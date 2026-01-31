Dijital Terörizme Karşı, Stratejik İletişim, Hukuk ve Devlet Refleksi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası tutuklandı
BDDK yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı
Alacak davalarında son 15 yılda yüzde 366'lık yükseliş!
Bakan Tunç açıkladı: Hakimlere yeni takdir yetkisi yolda!
Altın ve gümüşte tarihi çöküş: 1980'lerden bu yana en büyük düşüş!
Enes Batur dahil 9 ünlüye uyuşturucudan yakalama kararı
İşte 2025'in en ilginç tüketici şikayetleri
Dev üretim üssü: Cezaevinden günde bin çift ayakkabı çıkıyor
Türklerin yurt dışından konut alımında rekor: İşte en çok konut alınan ülkeler!
Market raflarında zam yağmuru: 41 ürünün 33'ünde fiyat arttı
Yerel yatırım listesi güncellendi: 81 ilin öncelikleri değişti
UEFA finalleri ve EURO 2032 hazırlıkları KDV istisnasına girdi
En düşük emekli aylığında farkların yatacağı tarih netleşti
Kuver yasaklandı 'yüzde' karmaşası başladı: 'İşçi payı' devam edecek mi?
Tapuda yeni dönem başlıyor: Düşük bedel beyanına yakın takip!
Dumansız hava sahası genişliyor: Yarı açık alanlar da yasak kapsamına giriyor
Turistler de şikayetçi: Evde 400, restoranda 4 bin TL!
Kredi kartı borcu yapılandıranlara faiz sınırı getirildi
Yurt dışı gündeliklerine ilişkin yeni karar yayımlandı
Ekonomistlerin ocak enflasyonu beklentisi yüzde 4,21
Turizm geliri 2025'te rekor kırdı: 65,2 milyar dolara ulaştı
Gümüş ve altın fiyatlarındaki büyük çöküş devam ediyor
Aday memurların işten atılması kolaylaştırıldı mı?
Memur-Sen'den uyarı: Torba yasalar kamu sorunlarını çözmüyor
Bakan Tekin: Reyting denildi, vazgeçildi ama Ailem dizisi 130 milyonu aştı
TÜRK-İŞ açıkladı: İşte yılın ilk açlık ve yoksulluk sınırı!
Bakan Yumaklı açıkladı: Bu alanlarda başvuranlara destek verilecek
Dünya Altın Konseyi'nden ramazan öncesi altın uyarısı: Acele etmeyin!
Yılmaz: Dünyada öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerden biriyiz
Tarihin En Tuhaf Ve Tehlikeli Detoksları

Parazit yutandan boraks banyosuna...

  1. Bayramlar, tatiller ve aşırı tüketim dönemlerinin ardından birçok kişi vücudunu "sıfırlamak" için detoks ve oruç kürlerine yöneliyor. Oysa bu alışkanlık yeni değil. Antik Mısır'dan Viktorya dönemine, Hollywood yıldızlarından TikTok trendlerine kadar uzanan uzun bir geçmişi var.<strong>Kleopatra'nın ekşi eşek sütü banyoları, Dr. Kellogg'un yoğurt lavmanları ve kanseri iyileştirdiği iddia edilen üzüm kürleri bu arayışın en bilinen örnekleri arasında.</strong>

  2. <h3><strong>Üzüm Detoksu</strong></h3><p>NY Post'ta yer alan habere göre 1927'de yayımlanan "Üzüm Tedavisi" kitabında önerilen bu kür önce günlerce sadece su içmeyi ardından haftalarca yalnızca üzüm tüketmeyi içeriyordu. Yazara göre üzüm mide kanserini bile iyileştirebilirdi.</p><p><strong>Ancak uzmanlar bu iddiaları açıkça reddetti. Üzüm lif, su ve antioksidan açısından faydalı olsa da tek başına hastalıkları tedavi ettiğine dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmuyor. Üstelik tek tip beslenme ciddi besin eksikliklerine yol açabiliyor.</strong></p>

  3. <h3><strong>"Vücudu Sıfırlamak" Büyük Bir Yanılgı</strong></h3><p>New York Tıp Koleji'nden diyetisyen Giana DiMaria, detoks programlarının en büyük hatasının vücudu baştan aşağı temizlediği iddiası olduğunu söylüyor:</p><p><strong>"Karaciğeriniz siz uyurken bile vücudu detoksifiye eder. Ani ve kısıtlayıcı diyetler dehidrasyon, elektrolit dengesizliği ve yeme bozukluklarına neden olabilir."</strong></p>

  4. <h3><span style="color:#FF0000"><strong>Tarihin En Tehlikeli Detoks ve Arınma Yöntemleri</strong></span></h3><h3><strong>1. Tenya Diyeti</strong></h3><ul><li><p>19. yüzyılda popüler olan bu yöntemde kilo vermek isteyenler canlı tenya yumurtası içeren kapsüller yutuyordu. Amaç parazitin bağırsakta büyüyerek alınan kalorileri tüketmesiydi.</p></li><li><strong>Sonuç ise felaketti: Şiddetli kansızlık, yetersiz beslenme, enfeksiyonlar ve bazı vakalarda ölüm. Paraziti çıkarmak için yapılan müdahaleler bile hayati risk taşıyordu.</strong></li></ul>

  5. <h3><strong>2. Şelale Lavmanı</strong></h3><p>Lavman uygulamaları Antik Mısır'a kadar uzanıyor. 20. yüzyılın başında geliştirilen "JBL Cascade" adlı cihaz, bağırsakların toksinlerden arındırılacağı iddiasıyla pazarlanmıştı.</p><p><strong>Günümüzde lavmanlar yalnızca tıbbi durumlarda kullanılıyor. Bilimsel veriler lavmanın vücudu toksinlerden arındırdığına dair hiçbir kanıt olmadığını ortaya koyuyor.</strong></p>

  6. <h3><strong>3. Boraks Banyosu</strong></h3><p>2023'te sosyal medyada yayılan boraks banyosu trendi ağır metalleri ve toksinleri vücuttan attığını iddia ediyor. Oysa boraksın yutulması mide-bağırsak hasarı böbrek yetmezliği ve ölümle sonuçlanabiliyor. <strong>Ciltle temasında ise döküntü, kaşıntı ve ciddi tahriş riski bulunuyor.</strong></p><h3><strong>4. Aktif Kömür Detoksu</strong></h3><p>Zehirlenme vakalarında kullanılan aktif kömür, bir dönem detoks içeceklerinin vazgeçilmezi haline geldi. Ancak kömür yalnızca toksinleri değil vitaminleri, mineralleri ve ilaçları da emebiliyor. Uzmanlar, bilinçsiz kullanımın uzun vadede ciddi besin eksikliklerine yol açabileceğini vurguluyor.</p>

  7. <h3><strong>5. Lahana Çorbası Diyeti</strong></h3><p>1980'ler ve 90'ların popüler diyeti olan lahana çorbası kısa sürede kilo verdirse de bu kayıp çoğunlukla sudan ibaret. <strong>Uzun vadede gaz, kramp, baş dönmesi ve yorgunluk gibi sorunlar kaçınılmaz hale geliyor.</strong></p>

  8. <h3><strong>6. Master Cleanse</strong></h3><p>Limon suyu, akçaağaç şurubu ve acı biberle yapılan bu kür 10 gün boyunca neredeyse hiçbir besin almadan uygulanıyor. <strong>Ünlüler sayesinde popülerleşen yöntem hızlı kilo kaybı sağlasa da ciddi metabolik riskler barındırıyor.</strong></p>

  9. <h3><strong><span>Uzmanlardan Net Uyarı: Sağlıklı Detoks Zaten Vücudunuzda Var</span></strong></h3><p>Beslenme uzmanlarına göre gerçek "arınma", ani ve sert diyetlerle değil sürdürülebilir alışkanlıklarla mümkün.</p><p><strong>Önerilen sağlıklı adımlar:</strong></p><ul><li><p>Lif açısından zengin besinleri artırmak</p></li><li><p>İşlenmiş gıdaları azaltmak</p></li><li><p>Yeterli su tüketmek</p></li><li><p>Dengeli ve çeşitli beslenmek</p></li></ul>

31 Ocak 2026