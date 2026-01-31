20 Ünlüyü Takipten Çıkardı! "Bana O İlham Oldu"
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından bir gecede 20 kişiyi takipten çıkarak adeta "büyük temizlik" yaptı.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından bir gecede 20 kişiyi takipten çıkarak adeta "büyük temizlik" yaptı. Kendisine "Didem Balçın'ın ilham olduğunu" söyleyen Akalın'ın takipten çıktığı kişiler gündem oldu.
Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden biri olan ve geçtiğimiz günlerde Blok3 ile girdiği polemik sonrası magazin gündeminden günlerce düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir gecede 20 ünlü ismi takipten çıkarak sosyal medya hesabında temizlik yaptı.
ÇARPICI İDDİALARDA BULUNMUŞTU Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamasında müzik sektöründeki Spotify manipülasyonu iddialarını yeniden gündeme getirmiş ve Ebo'nun kendisini arayarak "Abla seni yarın listenin zirvesinden indireceğiz." dediğini iddia etti
"ORADA BAŞKA ŞEYLER DÖNÜYOR" Akalın daha sonra açıklamasında yeni şarkıların nasıl bu kadar kısa sürede zirveye yerleştiğini anlamadığını belirterek "Blok3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor." demesi üzerine Blok3'de olaya dahil olmuştu.
"ANNEANNEM YAŞINDA" DEMİŞTİ Demet Akalın'ın açıklamalarında sonra söz hakkı doğan Blok3, "Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal. Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim. Ablamın, teyzemin." diyerek bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.
"SİZİN GİBİ NE BOTUM NE DE FAKE TAKİPÇİM VAR" Blok3'ün bu açıklamasından sonra sinirlenen Demet Akalın, "Saygısız ve terbiyesiz... Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Otuz seneyi göreceksin sen, haa... Güldürme beni! Utan!" diyerek adeta ateş püskürmüştü.
"BENCE BU POLEMİĞE GİRMEMEK EN İYİSİ" İkili arasında yaşanan bu gerilime daha sonra Sefo dahil olmuş ve "Her ikisinin de haklı olduğu konular var. Bence bu polemiğe girmemek en iyisi." gibi yuvarlak bir açıklama yapmıştı.
BLOK3'ÜN ŞARKILARI SPOTIFY'DAN KALDIRILMIŞTI Blok3 ve Demet Akalın arasındaki tartışmanın yankıları devam ederken geçtiğimiz günlerde Blok3 sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile bazı şarkılarının Spotify'dan kaldırıldığını açıklayarak şunları söylemişti:
"Benimle uğraşacaksınız ha? Obsesif albümü tamamen kaldırılmış. Onun harici 5 tane daha şarkım kaldırılmış. Benim mailimi çalmışlar galiba. Öyle bir şeyler duydum araştırdığım kadarıyla. Bu işin arkasında kim var kim yok çıkacak!"
MURAT BOZ BLOK3'E DESTEK VERMİŞTİ Blok3 bu açıklamasından bir süre sonra yeni bir açıklama yaparak kaldırılan şarkılarının geri yüklendiğini duyurmuştu. Bu olay müzik dünyasında yankılanırken bir davete katılan Murat Boz'a bu konular hakkında ne düşündüğü sorulmuş ve ünlü şarkıcı Blok3'e desteğini açıklayarak şu açıklamayı yapmıştı:
"Çocuklar emek sarf eden, yazan, çizen çocuklar. Ben inanmıyorum o işlere. Çünkü sokağı görüyorum, konserleri görüyorum, seyircinin ilgisini, tepkisini görüyorum. Blok3'ün çok sevilen şarkıları var. Bilmiyorum, teknik bir arıza da olmuş olabilir. Hiçbir fikrim yok, şu an öğreniyorum. Bir şey demem çok doğru olmaz ama bizim üreten, çalışan çocuklara ihtiyacımız var. Yermek değil, gömmek değil; onları el üstünde tutmak lazım."
AKALIN, MURAT BOZ'U TAKİP ETMEYİ BIRAKTI Murat Boz'un bu açıklamasının ardından Demet Akalın, ünlü şarkıcıyı takipten çıkmış ve sosyal medya hesabından göndermeli paylaşımlar yapmıştı.
BİR GECEDE 20 KİŞİNİN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ Sosyal medyada yaptığı dobra paylaşımlar ile dikkat çeken Demet Akalın'dan dün gece yeni bir hamle geldi. Ünlü şarkıcı bir gecede 20 kişiyi takipten çıkartarak adeta kendisinde destek vermeyen kişilerin üstünü çizdi.
İşte Demet Akalın'ın takipten çıkardığı o kişiler;
-Soner Sarıkabadayı
-Rober Hatemo
-Hande Sarıoğlu
-Sakiler
-Emre Demir
-İlhan Şen
-Tekir
-Deha Bilimlier
-Ahmet İrem Kanan
-Şebnem Özinal
-Alara Koçibey
-Ege Konakoğlu
-Demet Türkmen
-Gökhan Fikret Ökten
-Alper Atakan
-Asil Gök
-Furkan Dede
-Kadir Kurt
Müzik sektöründen ve cemiyet hayatından tanınan 20 ünlü ismi takipten çıkan Demet Akalın, 2.sayfaoffical'a yaptığı açıklamasında "Didem Balçın bana ilham oldu." dedi.