDELLİ ASKERLİK İHTİYAÇ LİSTESİNDE NELER OLMALI?
· İç çamaşırı (Boxer)
· Ayak kokusunu önleyici toz
· Tıraş malzemeleri seti (Köpük, kolonya, tıraş bıçağı)
· Boyun askılı cüzdan
· Kol saati
· Kulak tıkacı
· Kulak çubuğu
· Banyo çamaşırı
. Banyo lifi
· Havlu
· Terlik
· Tırnak bakım seti ( tırnak makası, törpü)
· Yara bandı
· Kağıt ürünleri ( ıslak mendil, tuvalet kağıdı, peçete)
