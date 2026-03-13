Erdoğan: Bu can bu tende olduğu müddetçe mazlumların yanında duracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 10. Milli İrade İftar Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle;

"Henüz 6 yaşındaki kız çocuklarının 335 kurşun sıkılarak öldürüldüğü bir dünyanın tüm denizleri mavi olsa ne olur olmasa ne olur."

"Bazı ülkeler zulmü ve soykırımı görmezden geldi, bazı ülkeler İsrail gibi soykırımcılara destek verdi."

"Aileleri tamamen yok edilen on binlerce Gazzeli Suriyeli çocuğun dramı sanal alemin sahte vicdanı sayesinde sürüsünden ayrılan penguen kadar gündeme gelmedi"

"Vicdan tutulmasına uğramış böyle bir dünyada Türkiye olarak insanlığın vicdanı olması mücadelesini hep birlikte veriyoruz."

"Bu can bu tende olduğu müddetçe mazlumların yanında duracak, zulme rıza göstermeyeceğiz, baskılar karşısında sinmeyecek ve susmayacağız."

"Bir avuç vicdan, cesaret sahibi ülke, kurum ve kuruluş dışında coğrafyamızdaki zulümlere tepki gösteren, bunları durdurmak için didinen neredeyse çıkmadı."

"Birbirimize sıkıca kenetlendiğimiz sürece istiklal ve istikbalimize uzanan namahrem elleri kırabiliriz."

"Biz hükümet olarak ülkemizi savaşın içine çekmek isteyen tertip, tuzak ve tahriklere karşı çok dikkatli hareket ediyoruz."

"Bu süreçte, dün gece olduğu gibi hava sahamızı ihlal eden her türlü tehdide yönelik gerekli önleme faaliyetlerinde de bulunuyoruz."

"Ülkemizi bu ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir."

"Sizlerden de İran'a saldırılarla eş zamanlı olarak köpürtülen mezhep ve etnik kökenli kışkırtmalara karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum."