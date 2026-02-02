Adıyaman ve Gaziantep'te 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Küçük İbo, Ciğercide 5 Bin Liraya Sahne Alıyor İddiası!

  12 yaşında çıkardığı albümle yıldızı parlayan ve 90'lı yılların unutulmaz isimlerinden biri haline Küçük İbo, son günlerde bir ciğercide sahne aldığı ve "5 bin liraya düştüğü" iddialarıyla gündemdeydi. Ünlü şarkıcı, söz konusu haberler üzerine sessizliğini bozarak "Birileri bilerek kötülük yapmaya çalıştı" diye konuştu.

  Bir dönem İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak anılan ve milyonlar satan albümleriyle Türkiye'nin gözbebeği haline gelen Küçük İbo, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.

  Şimdilerde 41 yaşında olan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bir ciğercide sahne aldığı ve "5 bin liraya düştüğü" iddialarıyla gündeme geldi.

  Hakkında çıkan iddiaları yanıtsız bırakmayan ünlü şarkıcı, Posta Gazetesi'ne çok özel açıklamalarda bulundu.

  "HABERLER BENİ ÇOK YARALADI"

"Ciğercilere düştü" ifadelerine çok kırıldığını dile getiren ünlü isim, şöyle konuştu:

"Kızmaktan çok içerledim. Yazılanlar doğru değildi. "Ciğercilere düştü", "5 bin liraya sahne alıyor" gibi ifadeler kullanıldı.

  Oysa orası İstanbul'da çok sevdiğim arkadaşlarımın mekanı. O gün misafir olarak gittim. Sahneye davet ettiler, kırmadım, 2-3 parça okudum. Hepsi bu. Çıkan haberler gerçekten çok yaraladı."

  "HALKIN OLDUĞU HER YERDE SAHNE ALIRIM"

Haksızlığa uğradığını sözlerine ekleyen Küçük İbo, "Çünkü orada bir aşağılama vardı. Ben halkın olduğu her yerde sahne alırım, bundan utanmam. Ama "düştü" kelimesi çok başka bir şey. Yazılan rakam benim orkestramdaki tek bir müzisyenin günlük aldığı ücret bile değil. Avrupa'da büyük sahnelerim var, Türkiye'de konserlerim var. Bu bana yapılmış büyük bir haksızlık." şeklinde konuştu.

  BU VEBALDİR GÜNAHIMI ALDILAR"

Söz konusu aşağılamanın yalnızca kendisine değil sevenlerine de olduğunu söyleyen Küçük İbo, "Bana çok büyük zarar verdi. İnsanlar rakam görünce inanıyor. Kimse "Doğru mu?" diye sormuyor. Yanımda mıydılar? Parayı elime mi saydılar? Bu vebaldir, günahımı aldılar. Ben yer ayrımı yapmam. Halkın olduğu, gönlün olduğu her yerde sahne alırım. Ama bir sanatçıyı ve oraya gelen insanları küçümseyerek haber yapmak çok yanlış. Aslında beni değil, o mekâna gelen insanları aşağılıyorlar." diyerek tepkisini ortaya koydu.

  Ünlü ismin açıklamaları, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

2 Şubat 2026