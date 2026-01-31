Dijital Terörizme Karşı, Stratejik İletişim, Hukuk ve Devlet Refleksi
Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Nerede Kaç Kişi Olacaktı?

TÜİK?in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları?na göre hazırladığı listede herkesin kendi memleketinde yaşaması durumunda nüfus sayımlarının nasıl olacağı ortaya çıktı.

  1. TÜİK?in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri, "Herkes memleketinde yaşasaydı ne olurdu?" sorusuna çarpıcı yanıtlar verdi

    TÜİK?in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri, "Herkes memleketinde yaşasaydı ne olurdu?" sorusuna çarpıcı yanıtlar verdi

  2. HERKES KENDİ MEMLEKETİNDE YAŞASAYDI TÜRKİYE?NİN NÜFUSU ŞU ŞEKİLDE OLACAKTI; <br> <p>1. YALOVA: 131.267</p> <p>2. TUNCELİ: 257.258</p> <p>3. BİLECİK: 272.104</p> <p>4. BAYBURT: 288.939</p> <p>5. BARTIN: 344.432</p> <p>6. KİLİS: 348.320</p> <p>7. KARABÜK: 352.990</p> <p>8. IĞDIR: 364.234</p> <p>9. HAKKARİ: 364.913</p> <p>10. KARAMAN: 367.891</p>

    HERKES KENDİ MEMLEKETİNDE YAŞASAYDI TÜRKİYE?NİN NÜFUSU ŞU ŞEKİLDE OLACAKTI;

    1. YALOVA: 131.267

    2. TUNCELİ: 257.258

    3. BİLECİK: 272.104

    4. BAYBURT: 288.939

    5. BARTIN: 344.432

    6. KİLİS: 348.320

    7. KARABÜK: 352.990

    8. IĞDIR: 364.234

    9. HAKKARİ: 364.913

    10. KARAMAN: 367.891

  3. <p>11. BURDUR: 378.437</p> <p>12. UŞAK: 416.728</p> <p>13. DÜZCE: 437.889</p> <p>14. KIRKLARELİ: 442.879</p> <p>15. BOLU: 448.324</p>

    11. BURDUR: 378.437

    12. UŞAK: 416.728

    13. DÜZCE: 437.889

    14. KIRKLARELİ: 442.879

    15. BOLU: 448.324

  4. <p>16. ARTVİN: 450.827</p> <p>17. GÜMÜŞHANE: 458.887</p> <p>18. EDİRNE: 502.227</p> <p>19. KIRIKKALE: 541.579</p> <p>20. NEVŞEHİR: 544.768</p>

    16. ARTVİN: 450.827

    17. GÜMÜŞHANE: 458.887

    18. EDİRNE: 502.227

    19. KIRIKKALE: 541.579

    20. NEVŞEHİR: 544.768

  5. <p>21. ARDAHAN: 551.830</p> <p>22. ÇANAKKALE: 557.115</p> <p>23. ISPARTA: 563.898</p> <p>24. TEKİRDAĞ: 568.105</p> <p>25. KIRŞEHİR: 584.323</p>

    21. ARDAHAN: 551.830

    22. ÇANAKKALE: 557.115

    23. ISPARTA: 563.898

    24. TEKİRDAĞ: 568.105

    25. KIRŞEHİR: 584.323

  6. <p>26. BİNGÖL: 595.180</p> <p>27. AKSARAY: 599.691</p> <p>28. ERZİNCAN: 643.518</p> <p>29. AMASYA: 654.464</p> <p>30. MUĞLA: 667.530</p>

    26. BİNGÖL: 595.180

    27. AKSARAY: 599.691

    28. ERZİNCAN: 643.518

    29. AMASYA: 654.464

    30. MUĞLA: 667.530

  7. <p>31. NİĞDE: 674.747</p> <p>32. ÇANKIRI: 685.417</p> <p>33. KOCAELİ: 692.210</p> <p>34. OSMANİYE: 710.887</p> <p>35. SİNOP: 716.095</p>

    31. NİĞDE: 674.747

    32. ÇANKIRI: 685.417

    33. KOCAELİ: 692.210

    34. OSMANİYE: 710.887

    35. SİNOP: 716.095

  8. <p>36. ZONGULDAK: 735.092</p> <p>37. KÜTAHYA: 735.138</p> <p>38. ŞIRNAK: 745.179</p> <p>39. ESKİŞEHİR: 756.445</p> <p>40. RİZE: 781.611</p>

    36. ZONGULDAK: 735.092

    37. KÜTAHYA: 735.138

    38. ŞIRNAK: 745.179

    39. ESKİŞEHİR: 756.445

    40. RİZE: 781.611

  9. <p>41. SİİRT: 859.444</p> <p>42. BATMAN: 877.298</p> <p>43. BİTLİS: 879.572</p> <p>44. ELAZIĞ: 940.190</p> <p>45. AYDIN: 943.956</p>

    41. SİİRT: 859.444

    42. BATMAN: 877.298

    43. BİTLİS: 879.572

    44. ELAZIĞ: 940.190

    45. AYDIN: 943.956

  10. <p>46. DENİZLİ: 979.253</p> <p>47. MUŞ: 1.003.623</p> <p>48. KARS: 1.010.697</p> <p>49. SAKARYA: 1.027.516</p> <p>50. KASTAMONU: 1.077.044</p>

    46. DENİZLİ: 979.253

    47. MUŞ: 1.003.623

    48. KARS: 1.010.697

    49. SAKARYA: 1.027.516

    50. KASTAMONU: 1.077.044

  11. <p>51. GİRESUN: 1.157.858</p> <p>52. AFYONKARAHİSAR: 1.164.060</p> <p>53. ADIYAMAN: 1.209.269</p> <p>54. YOZGAT: 1.240.756</p> <p>55. ANTALYA: 1.251.094</p> <p>56. AĞRI: 1.267.888</p> <p>57. BALIKESİR: 1.277.831</p> <p>58. ÇORUM: 1.328.236</p> <p>59. TOKAT: 1.387.198</p> <p>60. MERSİN: 1.408.246</p>

    51. GİRESUN: 1.157.858

    52. AFYONKARAHİSAR: 1.164.060

    53. ADIYAMAN: 1.209.269

    54. YOZGAT: 1.240.756

    55. ANTALYA: 1.251.094

    56. AĞRI: 1.267.888

    57. BALIKESİR: 1.277.831

    58. ÇORUM: 1.328.236

    59. TOKAT: 1.387.198

    60. MERSİN: 1.408.246

  12. <p>61. MALATYA: 1.418.666</p> <p>62. MANİSA: 1.423.485</p> <p>63. KAYSERİ: 1.523.456</p> <p>64. TRABZON: 1.586.303</p> <p>65. ORDU: 1.597.285</p>

    61. MALATYA: 1.418.666

    62. MANİSA: 1.423.485

    63. KAYSERİ: 1.523.456

    64. TRABZON: 1.586.303

    65. ORDU: 1.597.285

  13. <p>66. KAHRAMANMARAŞ: 1.663.566</p> <p>67. VAN: 1.685.143</p> <p>68. MARDİN: 1.778.708</p> <p>69. GAZİANTEP: 1.814.691</p> <p>70. ADANA: 1.825.542</p>

    66. KAHRAMANMARAŞ: 1.663.566

    67. VAN: 1.685.143

    68. MARDİN: 1.778.708

    69. GAZİANTEP: 1.814.691

    70. ADANA: 1.825.542

  14. <p>71. BURSA: 1.850.389</p> <p>72. HATAY: 1.881.744</p> <p>73. İZMİR: 1.950.877</p> <p>74. ERZURUM: 1.975.024</p> <p>75. SİVAS: 1.984.375</p>

    71. BURSA: 1.850.389

    72. HATAY: 1.881.744

    73. İZMİR: 1.950.877

    74. ERZURUM: 1.975.024

    75. SİVAS: 1.984.375

  76. SAMSUN: 2.024.484

77. ANKARA: 2.072.813

78. DİYARBAKIR: 2.456.017

79. İSTANBUL: 2.609.762

80. KONYA: 2.689.673

81. ŞANLIURFA: 3.147.99

    76. SAMSUN: 2.024.484

    77. ANKARA: 2.072.813

    78. DİYARBAKIR: 2.456.017

    79. İSTANBUL: 2.609.762

    80. KONYA: 2.689.673

    81. ŞANLIURFA: 3.147.99

31 Ocak 2026