Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Nerede Kaç Kişi Olacaktı?
TÜİK?in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları?na göre hazırladığı listede herkesin kendi memleketinde yaşaması durumunda nüfus sayımlarının nasıl olacağı ortaya çıktı.
-
-
HERKES KENDİ MEMLEKETİNDE YAŞASAYDI TÜRKİYE?NİN NÜFUSU ŞU ŞEKİLDE OLACAKTI;
1. YALOVA: 131.267
2. TUNCELİ: 257.258
3. BİLECİK: 272.104
4. BAYBURT: 288.939
5. BARTIN: 344.432
6. KİLİS: 348.320
7. KARABÜK: 352.990
8. IĞDIR: 364.234
9. HAKKARİ: 364.913
10. KARAMAN: 367.891
-
11. BURDUR: 378.437
12. UŞAK: 416.728
13. DÜZCE: 437.889
14. KIRKLARELİ: 442.879
15. BOLU: 448.324
-
16. ARTVİN: 450.827
17. GÜMÜŞHANE: 458.887
18. EDİRNE: 502.227
19. KIRIKKALE: 541.579
20. NEVŞEHİR: 544.768
-
21. ARDAHAN: 551.830
22. ÇANAKKALE: 557.115
23. ISPARTA: 563.898
24. TEKİRDAĞ: 568.105
25. KIRŞEHİR: 584.323
-
26. BİNGÖL: 595.180
27. AKSARAY: 599.691
28. ERZİNCAN: 643.518
29. AMASYA: 654.464
30. MUĞLA: 667.530
-
31. NİĞDE: 674.747
32. ÇANKIRI: 685.417
33. KOCAELİ: 692.210
34. OSMANİYE: 710.887
35. SİNOP: 716.095
-
36. ZONGULDAK: 735.092
37. KÜTAHYA: 735.138
38. ŞIRNAK: 745.179
39. ESKİŞEHİR: 756.445
40. RİZE: 781.611
-
41. SİİRT: 859.444
42. BATMAN: 877.298
43. BİTLİS: 879.572
44. ELAZIĞ: 940.190
45. AYDIN: 943.956
-
46. DENİZLİ: 979.253
47. MUŞ: 1.003.623
48. KARS: 1.010.697
49. SAKARYA: 1.027.516
50. KASTAMONU: 1.077.044
-
51. GİRESUN: 1.157.858
52. AFYONKARAHİSAR: 1.164.060
53. ADIYAMAN: 1.209.269
54. YOZGAT: 1.240.756
55. ANTALYA: 1.251.094
56. AĞRI: 1.267.888
57. BALIKESİR: 1.277.831
58. ÇORUM: 1.328.236
59. TOKAT: 1.387.198
60. MERSİN: 1.408.246
-
61. MALATYA: 1.418.666
62. MANİSA: 1.423.485
63. KAYSERİ: 1.523.456
64. TRABZON: 1.586.303
65. ORDU: 1.597.285
-
66. KAHRAMANMARAŞ: 1.663.566
67. VAN: 1.685.143
68. MARDİN: 1.778.708
69. GAZİANTEP: 1.814.691
70. ADANA: 1.825.542
-
71. BURSA: 1.850.389
72. HATAY: 1.881.744
73. İZMİR: 1.950.877
74. ERZURUM: 1.975.024
75. SİVAS: 1.984.375
-
76. SAMSUN: 2.024.484
77. ANKARA: 2.072.813
78. DİYARBAKIR: 2.456.017
79. İSTANBUL: 2.609.762
80. KONYA: 2.689.673
81. ŞANLIURFA: 3.147.99