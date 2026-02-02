Azeri Kızı Günel'in Son Hali Olay Oldu!

Adıyaman ve Gaziantep'te 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Adıyaman ve Gaziantep'te 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Katliam gibi kaza: Cipin çarptığı 2'si çocuk 3 yaya can verdi
Katliam gibi kaza: Cipin çarptığı 2'si çocuk 3 yaya can verdi
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor

Azeri Kızı Günel'in Son Hali Olay Oldu!

Tatlıses'in sağ koluydu

  1. <span><em><strong>"Oy Didem" şarkısıyla bir döneme damga vuran "Azeri kızı" Günel'in yıllar içerisindeki değişimi görenleri adeta şoke etti. Estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönen 40 yaşındaki sanatçının son hali, sosyal medyaya damga vurdu.</strong></em></span>

    "Oy Didem" şarkısıyla bir döneme damga vuran "Azeri kızı" Günel'in yıllar içerisindeki değişimi görenleri adeta şoke etti. Estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönen 40 yaşındaki sanatçının son hali, sosyal medyaya damga vurdu.

  2. <strong>Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in programında sahneye çıkan ve güçlü sesiyle büyük bir şöhretin kapılarını şarkıcı Günel Zeynalova, hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de hatrı sayılır bir hayran kitlesine kavuştu.</strong>

    Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in programında sahneye çıkan ve güçlü sesiyle büyük bir şöhretin kapılarını şarkıcı Günel Zeynalova, hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de hatrı sayılır bir hayran kitlesine kavuştu.

  3. <strong>Tatlıses'in desteğiyle müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı, son yıllarda yalnızca sesiyle değil değişimiyle de çok konuşuluyor.</strong>

    Tatlıses'in desteğiyle müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı, son yıllarda yalnızca sesiyle değil değişimiyle de çok konuşuluyor.

  4. <strong>Yıllar içinde pek çok kez estetik operasyon yaptıran ünlü isim, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.</strong>

    Yıllar içinde pek çok kez estetik operasyon yaptıran ünlü isim, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

  5. <strong>Siyah saçları ve kahkülleriyle çok beğenilen ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.</strong>

    Siyah saçları ve kahkülleriyle çok beğenilen ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

  6. <strong>Zeynalova'ya takipçilerinden çok sayıda "Maşallah hiç yaş almıyorsun resmen" şeklinde yorumlar geldi.</strong>

    Zeynalova'ya takipçilerinden çok sayıda "Maşallah hiç yaş almıyorsun resmen" şeklinde yorumlar geldi.

  7. <p><span><strong>GELEN ELEŞTİRİLERE "KENDİME BAKIYORUM" DİYEREK YANIT VERMİŞTİ</strong></span></p> <p><strong>Ünlü sanatçı, daha önce estetik eleştirilerine şu sözlerle yanıt vermişti:</strong></p> <p><strong>"Kendime bakıyorum, bir kadının zaten kendisine bakması gerekiyor.</strong></p>

    GELEN ELEŞTİRİLERE "KENDİME BAKIYORUM" DİYEREK YANIT VERMİŞTİ

    Ünlü sanatçı, daha önce estetik eleştirilerine şu sözlerle yanıt vermişti:

    "Kendime bakıyorum, bir kadının zaten kendisine bakması gerekiyor.

  8. <strong>Büyüdüm herhalde ya. Burnum ve üst dudağım dışında estetiğim yok. Buna inanmıyorlar ama umurumda değil.&nbsp;</strong>

    Büyüdüm herhalde ya. Burnum ve üst dudağım dışında estetiğim yok. Buna inanmıyorlar ama umurumda değil. 

  9. <strong>18 yaşını geçince bir dökülüyorsun, güzelleşiyorsun. Ondan sonra kendime dikkat etmeye başladım."</strong>

    18 yaşını geçince bir dökülüyorsun, güzelleşiyorsun. Ondan sonra kendime dikkat etmeye başladım."

2 Şubat 2026