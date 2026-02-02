Azeri Kızı Günel'in Son Hali Olay Oldu!
Tatlıses'in sağ koluydu
-
"Oy Didem" şarkısıyla bir döneme damga vuran "Azeri kızı" Günel'in yıllar içerisindeki değişimi görenleri adeta şoke etti. Estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönen 40 yaşındaki sanatçının son hali, sosyal medyaya damga vurdu.
-
Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in programında sahneye çıkan ve güçlü sesiyle büyük bir şöhretin kapılarını şarkıcı Günel Zeynalova, hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de hatrı sayılır bir hayran kitlesine kavuştu.
-
Tatlıses'in desteğiyle müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı, son yıllarda yalnızca sesiyle değil değişimiyle de çok konuşuluyor.
-
Yıllar içinde pek çok kez estetik operasyon yaptıran ünlü isim, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
-
Siyah saçları ve kahkülleriyle çok beğenilen ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
-
Zeynalova'ya takipçilerinden çok sayıda "Maşallah hiç yaş almıyorsun resmen" şeklinde yorumlar geldi.
-
GELEN ELEŞTİRİLERE "KENDİME BAKIYORUM" DİYEREK YANIT VERMİŞTİ
Ünlü sanatçı, daha önce estetik eleştirilerine şu sözlerle yanıt vermişti:
"Kendime bakıyorum, bir kadının zaten kendisine bakması gerekiyor.
-
Büyüdüm herhalde ya. Burnum ve üst dudağım dışında estetiğim yok. Buna inanmıyorlar ama umurumda değil.
-
18 yaşını geçince bir dökülüyorsun, güzelleşiyorsun. Ondan sonra kendime dikkat etmeye başladım."