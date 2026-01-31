Tarihin En Tuhaf Ve Tehlikeli Detoksları

3. Boraks Banyosu

2023'te sosyal medyada yayılan boraks banyosu trendi ağır metalleri ve toksinleri vücuttan attığını iddia ediyor. Oysa boraksın yutulması mide-bağırsak hasarı böbrek yetmezliği ve ölümle sonuçlanabiliyor. Ciltle temasında ise döküntü, kaşıntı ve ciddi tahriş riski bulunuyor.

4. Aktif Kömür Detoksu

Zehirlenme vakalarında kullanılan aktif kömür, bir dönem detoks içeceklerinin vazgeçilmezi haline geldi. Ancak kömür yalnızca toksinleri değil vitaminleri, mineralleri ve ilaçları da emebiliyor. Uzmanlar, bilinçsiz kullanımın uzun vadede ciddi besin eksikliklerine yol açabileceğini vurguluyor.