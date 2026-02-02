Küçük İbo, Ciğercide 5 Bin Liraya Sahne Alıyor İddiası!

BU VEBALDİR GÜNAHIMI ALDILAR"

Söz konusu aşağılamanın yalnızca kendisine değil sevenlerine de olduğunu söyleyen Küçük İbo, "Bana çok büyük zarar verdi. İnsanlar rakam görünce inanıyor. Kimse "Doğru mu?" diye sormuyor. Yanımda mıydılar? Parayı elime mi saydılar? Bu vebaldir, günahımı aldılar. Ben yer ayrımı yapmam. Halkın olduğu, gönlün olduğu her yerde sahne alırım. Ama bir sanatçıyı ve oraya gelen insanları küçümseyerek haber yapmak çok yanlış. Aslında beni değil, o mekâna gelen insanları aşağılıyorlar." diyerek tepkisini ortaya koydu.